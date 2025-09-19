English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Giant Cobra Video: భారీ నాగుపామును రెచ్చగొట్టిన యువకుడు.. ఏం చేసిందో మీరే చూడండి..

Giant Cobra Video Watch: అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపామును రెచ్చగొట్టిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ప్రమాదకరమైన పామును క్లియర్‌గా చూడవచ్చు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 19, 2025, 11:12 PM IST

Trending Photos

Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
7
snake bite remedy
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays: దసరా సెలవుల వేళ.. స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం హెచ్చరిక జారీ..!
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
5
Epfo Introduces Passbook Lite
EPFO 3.O: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్.. EPFO న్యూ ఫీచర్‌ మైండ్ బ్లోయింగ్.. ఇక సింగిల్ లాగిన్‌తోనే అన్ని సేవలు..!
Giant Cobra Video: భారీ నాగుపామును రెచ్చగొట్టిన యువకుడు.. ఏం చేసిందో మీరే చూడండి..

Giant Cobra Video Watch Now: సామాజిక మాధ్యమాల్లో తరచుగా పాములకు సంబంధించిన కొన్ని అరుదైన వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇటీవల కూడా ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి అత్యంత ప్రమాదకరమైన పెద్ద నాగుపామును రెచ్చగొట్టడం.. అది వెంటనే తిరిగి అతనిపై దాడి చేయడానికి సంబంధించిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్‌గా మారింది.. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో? మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Add Zee News as a Preferred Source

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వీడియో ప్రారంభంలోనే ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ నాగుపామును మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఈ పామును ఓ యువకుడు చేతులతో రెచ్చగొట్టడం కూడా గమనించవచ్చు. ఆ యువకుడు పాముని చేతులతో కదిలించగానే అది అతడి పైకి దాడి చేసే ప్రయత్నం చేసింది. అంతేకాకుండా ఓ రెండు సెకండ్ల పాటు ఆ యువకుడి పై పగ పట్టినట్లు కూడా ప్రయత్నించడం వీడియోలో క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. సాధారణంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అలాంటిది వీడియో హైప్ కోసం ఇలా ప్రమాదకరమైన పనులు చేయడం ఏమాత్రం మంచిది కాదని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. 

ప్రస్తుతం చాలామంది వీడియోను జనాల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు చేయకూడని పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. మరి కొంతమంది అయితే ప్రమాదకరమైన జీవులతో వీడియోలు చేసి ప్రాణాలు మీదికి తెచ్చుకుంటున్నారు.. అయితే, ఈ వీడియో కూడా ఆ కోవాకు చెందిందేనని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు.. ముఖ్యంగా ఈ వీడియోలో ఉన్నటువంటి ప్రమాదకరమైన పాములు కనిపించినప్పుడు వాటిని చూసి చూడనట్లు వదిలేయడం చాలా మంచిది. లేకపోతే అవి దాడి చేసి.. ప్రాణాలు తీసే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. 

ఈ వీడియోను గోగ్ అఫీషియల్ అనే ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి అనేక పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను పోస్ట్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది.. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములను కేవలం నైపుణ్యం కలిగిన వ్యక్తులు మాత్రమే పట్టుకోవాలని.. ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వారు వీటితో ఆడడం అంత మంచిది కాదని వారు చెబుతున్నారు. కాబట్టి మీరు నివసించే చోట ఇలాంటి పాములు కనిపిస్తే తప్పకుండా అటవీశాఖ సిబ్బందికి సమాచారం అందించండి.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Giant Cobra VideoVideo WatchViral newsGiant King Cobra VideoGiant Cobra Sighting

Trending News