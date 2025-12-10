English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • 21-foot Cobra Video: సింగిల్ హ్యాండ్‌తో 21 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాన్ని పట్టుకున్న యువతి.. వీడియో..

21-foot Cobra Video: సింగిల్ హ్యాండ్‌తో 21 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాన్ని పట్టుకున్న యువతి.. వీడియో..

21-foot King Cobra Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ యువతి అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను రెస్క్యూ చేస్తున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో యువతి 21 అడుగులు కలిగిన ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకొని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 10, 2025, 06:39 PM IST

Trending Photos

Yogi Adityanath Diet Secret : సింపుల్ లివింగ్.. హై థింకింగ్.. యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ డైట్ అండ్ ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ ఇదే.. !!
8
Papaya
Yogi Adityanath Diet Secret : సింపుల్ లివింగ్.. హై థింకింగ్.. యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ డైట్ అండ్ ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ ఇదే.. !!
BTech Career Growth: బి.టెక్ తర్వాత యువత మొదటి ఎంపికగా ఏ కోర్సు మారింది? ఇది చాలా స్పెషల్ ఫీల్డ్..!!
6
Jobs
BTech Career Growth: బి.టెక్ తర్వాత యువత మొదటి ఎంపికగా ఏ కోర్సు మారింది? ఇది చాలా స్పెషల్ ఫీల్డ్..!!
Ind Vs SA T20 Playing 11: సౌతాఫ్రికాతో టీ20 మ్యాచ్‌కు తుది జట్టు ఇదే.. ముగ్గురు స్టార్లు ఎంట్రీ..!
7
Ind vs SA
Ind Vs SA T20 Playing 11: సౌతాఫ్రికాతో టీ20 మ్యాచ్‌కు తుది జట్టు ఇదే.. ముగ్గురు స్టార్లు ఎంట్రీ..!
Samantha : నాడు రెండు పూటల తిండి తినలేని దుస్థితి.. నేడు ఒక వర్గానికి స్పూర్తి.. సమంత Inspiring జర్నీ..!!
7
Samantha Ruth Prabhu
Samantha : నాడు రెండు పూటల తిండి తినలేని దుస్థితి.. నేడు ఒక వర్గానికి స్పూర్తి.. సమంత Inspiring జర్నీ..!!
21-foot Cobra Video: సింగిల్ హ్యాండ్‌తో 21 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాన్ని పట్టుకున్న యువతి.. వీడియో..

21-foot King Cobra Video Watch Here: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యే కొన్ని వీడియోలు అప్పుడప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చాలామంది కొన్ని పాములకు సంబంధించిన వీడియోలైతే ఇష్టంగా చూస్తూ ఉన్నారు. పాములను పట్టే క్రమంలో తీసిన కొన్ని వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో మిలియన్స్ కొద్ది వ్యూస్ తెచ్చుకుంటున్నాయి. అయితే, జనాలు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా చూడడంతో కొంతమంది వాటిని రెస్క్యూ చేసే సమయంలో కెమెరాలతో వీడియోలు చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇలాంటి వీడియోలు కూడా అప్పుడప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్‌గా మారుతున్నాయి. తాజాగా కూడా సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఇందులో యువతి ఓ అత్యంత అరుదైన 21 అడుగుల పొడుగు కలిగి ప్రమాదకరమైన నాగుపామును పట్టుకొని రెస్క్యూ చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

సాధారణంగా నాగుపాములు ఎంతో ప్రమాదకరమైనవని మనందరికీ తెలుసు. ఇవి ఎంతో సులభంగా మనుషులపై దాడి చేసి హాని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా నాగుపాములు ఉన్నావని తెలిసి.. అటువైపు వెళ్లేవారు కూడా ఉండరు. అంటే ఇవి ఎంత ప్రమాదకరమైనవో మనం పెద్దగా తెలుసుకోనక్కర్లేదు. అయితే, ఇవి కొన్ని ప్రదేశాల్లో మాత్రమే 21 అడుగుల పొడుగులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా యువతి పట్టుకుంటున్న కింగ్ కోబ్రా కూడా ఇంతే పొడుగులో ఉంది. ఇంతటి పెద్ద పామును చూసి ఆ యువతి ఏమాత్రం భయపడకుండా ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకుంది. 

Also ReadKing Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వీడియోలో యువతి ఎంతో చాకచక్యంగా 21 అడుగులు కలిగిన పాము తోకను పట్టుకొని రెస్క్యూ చేయడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఇలా చేస్తున్న సందర్భంలో ఆ యువతిపైకి పాము దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. దీంతో ఆ యువతి నెమ్మదిగా ఒక చేతిని అక్కడే వదిలి.. కేవలం ఒకే చేత్తో తోకను పట్టుకొని ఉండిపోయింది. అయినప్పటికీ ఆ పాము ఏమాత్రం వదలకుండా మరోసారి దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. ఇలా దాదాపు రెండుసార్లు ప్రయత్నించింది. చివరకు ఆ యువతీ ఏమాత్రం భయం లేకుండా మరోసారి పామును గట్టిగా పట్టేసుకుంది. ఇలా పట్టుకున్న పామును బంధించి సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలిపెట్టింది. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది.

Also ReadKing Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Cobra VideoCobra Video WatchCobra Video NowCobra Viral VideoViral video

Trending News