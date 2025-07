Man Marries Crocodile Video: ఇదేమి వింత రా బాబు.. మొసలిని పెళ్లి చేసుకున్న యువకుడు.. వీడియో ఇదే..

Man Marries Crocodile Video Watch: సోషల్ మీడియాలో ఏదో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతూనే ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు కొన్ని జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అయితే, మార్నింగ్ పూట ఫన్నీ సన్నివేశాలకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఏది ఏమైనా రోజులు లక్షలాది వీడియోలు వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి.. ఇందులో కొన్ని వీడియోలు ట్రెండింగ్‌గా కూడా మారుతూ ఉంటాయి.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా వినియోగం విపరీతంగా పెరగడంతో ఎక్కువగా వైరల్ అయ్యే వీడియోలను చాలామంది ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. మరి కొంతమంది అయితే, ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉన్న వీడియోలు కూడా షేర్ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే నిత్యం ఏదో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతూనే ఉంది. అయితే ఈరోజు సోషల్ మీడియాలో ఓ వ్యక్తి మొసలిని పెళ్లి చేసుకుంటున్న వీడియో వైరల్ అవుతుంది.

పెళ్లి వేడుక ఘనంగా సాగుతోంది. అతిథులంతా తాళి కట్టే సమయానికి పెళ్ళికి రావడం ప్రారంభించారు.. ఇక పెళ్ళికొడు కళ్ళకు చెక్కుమని తెల్లటి చొక్కాను ప్యాంటును ధరించాడు. వరుడు పెళ్లి మండపం ఎక్కి పీటలపై కూర్చున్నాడు. అయితే ఇదే సమయంలో అందరూ వధువు కోసం చూస్తున్నారు. పెళ్లిలో ఉన్న వారంతా వధువు కోసం అటు ఇటు చూస్తున్నారు. కానీ పెళ్లి కొడుకు చేతిలో వధువు ఉందని పసిగట్ట లేకపోయారు. అవును తెల్లటి దుస్తులు తొడిగిన ఓ వింతైన సరిస్కృపం అతడి చేతిలో ఉంది. చాలామంది దీనిని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. అతడి చేతిలో ఏదో ఉందనుకున్నారు. అదేంటో కాదు మొసలి పిల్ల..అదే ఈ పెళ్లిలో వధువు.

🇲🇽 The Mayor of a Mexican Town Married a Caiman — for Prosperity and Fish

Daniel Gutiérrez held a wedding ceremony with a member of the crocodile family in the town of San Pedro Huamelula. 🐊💍

This ritual has been celebrated for over 230 years and symbolizes the union of two… pic.twitter.com/Gg0W1ob9sL

— NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2025