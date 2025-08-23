English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Biggest King Cobra Video: వామ్మో.. భారీ నాగుపాము తలకు మసాజ్ చేస్తున్న యువకుడు.. వీడియో ఇదే చూడండి..

Biggest King Cobra Latest Video: ఓ యువకుడు అత్యంత భారీ నాగుపామును పట్టుకొని దాని తల భాగాన్ని నిమిరిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఆ యువకుడు పట్టుకొని రెండు నుంచి మూడుసార్లు కెమెరాకు చూపించాడు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలను చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 23, 2025, 02:22 PM IST

Biggest King Cobra Video: వామ్మో.. భారీ నాగుపాము తలకు మసాజ్ చేస్తున్న యువకుడు.. వీడియో ఇదే చూడండి..

Biggest King Cobra Latest Video Watch: ఇటీవల వెలుగు చూసిన ఓ వింత ఘటనలో ఓ యువకుడు తన చేతులతో అత్యంత భారీ నాగుపాముకు మసాజ్ చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. బూడిద ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామును పట్టుకొని ఆ యువకుడు చేసిన చేష్టాలకు సోషల్ మీడియాలో వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం.

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ముందుగా అత్యంత శక్తివంతమైన కండరాలను కలిగి ఉన్న యువకుడు ప్రమాదకరమైన భారీ నాగుపామును తన చేతిలో పట్టుకొని కూర్చుండడం మీరు చూడొచ్చు.. అతను ఆ పామును తన రెండు చేతులతో ముందుగా ఎంతో గట్టిగా పట్టుకోవడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే పాము అలా పట్టుకోవడం చూసి నెమ్మదిగా కదలికలు కూడా జరపడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ సమయంలోనే అతడు తన ఒక చేతిని తీసి పాము తలపై భాగంలో అటు ఇటు అంటూ మసాజ్ చేయడం ప్రారంభించాడు. దీంతో ఆ పాము అతడి నియంత్రణలోకి వచ్చి కదలికలు చేయడం ఆపేయడం మీరు గమనించవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే వైరల్‌గా మారాయి. 

కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆ పాము యువకుడు వైపు తల తిప్పేసింది. దీంతో అతడి చేతిను పాము తలకింది భాగంలో నొక్కిపట్టాడు. ఇలా కొద్దిసేపు ఆ పాము అతని వైపే చూస్తుంది పోయింది. ఆ తర్వాత అతడు నెమ్మదిగా ఆ పాముని పైకి లేపుతూ.. చివరికి ఏమాత్రం భయపడకుండా ఆ వ్యక్తి కూడా పాముతో పాటు నిలబడ్డాడు.. కొద్దిసేపు పాముతో పాటు అతడు కూడా అలాగే నిలబడి కెమెరాకు ఫోజ్ ఇచ్చాడు. ఈ వీడియోను ఎప్పుడు ఎక్కడ చిత్రీకరించారో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా షేర్ అవుతూ వస్తుంది. అంతేకాకుండా చాలామంది ఈ వీడియోను చూసి లైక్ కూడా చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ వీడియోను చూసి విభిన్న శైలిలో కామెంట్లలో స్పందిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలా అత్యంత భారీ నాగుపామును పట్టుకోవాలంటే కొంచమైన అనుభవం ఉండాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే అది దాడి చేసి మరణించేలా చేస్తుందని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Big Cobra VideoViral videoCobra Venom VideoKing Cobra Size VideoViral news

