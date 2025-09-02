Original Nagamani Video: వామ్మో.. నాగమణి కలిగిన నాగుపాముతో ఆటలాడుతున్న యువకుడు.. వీడియో..

Original Nagamani Video Watch Here: సాధారణంగా పాము పేరు వినగానే పాములు పట్టేవారికి తప్ప మనమంతా ఎంతో భయపడుతూ ఉంటాం.. కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని చూసిన వెంటనే అక్కడి నుంచి పరుగులు పెడతాం.. అందులో అత్యంత విషపూరితమైన కింగ్ కోబ్రా పాము కనిపిస్తే ఇక ఏం చేస్తామో చెప్పనక్కర్లేదు.. అలాంటి పాముతో ఓ వ్యక్తి ఇప్పుడు ఆటలాడుతున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. అయితే, ఈ వీడియోను ఆ పాము తల భాగంలో నల్లని ఒక అరుదైన నాగమణి రత్నం కూడా ఉండడం విశేషం.. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఓ షార్ట్ వీడియోలో.. ఓ వ్యక్తి ఎంతో ధైర్యంగా కూర్చుని మరి.. నాగమణి కలిగిన పడక విప్పిన అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాతో ఆటలాడడం మీరు గమనించవచ్చు.. ఈ వీడియో చూస్తుంటేనే గుండెవేగం విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. అలాంటిది ఆ వ్యక్తి ఏకంగా తన చేతును అటు ఇటు కదుపుతూ పామును ఆడిస్తుండడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఆ వ్యక్తి ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఎంతో ప్రశాంతంగా పామును ఆడించడం చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు బిత్తర పోతున్నారు. అంతేకాకుండా ఆ వ్యక్తి తన చేతును ఎలా ఊపితే అలా.. నాగమణి కలిగిన నాగుపాము అలాగే ఊగిపోతోంది.
వీడియో మద్యభాగంలో ఆ యువకుడు నెమ్మదిగా ఆ పాము పడక భాగంలో చేతి వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. అతడు ఎంతో ప్రశాంతంగా పాము తలపై చేతులు వేస్తూ పడగలను కిందికి అనే ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఇంతలోనే ఆ పాము ఆగ్రహానికి గురై ఆ యువకుడిపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించడం చూడొచ్చు... అలాగే ఇదే సమయంలో పాము నుంచి భారీ శబ్దం రావడం కూడా మీరు వినొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఆ యువకుడు నాగమణి రత్నం కలిగిన అరుదైన పామును లొంగ తీసుకోవడం చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
ఈ వీడియోను ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షేర్ చేశారు. వీడియో కొన్ని సెకన్లు మాత్రమే ఉన్నప్పటికీ.. ఇది కలిగించిన ప్రభావం చాలా పెద్దదని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి వీడియోలు చాలా అరుదుగా చూస్తారని వారు అంటున్నారు. అయితే ఈ వీడియోలో పాములు గమనిస్తే.. పాము తల భాగంలో ఒక నలుపు రంగుతో కూడిన అత్యంత విలువైన నాగమణి చూడొచ్చు. ఈ వీడియోను చూసిన కొంత మంది నిపుణులు.. పాము తల భాగం పైన ఎవరో కావాలని నాగమణి లాంటి డమ్మీ రత్నం అతికించారని వారు అంటున్నారు..
