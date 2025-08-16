English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Giant King Cobra Video: అరుదైన వీడియో.. 10 అడుగుల నాగుపాము ఎత్తుకుని ఏం చేశాడో చూడండి..

Giant King Cobra Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్‌ కోబ్రాను పట్టుకున్న వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోను మీరు కూడా చూడాలనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడే ఇలా చూడండి..

Aug 16, 2025, 06:35 PM IST

Giant King Cobra Video: అరుదైన వీడియో.. 10 అడుగుల నాగుపాము ఎత్తుకుని ఏం చేశాడో చూడండి..

Giant King Cobra Video Watch Now: ఏకకాలంలో అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్న ఒక ఘటన ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఓ యువకుడు ఒక భారీ కింగ్ కోబ్రాతో ఆడుతున్న ఘటన చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. సాధారణంగా మనం సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో రకాల పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ ఈ వీడియో అన్నింటికంటే చాలా ప్రత్యేకమని భావించవచ్చు.. ఎందుకంటే ఇందులో ఆ యువకుడు పట్టుకున్న కింగ్‌ కోబ్రా పరిమాణం అంతో.. ఇంతో కాదు.. 

యూట్యూబ్‌లో వైరల్ అవుతున్న ఒక షార్ట్ వీడియోలో ఒక యువకుడు భయంకరమైన, భారీ కింగ్ కోబ్రాను ఎంతో సులభంగా నియంత్రించడం కళ్లకు కట్టినట్లు చూడొచ్చు.. దాదాపు 10 అడుగుల పొడవున్న ఆ పాము తన పడగ విప్పి.. నిప్పులు చెరిగే చూపులతో అతి భయానకంగా చూస్తునప్పటికీ.. ఆ యువకుడు ఏమాత్రం భయపడకుండా దాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకోవడం మీరు గమనించవచ్చు.. ఈ వీడియోలు చూస్తున్న వారికి దాదాపు గుండెల్లో వణుకు పుట్టించింది. సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రా అత్యంత విషపూరితమైన పాముల్లో ఒకటి.. అలాంటి పాముతో ఆటలాడిన ఆ యువకుడి ధైర్యాన్ని చూసి నెటిజన్స్‌ ఆశ్చర్యపోయారు.

ఇక వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఆ యువకుడు పామును తన చేతులతో పట్టుకుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. దానిని తన శరీరానికి చుట్టుకుని భుజంపై దాని తలను పెట్టి పట్టుకుని ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే ఈ వీడియోలో ఆ పాము ఎంత బలంగా, శక్తివంతంగా ఉందో వీడియోలో స్పష్టంగా చూడొచ్చు.. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే, ఈ వీడియోకు (ఉద్యోగం దొరకకపోవడం అంటే జీవితం మీకు యజమానిగా మారడానికి అవకాశం ఇచ్చిందని అర్థం) అనే క్యాప్షన్ పెట్టి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు. 

ఈ వీడియో చూసినవారంతా..'అతను మామూలు మనిషి కాదు.. దైవాంశ సంభూతుడు అయి ఉంటాడని' అని కొంతమంది కామెంట్, చేస్తున్నారు. అలాగే మరికొంతమంది 'ఇది సినిమా కాదు.. రియల్ లైఫ్.. ఇతను నిజంగా హీరో' అని మరికొంతమంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు. పామును పట్టుకున్న యువకుడు మొదట నిర్మాణ రంగంలో ఒకప్పుడు పని చేసేవాడట.. ఆ తర్వాత ఉద్యోగం వదిలేసి, ప్రకృతి, వన్యప్రాణుల సంరక్షణలో నిమగ్నమయ్యాడని సమాచారం.. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

