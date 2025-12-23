English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Rattle Snake Video: అమ్మ బాబోయ్.. ఒంటిచేత్తో ఆడ రాటిల్ స్నేక్‌ను పట్టుకున్న యువకుడు.. వీడియో ఇదే..

Rattle Snake Video: అమ్మ బాబోయ్.. ఒంటిచేత్తో ఆడ రాటిల్ స్నేక్‌ను పట్టుకున్న యువకుడు.. వీడియో ఇదే..

Female Rattlesnake Video Viral: ఓ స్నేక్ క్యాచర్ ఆడ రాటిల్ స్నేక్‌ను రెస్క్యూ చేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా అమ్మ బాబోయ్.. ఎంత పెద్ద రాటిల్స్ స్నేక్ అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 23, 2025, 04:54 PM IST

Trending Photos

Chicken Mandi At Home: రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ మండి కేవలం 30 నిమిషాల్లో..పర్ఫెక్స్ మేకింగ్ ఇదే!
7
Chicken Mandi At Home
Chicken Mandi At Home: రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ మండి కేవలం 30 నిమిషాల్లో..పర్ఫెక్స్ మేకింగ్ ఇదే!
Lakshmi Narayan Yoga: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. డిసెంబర్‌లో ఈ రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధనయోగం..
6
Lakshmi Narayan Yoga
Lakshmi Narayan Yoga: మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం ఎఫెక్ట్.. డిసెంబర్‌లో ఈ రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధనయోగం..
Snakes Rare Facts: పాములకు ఇవంటే చచ్చేంత ఇష్టం..!. మీ ఇంట్లో పొరపాటున ఉంటే గ్రీన్ కార్పెట్ వేసివాటిని పిలిచినట్లే..!.
6
Snakes Facts
Snakes Rare Facts: పాములకు ఇవంటే చచ్చేంత ఇష్టం..!. మీ ఇంట్లో పొరపాటున ఉంటే గ్రీన్ కార్పెట్ వేసివాటిని పిలిచినట్లే..!.
D Mart Founder: 12వ తరగతి పాసయ్యాడు.. కట్ చేస్తే డీ మార్ట్ స్థాపించి ఎక్కడికో వెళ్లిపోయారు..!
6
Radhakishan Damani
D Mart Founder: 12వ తరగతి పాసయ్యాడు.. కట్ చేస్తే డీ మార్ట్ స్థాపించి ఎక్కడికో వెళ్లిపోయారు..!
Rattle Snake Video: అమ్మ బాబోయ్.. ఒంటిచేత్తో ఆడ రాటిల్ స్నేక్‌ను పట్టుకున్న యువకుడు.. వీడియో ఇదే..

Female Rattlesnake Video Watch: ప్రకృతిలో కొన్ని అరుదైన వింత విశేషాలు ఎప్పుడు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూనే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వన్యప్రాణి ప్రేమికులు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసే కొన్ని పాములకు సంబంధించిన వీడియోలైతే ఎంతగానో జనాలని ఆకట్టుకుంటాయి. అయితే, సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఇలాంటి వీడియోలు చూడడంతో కొంతమంది కావాలని పాములతో సాహసోపేతమైన చర్యలకు పాల్పడుతూ రికార్డు చేసిన వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా నిక్ ది రాంగ్లర్ (NickTheWrangler) అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన వీడియో కూడా ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. అమెరికాలోని మెక్సికో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో కనిపించిన భారీ రాటిల్ స్నేక్‌ను రెస్క్యూ చేస్తున్న ఆ యువకుడికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

యువ స్నేక్ క్యాచర్ సమాచారం మేరకు మెక్సికో సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోని ఓ దగ్గరికి చేరుకున్నాడు. అయితే అక్కడ అతనికి భారీ రాటిల్ స్నేక్ కనిపించింది. దానిని రక్షించే సమయంలో స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో సులభంగా ఆ పామని పట్టుకుని ఎందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే, ఈ సమయంలో అది అతనిపై కాటేసే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. అయినప్పటికీ ఆ యువ స్నేక్ క్యాచర్ ఏమాత్రం భయపడకుండా అలాగే తోకను పట్టుకొని ఉండిపోయాడు. ముఖ్యంగా అతను ఆ పాము తోకను అటు ఇటు ఊపడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. 

అయితే, ఆ యువకుడు పామును పట్టుకోకముందు.. ఆ రాటిల్ స్నేక్ తన తోకను అటు ఇటు ఆడిస్తూ ఒక అరుదైన శబ్దాన్ని చేయడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. ఇలాంటి శబ్దాలు కేవలం పాము దాడి చేసే క్రమంలో చేస్తుందని.. దానికి సంకేతాలని స్నేక్ క్యాచర్ వీడియోలో పేర్కొన్నాడు. అంతే కాకుండా అతను పట్టుకుంది మగ పాము కాదని, ఆడదని వీడియోలో తెలిపారు. సాధారణంగా ఆడ పాములు మగ పాముల కంటే కాస్త నెమ్మదిగా కదులుతాయని.. యాక్టివ్‌గా కూడా ఉండవని సమాచారం. అందులో భాగంగానే ఆ యువకుడు ఎంతో సులభంగా పాముని పట్టుకున్నారని తెలుస్తోంది. 

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

సాధారణంగా ఇలాంటి రాటిల్ స్నేక్‌ను పట్టుకునే క్రమంలో ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. కానీ వీడియోలో స్నేక్ క్యాచర్ ఏమాత్రం జాగ్రత్తగా లేడని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా అతను పట్టుకుంటున్న సమయంలో దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించడం చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా షాక్‌కి గురయ్యారు. ఈ వీడియోను నిక్‌ ది రాంగ్లర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని లక్షల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఈ వీడియోని చూసి కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Rattlesnake VideoViral videoLatest Viral VideoSnake VideoRattlesnakes Video

Trending News