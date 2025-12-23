Female Rattlesnake Video Watch: ప్రకృతిలో కొన్ని అరుదైన వింత విశేషాలు ఎప్పుడు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వన్యప్రాణి ప్రేమికులు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసే కొన్ని పాములకు సంబంధించిన వీడియోలైతే ఎంతగానో జనాలని ఆకట్టుకుంటాయి. అయితే, సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఇలాంటి వీడియోలు చూడడంతో కొంతమంది కావాలని పాములతో సాహసోపేతమైన చర్యలకు పాల్పడుతూ రికార్డు చేసిన వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా నిక్ ది రాంగ్లర్ (NickTheWrangler) అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన వీడియో కూడా ఇప్పుడు వైరల్గా మారింది. అమెరికాలోని మెక్సికో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో కనిపించిన భారీ రాటిల్ స్నేక్ను రెస్క్యూ చేస్తున్న ఆ యువకుడికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతుంది.
యువ స్నేక్ క్యాచర్ సమాచారం మేరకు మెక్సికో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని ఓ దగ్గరికి చేరుకున్నాడు. అయితే అక్కడ అతనికి భారీ రాటిల్ స్నేక్ కనిపించింది. దానిని రక్షించే సమయంలో స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో సులభంగా ఆ పామని పట్టుకుని ఎందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఈ సమయంలో అది అతనిపై కాటేసే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. అయినప్పటికీ ఆ యువ స్నేక్ క్యాచర్ ఏమాత్రం భయపడకుండా అలాగే తోకను పట్టుకొని ఉండిపోయాడు. ముఖ్యంగా అతను ఆ పాము తోకను అటు ఇటు ఊపడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు.
అయితే, ఆ యువకుడు పామును పట్టుకోకముందు.. ఆ రాటిల్ స్నేక్ తన తోకను అటు ఇటు ఆడిస్తూ ఒక అరుదైన శబ్దాన్ని చేయడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఇలాంటి శబ్దాలు కేవలం పాము దాడి చేసే క్రమంలో చేస్తుందని.. దానికి సంకేతాలని స్నేక్ క్యాచర్ వీడియోలో పేర్కొన్నాడు. అంతే కాకుండా అతను పట్టుకుంది మగ పాము కాదని, ఆడదని వీడియోలో తెలిపారు. సాధారణంగా ఆడ పాములు మగ పాముల కంటే కాస్త నెమ్మదిగా కదులుతాయని.. యాక్టివ్గా కూడా ఉండవని సమాచారం. అందులో భాగంగానే ఆ యువకుడు ఎంతో సులభంగా పాముని పట్టుకున్నారని తెలుస్తోంది.
Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..
సాధారణంగా ఇలాంటి రాటిల్ స్నేక్ను పట్టుకునే క్రమంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. కానీ వీడియోలో స్నేక్ క్యాచర్ ఏమాత్రం జాగ్రత్తగా లేడని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అతను పట్టుకుంటున్న సమయంలో దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించడం చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా షాక్కి గురయ్యారు. ఈ వీడియోను నిక్ ది రాంగ్లర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని లక్షల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ వీడియోని చూసి కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
