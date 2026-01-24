Giant Cobra Video: ఓరి నాయనో.. కోబ్రా తింటున్న పామును లాక్కుంటున్న యువకుడు.. వీడియో ఇదే..

Indonesian Cobra Video Watch Now: ప్రకృతిలో ఎన్నో వింతలు విశేషాలు అందర్నీ అబ్బురపరుస్తూ ఉంటాయి.. తాజాగా ఇండోనేషియాకు సంబంధించిన ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట్లో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఆ ప్రమాదకరమైన నాగుపాము ఒక చిన్న కొండచిలువను అత్యంత వేగంగా మింగుతున్న దృశ్యాలు మతిపోయేలా చేస్తున్నాయి. ఈ కింగ్ కోబ్రా అన్నింటికంటే అన్ని నాగుపాముల కంటే చాలా భిన్నంగా ఉంది. దీనిని చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇంతకీ ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగింది.. ఆ పాము అంత స్పీడ్గా కొండచిలువను తినడానికి గల కారణాలు ఏంటి? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ఈ వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. వీడియోలో కింగ్ కోబ్రా తన నోటిలో పైథాన్ స్నేక్ను గట్టిగా పట్టుకొని కనిపిస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు..అయితే, ఏ పామైన ఆహారం తీసుకుంటున్న సమయంలో.. ఇతర జంతువులు లేదా ఇతర జాతులకు సంబంధించిన పాములు ఆటంకం కలిగించినప్పుడు.. ఆగ్రహానికి గురై బుసలు కొడుతూ ఉంటాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈ వీడియోలో కూడా అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఇండోనేషియా కింగ్ కోబ్రా కూడా ఈ వీడియోలో పులి మాదిరిగా గర్జిస్తున్న శబ్దం చేయడం విశేషం. దీనిని చూసిన చాలామంది షాక్ అయిపోతున్నారు.
అలాగే ఈ వీడియోలో ఆ పామును పెంచుకుంటున్న యజమాని కూడా దానిని బంధించిన చోటికి వెళ్లి.. అది తింటున్న చిన్న పైథాన్ స్నేక్ తోక పట్టుకొని లాగడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ సమయంలో ఏదో మాట్లాడుతూ వీడియోలు అతను ఆ పాము తింటున్న ఆహారం లాక్కోవడం చూస్తే భయాందోళన కలిగిస్తోంది. అంత ప్రమాదకరమైన పాముతో సాహసం చేసి మరి దానిని బంధించిన చోటుకు వెళ్లి.. అది తింటున్న ఆహారం లాక్కోవడమేంటని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లలో కూడా రాసుకుంటూ వస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఆ యువకుడు ఆ పాముకు మరో పైథాన్ స్నేక్ను కూడా ఆహారంగా అందించాడు..
Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..
ఆ పాము అతనిని గమనించి వెంటనే మరోవైపు తిరిగి.. పైతాన్ స్నేక్ను మింగేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. నెమ్మదిగా ఆ పామును కొద్ది కొద్దిగా మింగడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను అక్కడే ఉన్న కెమెరామెన్ కెమెరాలు షూట్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో ఎంతగానో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఇది పోస్ట్ చేసిన చాలా రోజులకు ఇప్పుడు వైరల్ అవ్వడం విశేషం. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని వేల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు.
