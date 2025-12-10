English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Snakes Video: రెండు చేతుల్లో పాములు పట్టుకుని.. నడిరోడ్డుపై డ్యాన్స్ చేసిన యువతి.. వీడియో..

Snakes Video Viral: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ యువతి తన రెండు చేతుల్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన అరుదైన పాములను పట్టుకొని డ్యాన్స్ చేస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తోంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 10, 2025, 06:22 PM IST

Snakes Video Watch Now: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ యువతి రోడ్డుపై మెడలో పాములు వేసుకొని హంగామా చేస్తున్న వీడియో అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తుంది. అయితే, యువతులు బల్లులు చూస్తేనే ఎంతో భయపడిపోతూ ఉంటారు. అలాంటిది ఈ యువతి ఏకంగా మెడలో రెండు నుంచి మూడు పాములను వేసుకొని రోడ్డుపై హంగామా సృష్టించింది. ముఖ్యంగా పాములను మెడలో వేసుకుని డాన్స్ కూడా చేసేసింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. సాధారణంగా పాములు భయపడి చూసే యువతులు, ఈ వీడియోని చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అయితే, ఈ వీడియోలో ఏముందో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

సాధారణంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములను చూసి ఎవరైనా భయపడిపోతూ ఉంటారు. ఇక సాధారణ జనాలు అయితే బెంబేలెత్తుతూ రోడ్లపై పరిగెడతారు. అలాంటిది యువతులు వాటి వైపుకు వెళ్లేందుకు కూడా అంతగా ఇష్టపడరు. అలాంటిది ఓ యువతీ రోడ్డుపై అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములను మెడలో వేసుకుని డాన్స్ చేస్తోంది. ఈ వీడియో ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో? తెలియదు కానీ.. సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతోంది. చాలామంది దీనిని చూసి.. ఇది నిజమైన వీడియోనా? లేదా AI వీడియోనా అని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. గులాబీ రంగు డ్రెస్సు ధరించిన ఓ యువత రోడ్డుపై ఏకంగా రెండు పాములను మెడలో చుట్టుకుని కనిపించడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే ఆ యువతీ మెడలో రెండు అత్యంత అరుదైన పాములు ఏమాత్రం దాడి చేయకుండా ఉండడం కనిపిస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ యువతి ఈ  వీడియోలో డాన్స్ చేయడం కూడా కనిపిస్తుంది.

రెండు చేతిలో అటు ఇటు పాముని పట్టుకొని ఏదో ఒక పాటకి డ్యాన్స్ చేయడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో ని సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. అయితే, ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ఆమె చేతిలో ఉన్నవి పెంపుడు పాములని.. అవి మనుషులపై దాడి చేసే అవకాశాలే లేవని వారు అంటున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

