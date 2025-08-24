English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Train Bathroom Video Watch Now: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కదులుతున్న ట్రైన్లు ఓ బాత్ రూమ్‌లో నుంచి యువతి యువకుడు బయటకు వచ్చారు. ఒకే బాత్రూం నుంచి ఇద్దరు రావడం ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. అయితే, ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 24, 2025, 05:45 PM IST

Train bathroom video: ఓయోనా లేదా ట్రైన్ బాత్రూమా? వీడియో చూస్తే మీరు కూడా ఇదే అంటారు..

Train Bathroom Video Watch Here: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కదులుతున్న రైల్లో ఉన్న బాత్రూం నుంచి ఇద్దరు బయటికి వచ్చిన సన్నివేశాలకు సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఒక యువకుడు మాస్క్ వేసుకొని బయటికి రావడం, కొద్దిసేపటి తర్వాత ఒక యువతి బయటికి రావడం ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో చర్చనీ అంశంగా మారింది. ఈ వీడియో కొద్ది సెకండ్‌లో ఉన్నప్పటికీ సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తుంది. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముంది? యువత పడి పడి చూడడానికి గల కారణాలేంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

ఒక్క భోగిలో రెండు లేదా ఒక టాయిలెట్ ఉంటుంది. సాధారణంగా కదులుతున్న రైల్లో ఒక్కొక్కరు మాత్రమే టాయిలెట్‌కి వెళ్తూ ఉంటారు. అలాంటిది ఓ రైలు అమ్మాయి, అబ్బాయి ఒకేసారి టాయిలెట్ కి వెళ్లారు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే ఇంటర్నెట్‌లో విపరీతంగా షేర్ అవుతున్నాయి. వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. స్పీడ్‌గా కదులుతున్న రైల్ టాయిలెట్‌లో నుంచి ఒక యువకుడు మూతికి మాస్క్ వేసుకొని బయటికి వస్తున్నట్లు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అతడు టాయిలెట్ నుంచి నేరుగా కంపార్ట్మెంట్ వైపుకు వెళుతూ ఉంటాడు.. అయితే ఒక నిమిషం తర్వాత మళ్లీ తలుపులు తెరుచుకొని అదే టాయిలెట్ నుంచి ఓ యువతీ బయటకు రావడం గమనించవచ్చు..

ఇలా ఆ టాయిలెట్ నుంచి ఒకరి తర్వాత ఒకరు బయటికి వచ్చిన కొన్ని సెకండ్లు కలిగిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో చర్చనీ అంశంగా మారాయి. అసలుకి ఒకే టాయిలెట్లు ఇద్దరికీ పనేంటని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. వారిద్దరు అలా రావడం చూసి ఆ టాయిలెట్ బయట ఉన్న కొంతమంది వారి స్మార్ట్ ఫోన్స్‌లో వీడియో రికార్డు చేశారు. ఇప్పుడు ఇవే దృశ్యాలు ఇంటర్నెట్లో చక్కరలు కొడుతున్నాయి. ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది అవాక్కవుతున్నారు..

ఈ వీడియోను  'వాయిస్ ఆఫ్ హిందువులు' అనే X ఖాతా నుంచి షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను కొన్ని లక్షల మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా కొంతమంది కదులుతున్న రైలు ఓయగా మారిందని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మరికొంతమంది అయితే ఇలా కదులుతున్న ట్రైన్ లో బాత్రూంలో చేయకూడని పనులు చేయడం చాలా తప్పని వీరి మీద అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. ఏది ఏమైనా పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో ఇలాంటి న్యూసెన్స్ చేయడం అంత మంచిది కాదు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Bathroom Viral NewsViral videoLatest Viral VideoViral newslatest video

