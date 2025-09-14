English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cobra Hood Video: పడగ విప్పిన నాగుపాము తలపై చేయి పెట్టిన యువకుడు.. వీడియో చూడండి..

Cobra Hood Video Watch: అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఓ నాగుపామును పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించిన యువకుడికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఆ పాము అతనిపై దాడి చేసే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 14, 2025, 03:32 PM IST

Cobra Hood Video: పడగ విప్పిన నాగుపాము తలపై చేయి పెట్టిన యువకుడు.. వీడియో చూడండి..

Cobra Hood Video Now: ఇటీవల జరిగిన ఓ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నాయి. ఓ యువకుడు తన ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టి అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించిన ఘటన ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో తెగ వైరల్ అవుతుంది. ప్రపంచంలో అత్యంత విషపూరితమైన పాముల్లో కింగ్ కోబ్రా ఒకటి. కాబట్టి దీనితో ఆటలాడడం అంత మంచిది కాదని తరచుగా నిపుణులు సూచిస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది ఈ యువకుడు ఆ పామును పట్టుకోవడానికి చేసిన ధైర్యానికి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అయితే ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఈ వీడియోలో ఆ యువకుడు ఎంతో ధైర్యంగా కింగ్ కోబ్రా పాము దగ్గరికి వెళ్లడం మీరు చూడొచ్చు. వీడియో ప్రారంభంలోనే అతను పాము తల భాగాన్ని గురించి వివరిస్తూ.. దానిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు. ముందుగా ఇది చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్య పోయారు. ఆ యువకుడు ఏంటి ఏ మాత్రం భయం లేకుండా అలా ఉత్తి చేతులతో పామును పట్టుకోవడం ఏంటని అనుకున్నారు. 

సాధారణంగా చాలామంది ఈ కింగ్ కోబ్రా పాములను చూస్తేనే భయపడి దూరంగా పారిపోతూ ఉంటారు.. అలాంటిది ఈ వ్యక్తి ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఆ పాములతో ఆడుకుంటూ కనిపించాడు. ముందుగా ఆ పామును పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ.. అతనిపై దాడి చేసేందుకు యత్నించాయి.. దీనికి కారణంగా అతడు ఆ పాములను పట్టుకునేందుకు అంతగా సాహసం చేయలేదు. కానీ ఆ పాముతో మాత్రం ఆడుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. యువకుడు ఎంతో సాహసం చేసి పడగవిప్పి ఉన్న పాము తలపై తన చేయిన ఆనించాడు. ఇది చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు నివ్వెర పోతున్నారు.

ఇక ఈ వీడియో చూసిన మరి కొంతమంది.. పాములను పట్టుకునే నైపుణ్యం ఉంటేనే ఇలా పాములతో ఆటలు ఆడాలని.. లేకపోతే అవి దాడి చేసి ప్రాణాలు కోల్పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలా పాములతో ఆటలాడడం అంత మంచిది కాదని మరి కొంతమంది చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను @GOg.officeal334 అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు దీనిని 500 మందికిపైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు లైక్ చేశారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

