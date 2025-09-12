English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Malaysian King Cobra Video: బాబోయ్.. మహా కింగ్ కోబ్రాతో యువకుడి ఆటలు.. వీడియో మామూలుగా లేదు భయ్యా..

Malaysian King Cobra Video Watch: ఓ యువకుడు మలేషియన్ కింగ్ కోబ్రాకు నీటి తోటి ఏర్పాటు చేసిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఆ యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆ పాము గురించి పంచుకున్న విషయాలు తెలుసుకున్న చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 12, 2025, 02:40 PM IST

Malaysian King Cobra Video Watch Now: పాముల ప్రపంచంలో రారాజుగా పిలిచే కింగ్ కోబ్రా ఎంత విషపూరితమైందో మనందరికీ తెలుసు. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముల్లో ఒకటి. ఇప్పటికీ ఈ జాతి పాములు రోడ్లపై లేదా అడవి ప్రాంతాల్లో అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మన దేశంలో కనిపించే పాములతో పోలిస్తే మలేషియా వంటి దేశాల్లో కనిపించే కింగ్ కోబ్రాలు మరింత ప్రమాదకరమైనవి. ఇవి చూడడానికి అత్యంత గంభీరమైన రూపాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇవి దాదాపు 14 నుంచి 15 అడుగుల పొడవును కలిగి ఉంటాయని సమాచారం.. వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇటీవలే కెవిన్ అనే మలేషియన్ కింగ్ కోబ్రా కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. 

మేటింగ్ సీజన్ ముగించుకొని విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న సమయంలో తీసిన వీడియోను ఒక యూట్యూబ్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే ఇంటర్నెట్లో విపరీతంగా చక్కర్లు కొడుతోంది. వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. సరీసృపాలను పెంచే గదిలో నీటి తొట్టిలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న మలేషియన్ కింగ్ కోబ్రాను చూపిస్తూ దాని గురించి వివరించడం చేయడం వీడియోలో చూడొచ్చు. 

వీడియోలో యువకుడు ఆ మలేషియన్ కింగ్ కోబ్రా గురించి మాట్లాడుతూ..కెవిన్ ఆహారం కోసం కొండచిలువ వంటి పెద్ద పెద్ద పాములను సైతం ఎంతో సులభంగా వేటాడుతుందని.. ఇది కింగ్ కోబ్రాలు ఆహారంగా తీసుకుంటే వాటి శరీరం మరింత దృఢపడుతుందని.. మేటింగ్ సీజన్ తర్వాత తప్పకుండా ఇలాంటి కింగ్ కోబ్రాలు మంచి ఆహారాన్ని తినేందుకు ఇష్టపడతాయని వివరించారు. ఇప్పుడు ఈ పాము పూర్తిగా రిలాక్స్ మూడులో ఉందని.. పాము మరింత విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కొత్తగా నీటి తొట్టిని కూడా ఏర్పాటు చేశామని వీడియోలో ఆయన తెలిపారు. ఇలా చెబుతున్న సమయంలో ఆ పాము అతనిపై దాడి చేసేందుకు కూడా ప్రయత్నించింది. 

కింగ్ కోబ్రా కు సంబంధించిన ఆసక్తికరమైన విషయాల గురించి కూడా ఆయన ఈ వీడియోలో పంచుకున్నారు.. ఈ పాములు ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైనవిగా పేరు తెచ్చుకున్నాయని.. అంతేకాకుండా దీనికి అతిపెద్ద రెండు విష గ్రంధులు కూడా ఉంటాయని ఆ యువకుడు వీడియోలో క్లియర్‌గా వివరించాడు. ఇది కాటేస్తే నేరుగా నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం పడి మనుషుల్లో పక్షవాతం వచ్చి మరణం సంభవిస్తుందని అతడు తెలిపారు. కాబట్టి, ఇలాంటి పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుందని సూచించారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

