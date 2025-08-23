Biggest King Cobra Video: వామ్మో.. భారీ నాగుపాము తలకు మసాజ్ చేస్తున్న యువకుడు.. వీడియో ఇదే చూడండి..

Biggest King Cobra Latest Video Watch: ఇటీవల వెలుగు చూసిన ఓ వింత ఘటనలో ఓ యువకుడు తన చేతులతో అత్యంత భారీ నాగుపాముకు మసాజ్ చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. బూడిద ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామును పట్టుకొని ఆ యువకుడు చేసిన చేష్టాలకు సోషల్ మీడియాలో వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నాం.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ముందుగా అత్యంత శక్తివంతమైన కండరాలను కలిగి ఉన్న యువకుడు ప్రమాదకరమైన భారీ నాగుపామును తన చేతిలో పట్టుకొని కూర్చుండడం మీరు చూడొచ్చు.. అతను ఆ పామును తన రెండు చేతులతో ముందుగా ఎంతో గట్టిగా పట్టుకోవడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే పాము అలా పట్టుకోవడం చూసి నెమ్మదిగా కదలికలు కూడా జరపడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ సమయంలోనే అతడు తన ఒక చేతిని తీసి పాము తలపై భాగంలో అటు ఇటు అంటూ మసాజ్ చేయడం ప్రారంభించాడు. దీంతో ఆ పాము అతడి నియంత్రణలోకి వచ్చి కదలికలు చేయడం ఆపేయడం మీరు గమనించవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే వైరల్గా మారాయి.
కొద్దిసేపటి తర్వాత ఆ పాము యువకుడు వైపు తల తిప్పేసింది. దీంతో అతడి చేతిను పాము తలకింది భాగంలో నొక్కిపట్టాడు. ఇలా కొద్దిసేపు ఆ పాము అతని వైపే చూస్తుంది పోయింది. ఆ తర్వాత అతడు నెమ్మదిగా ఆ పాముని పైకి లేపుతూ.. చివరికి ఏమాత్రం భయపడకుండా ఆ వ్యక్తి కూడా పాముతో పాటు నిలబడ్డాడు.. కొద్దిసేపు పాముతో పాటు అతడు కూడా అలాగే నిలబడి కెమెరాకు ఫోజ్ ఇచ్చాడు. ఈ వీడియోను ఎప్పుడు ఎక్కడ చిత్రీకరించారో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా షేర్ అవుతూ వస్తుంది. అంతేకాకుండా చాలామంది ఈ వీడియోను చూసి లైక్ కూడా చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ వీడియోను చూసి విభిన్న శైలిలో కామెంట్లలో స్పందిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలా అత్యంత భారీ నాగుపామును పట్టుకోవాలంటే కొంచమైన అనుభవం ఉండాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే అది దాడి చేసి మరణించేలా చేస్తుందని కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నారు.
