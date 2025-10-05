Romance Latest Video: సాంకేతిక విప్లవం కేవలం డేటా అనలిటిక్స్, సాఫ్ట్వేర్లకే పరిమితం కాకుండా అన్ని రంగాల్లో దూసుకుపోతోంది. ముఖ్యంగా ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో కూడా సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ అయిన చీర కట్టులో కొత్త కొత్త డిజైన్స్ను కనిపెడుతూ వస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మోడల్స్ పనిని కూడా అదే చేస్తూ వస్తోంది. అంతేకాకుండా వీడియో ఎడిటింగ్, గ్రాఫిక్స్ రంగాల్లోకి కూడా అడుగుపెట్టేసింది. దీని కారణంగా ఇంకా మరింత సులభతరమయ్యాయి. దీనికి నిదర్శనమే ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియో.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా సృష్టించిన ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనం లేపుతోంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
AI Saree Models అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా ఈ షార్ట్ వీడియోను చూసిన చాలామంది షాక్ అయిపోతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియోలు ఒక యువకుడితోపాటు యువతిని కూడా చూడొచ్చు. ప్రయాణిస్తున్న ట్రైన్లోనే ఆ యువకుడు ఆ యువతి నడుముపై చేయి వేసి ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఆ యువకుడు రొమాన్స్ చేయడానికి కూడా సిద్ధమైనట్లు కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఘటనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. సాధారణంగా ఈ వీడియో చూస్తే మామూలుగా తీసిన దాని లాగానే కనిపిస్తుంది.. కానీ క్లియర్గా గమనించి చూస్తేనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సృష్టించిన వీడియో గా తెలుస్తుంది.
అయితే, ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ముఖ్యంగా ఈ వీడియోను ముందుగా చూసి నిజమైందేనని అనుకున్నారు.. అలాగే ట్రైన్లు ఆ యువతీ నడుముపై చేయి వేయడమేంటని.. కొంతమంది ఆగ్రహం కూడా వ్యక్తం వ్యక్తం చేశారు.. కానీ తీరా చూసిన తర్వాత చాలామందికి ఇది AI వీడియో అని అర్థం అయిపోయింది. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను లక్షల మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 3,000 మందికి పైగా దీనిని లైక్ చేసినట్లు సమాచారం..
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా AI సృష్టించిన వీడియోలే వైరల్గా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పాములకు సంబంధించిన కొన్ని రకాల వీడియోలైతే ఎక్కువగా వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. అయితే, తాజాగా ఈ రొమాంటిక్ వీడియో సంచలనం సృష్టిస్తుంది. చాలామంది ఈ వీడియోను చూసి మొదటగా నిజం అనుకున్నప్పటికీ.. ఆ తర్వాత ai ద్వారా సృష్టించిందని తెలుసుకొని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.. కొన్ని AI వెబ్సైట్లను వినియోగించి మీరు కూడా ఇలాంటి వీడియోలను ఇప్పుడు సులభంగా సృష్టించవచ్చు.
