21-foot King Cobra Video Watch Here: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యే కొన్ని వీడియోలు అప్పుడప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చాలామంది కొన్ని పాములకు సంబంధించిన వీడియోలైతే ఇష్టంగా చూస్తూ ఉన్నారు. పాములను పట్టే క్రమంలో తీసిన కొన్ని వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో మిలియన్స్ కొద్ది వ్యూస్ తెచ్చుకుంటున్నాయి. అయితే, జనాలు కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా చూడడంతో కొంతమంది వాటిని రెస్క్యూ చేసే సమయంలో కెమెరాలతో వీడియోలు చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు.
ఇలాంటి వీడియోలు కూడా అప్పుడప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో వైరల్గా మారుతున్నాయి. తాజాగా కూడా సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఇందులో యువతి ఓ అత్యంత అరుదైన 21 అడుగుల పొడుగు కలిగి ప్రమాదకరమైన నాగుపామును పట్టుకొని రెస్క్యూ చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా నాగుపాములు ఎంతో ప్రమాదకరమైనవని మనందరికీ తెలుసు. ఇవి ఎంతో సులభంగా మనుషులపై దాడి చేసి హాని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా నాగుపాములు ఉన్నావని తెలిసి.. అటువైపు వెళ్లేవారు కూడా ఉండరు. అంటే ఇవి ఎంత ప్రమాదకరమైనవో మనం పెద్దగా తెలుసుకోనక్కర్లేదు. అయితే, ఇవి కొన్ని ప్రదేశాల్లో మాత్రమే 21 అడుగుల పొడుగులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా యువతి పట్టుకుంటున్న కింగ్ కోబ్రా కూడా ఇంతే పొడుగులో ఉంది. ఇంతటి పెద్ద పామును చూసి ఆ యువతి ఏమాత్రం భయపడకుండా ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకుంది.
Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..
వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. వీడియోలో యువతి ఎంతో చాకచక్యంగా 21 అడుగులు కలిగిన పాము తోకను పట్టుకొని రెస్క్యూ చేయడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఇలా చేస్తున్న సందర్భంలో ఆ యువతిపైకి పాము దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. దీంతో ఆ యువతి నెమ్మదిగా ఒక చేతిని అక్కడే వదిలి.. కేవలం ఒకే చేత్తో తోకను పట్టుకొని ఉండిపోయింది. అయినప్పటికీ ఆ పాము ఏమాత్రం వదలకుండా మరోసారి దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. ఇలా దాదాపు రెండుసార్లు ప్రయత్నించింది. చివరకు ఆ యువతీ ఏమాత్రం భయం లేకుండా మరోసారి పామును గట్టిగా పట్టేసుకుంది. ఇలా పట్టుకున్న పామును బంధించి సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలిపెట్టింది. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ గా మారింది.
