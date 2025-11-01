English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Venomous Cobra Video: డేంజర్‌ కోబ్రాతో యువకుడి ఆటలు.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న వీడియో ఇదే..

Venomous Cobra Latest Video Viral: ఓ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను చేతిలో పట్టుకొని అని అడుగుల ఎత్తును లేపిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోని చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 1, 2025, 06:27 PM IST

Venomous Cobra Latest Video Watch Here: గత కొన్ని రోజుల నుంచి సోషల్ మీడియాలో పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్‌గా మారుతి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు పోస్ట్ చేసిన షార్ట్ వీడియోలను చాలామంది చూసి ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. దీనికి కారణంగా వారు ప్రతిరోజు పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా కూడా మున్నా స్నేక్ రెస్క్యూయర్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

నాగుపాముల అంటేనే అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి. ఈ పాముల పట్ల ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. నిజానికి అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఈ కింగ్ కోబ్రాలను చాలామంది ఎంతో సులభంగా పట్టుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా జనావాసాల్లోకి సంచారం చేసే.. పాములను రక్షించడంలో కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు ముందుంటున్నారు. అలాగే వారు ఈ సమయాల్లో వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో కూడా పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఈ వీడియోలే వైరల్‌గా మారుతున్నాయి. 

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు తను కాపాడిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా ను అడవి ప్రాంతంలోకి తీసుకువచ్చి సరదాగా పాముతో ఆడుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ గా మారింది.. వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామును పట్టుకొని కళ్లకి గ్లాసులు పెట్టుకొని కనిపిస్తాడు. ఈ సమయంలో పాము ఆగ్రహంతో ఊగిపోతూ.. పడకవిప్పి కనిపిస్తుంది..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

పడగవిప్పి పాములు వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు చేతిలో పట్టుకుని పైకి లేపాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఈ సమయంలో ఆ యువకుడు చాలా నెమ్మదిగా పడగవిపి ఉన్న పామును పైకి లేపే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. నెమ్మది నెమ్మదిగా పామని.. తన చేతులతో పైకి లేపుతూ ఉంటాడు. నెమ్మదిగా భూమి నుంచి ఆరడుగుల ఎత్తుకు పైకి లేపి.. ఆ తర్వాత చాలా నెమ్మదిగా పామును కింద పెడతాడు. ఈ దృశ్యాలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. 29 సెకండ్లు కలిగిన షార్ట్ వీడియోను చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇలాంటి పాములతో ఆటలు ఏంటి?  కాటేస్తే ప్రమాదమే కదా అని సోషల్ మీడియాలో కామెంట్లు రాసుకు వస్తున్నారు.

