Giant Burmese Python Florida Video Watch Here: ఫ్లోరిడార్ లోని చాలా ప్రాంతాల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు అయితే ఈ పాములు రోడ్ల మీదనే పడుకొని ఉంటాయి. చాలామంది మంది వాహనదారులు రాత్రి సమయాల్లో వాటి పైనుంచి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి సమయాల్లోనే పాములు చనిపోతూ ఉన్నాయి. అయితే కొంతమంది ఇలా రోడ్లపైకి వస్తున్న పాములను రక్షించడానికి రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ను చేపడుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే ఓ స్నేక్ క్యాచర్ చేపట్టిన రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కు సంబంధించిన వీడియోనే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫ్లోరిడాలోని రోడ్డు మీద కనిపించిన ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ బర్మీస్ కొండచిలువను ఒంటరిగా పట్టుకొని ఒక వ్యక్తి సాహసం చేసిన వీడియో వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముతో పాటు ఆ యువకుడు చేసే సాహసోపేతమైన చర్యకు సంబంధించిన దృశ్యాలు చూడొచ్చు. వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. రాత్రి వేల ప్రయాణిస్తున్న ఒక యువకుడు రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ కొండచిలువను చూశాడు. అయితే ఆ పాము రోడ్డుకు అడ్డంగా పడుకొని ఉండడంతో ఆ యువకుడు దానిని రక్షించే ప్రయత్నాన్ని మీరు ఈ వీడియోలో కళ్ళకు కట్టినట్లు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలో ఆ యువకుడు తన తలకు ఒక లైటును అమర్చుకొని ఆ కొండచిలువను పట్టుకోవడానికి వెళ్లడం మీరు గమనించవచ్చు.
చీకట్లో నడిరోడ్డు పై పడుకున్న ఆ కొండచిలువను యువకుడు తన తలకున్న లైట్ సహాయంతో పట్టుకునే ప్రయత్నాన్ని చేశాడు. ముందుగా అతడు తన రెండు చేతులతో తలభాగాన్ని పట్టుకోవడం మీరు చూడొచ్చు. అతను ఎంతో కష్టపడి కొండచిలువ తలభాగాన్ని పట్టుకొని పైకి ఎత్తాడు. ఆ కొండచిలువ అతని నుంచి తప్పించుకోవడానికి శరీరాన్ని సాగదీయడం మీరు గమనించవచ్చు. ఆ యువకుడు దీనిని గమనించి మరింత గట్టిగా ఆ పామును పట్టుకున్నాడు. చివరకు ఆ పాము అతడికి లొంగిపోయింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. సాధారణంగా చాలామంది ఇలా వారి ప్రాణాలను సైతం ఫణంగా పెట్టి.. పాములను పట్టుకుంటున్నారని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తెలుపుతున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి