Giant Cobra Video: భారీ నాగుపామును రెచ్చగొట్టిన యువకుడు.. ఏం చేసిందో మీరే చూడండి..

Giant Cobra Video Watch Now: సామాజిక మాధ్యమాల్లో తరచుగా పాములకు సంబంధించిన కొన్ని అరుదైన వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇటీవల కూడా ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి అత్యంత ప్రమాదకరమైన పెద్ద నాగుపామును రెచ్చగొట్టడం.. అది వెంటనే తిరిగి అతనిపై దాడి చేయడానికి సంబంధించిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్గా మారింది.. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో? మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వీడియో ప్రారంభంలోనే ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ నాగుపామును మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఈ పామును ఓ యువకుడు చేతులతో రెచ్చగొట్టడం కూడా గమనించవచ్చు. ఆ యువకుడు పాముని చేతులతో కదిలించగానే అది అతడి పైకి దాడి చేసే ప్రయత్నం చేసింది. అంతేకాకుండా ఓ రెండు సెకండ్ల పాటు ఆ యువకుడి పై పగ పట్టినట్లు కూడా ప్రయత్నించడం వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు. సాధారణంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాంటిది వీడియో హైప్ కోసం ఇలా ప్రమాదకరమైన పనులు చేయడం ఏమాత్రం మంచిది కాదని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.
ప్రస్తుతం చాలామంది వీడియోను జనాల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు చేయకూడని పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి కొంతమంది అయితే ప్రమాదకరమైన జీవులతో వీడియోలు చేసి ప్రాణాలు మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు.. అయితే, ఈ వీడియో కూడా ఆ కోవాకు చెందిందేనని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.. ముఖ్యంగా ఈ వీడియోలో ఉన్నటువంటి ప్రమాదకరమైన పాములు కనిపించినప్పుడు వాటిని చూసి చూడనట్లు వదిలేయడం చాలా మంచిది. లేకపోతే అవి దాడి చేసి.. ప్రాణాలు తీసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి.
ఈ వీడియోను గోగ్ అఫీషియల్ అనే ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి అనేక పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను పోస్ట్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది.. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములను కేవలం నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తులు మాత్రమే పట్టుకోవాలని.. ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వారు వీటితో ఆడడం అంత మంచిది కాదని వారు చెబుతున్నారు. కాబట్టి మీరు నివసించే చోట ఇలాంటి పాములు కనిపిస్తే తప్పకుండా అటవీశాఖ సిబ్బందికి సమాచారం అందించండి.
