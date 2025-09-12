Cobra Spitting Venom Video: వీడు పిచ్చోడా మంచోడా.. విషం చిమ్మే నాగుతో ఆటలు.. వీడియో చివరిలో ఏం జరిగిందో చూడండి..

Cobra Spits Venom Video Watch Here: ఆసియా దేశాల్లో మాత్రమే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా నలుపు తెలుపు చారలు కలిగిన కొన్ని నాగుపాములు అత్యంత ప్రమాదకరమైనవిగా భావించవచ్చు. ఎక్కువగా ఆసియాల్లో కనిపిస్తాయి. ఇవి అన్ని పాముల కంటే అత్యంత ప్రమాదకరమైనవిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇలా కనిపించే నాగుపాములు అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషాన్ని కలిగి ఉండడమే కాకుండా విషాన్ని చిమ్మే ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. ఈ పాములు మొదటగా శత్రువు కనిపించగానే వారిపై దాడి చేయకుండా.. దూరం నుంచి కళ్లలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషాన్ని చిమ్ముతాయి. ఇలా విషయాన్ని చిన్నగానే శత్రువు తీవ్ర ఇబ్బందికి గురై మరణించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని సమాచారం. అయితే, ఇప్పుడు ఇలాంటి పాముకు సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్గా మారింది.
మూడు అంగుళాలు కలిగిన అత్యంత విషపూరితమైన కోబ్రా కు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ వీడియోలో అరుదైన నాగుపామును ఒక వ్యక్తి బాక్స్లో నుంచి బయటికి తీయడం మీరు గమనించవచ్చు. మొదటగా ఆయన బాక్సులో స్టిక్ పెట్టి పామును పైకి లేపి.. తోక భాగాన్ని పట్టుకొని ఆ బాక్స్పై పెట్టాడు. అయితే ఈ సమయంలో ఆ పాము అతనిపై ఏమాత్రం దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించలేదు. కానీ చివరలో మాత్రం ఆ పాము అతడి కళ్లలో విషం చిమేసింది. అయితే, అతడు ముందుగానే తన కళ్లలోకి విషం వెళ్లకుండా ప్రత్యేకమైన కంటి జోళ్లను ధరించాడు. దీంతో ఆ పాము విషం నుంచి అతడు తప్పించుకోగలిగాడు.. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని మామూలుగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడం లేదు.. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా బాబోయ్ ఇదేం పాము రోయ్ అంటున్నారు.
ఇలా పాము కళ్లలోకి విషం చిమ్మే సందర్భంలో.. పక్కనే ఉన్న ఒక్కరు ఈ వీడియోను చిత్రీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను @chandlersWildlife అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 5000 మందికి పైగా లైక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా కొన్ని లక్షల మందికి పైగా ఈ వీడియోను వీక్షించారు.. ఈ వీడియోని చూసిన కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు.. ఇది చిల్ కోబ్రా కాదని.. అత్యంత ప్రమాదకరమైందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక ఇంకొందరైతే, ఆ పామును పట్టుకోవడం ఎంతో ప్రమాదకరమని.. ఇలాంటివి పట్టుకునే క్రమంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని కామెంట్లలో తెలుపుతున్నారు. ఇలా ఒక్కొక్క సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఒక్కొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లలో రాస్కొస్తున్నారు.
