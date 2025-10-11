English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • King Cobra Fry Video: వామ్మో.. కింగ్ కోబ్రా పామును ఫ్రై చేసుకుని తింటున్న యువతి.. వీడియో చూడండి!

King Cobra Fry Video: వామ్మో.. కింగ్ కోబ్రా పామును ఫ్రై చేసుకుని తింటున్న యువతి.. వీడియో చూడండి!

King Cobra Fry Viral Video: కొన్ని దేశాల్లో పాము మాంసం తినడం ప్రజల ప్రధాన ఆహార అలవాటు.. అయితే, ఇటీవని ఓ యువతి పాము మాంసాన్ని తింటున్న వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. ఇది ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 11, 2025, 11:15 AM IST

King Cobra Fry Video: వామ్మో.. కింగ్ కోబ్రా పామును ఫ్రై చేసుకుని తింటున్న యువతి.. వీడియో చూడండి!

 King Cobra Fry Viral Video Watch: కొన్ని దేశ ప్రజలు పాము మాంసాన్ని ఎంతో ఇష్టపడి తింటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది ప్రధాన ఆహారం పాము మాంసమే అయి ఉంటుంది. ఆగ్నేయాసియా (Southeast Asia) సంబంధించిన చాలా దేశాలు సాంప్రదాయబద్ధ ఆహారంలో భాగంగా పాములను తింటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా చైనా ప్రజలు ఎక్కువగా వీటిని తింటారని సమాచారం. అక్కడి ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి పాము సూప్ (Snake Soup) తయారుచేసుకుని తాగుతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా కొన్ని రెస్టారెంట్లలో దీనిని విచ్చలవిడిగా అమ్ముతూ ఉంటారు. చైనాలోని గ్వాంగ్‌డాంగ్ (Guangdong) వంటి దక్షిణ ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా శీతాకాలంలో రుచికరమైన ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన పాము సూప్ కూడా లభిస్తుంది. దీనిని ప్రజలు ఎగబడి మరీ కొంటారు. 

అలాగే ఎక్కువగా వియత్నం దేశస్తులు కూడా పాములను తినేందుకు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా హనోయికి (Hanoi) ఉత్తరాన ఉన్న ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా పాము మాంసాన్ని ప్రధాన ఆహారంగా తీసుకుంటూ ఉంటారని సమాచారం. అలాగే లెమన్ గ్రాస్‌తో పాములను ఫ్రై చేసి ఎక్కువగా పిల్లలతో పాటు పెద్దలు కూడా తింటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా అక్కడి ప్రజలు పాము రక్తాన్ని వైట్ రైస్ లో కలుపుకొని తినే అలవాటును కూడా కలిగి ఉంటారట. అందుకే అక్కడి ప్రజలు ఎంతో ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటారని కూడా సమాచారం. 

పాము రక్తాన్ని వైట్ రైస్‌లో కలుపుకొని తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని వియత్నాం దేశస్తులు ఇప్పటికీ నమ్ముతూ ఉంటారు. ఇక థాయిలాండ్ లో కూడా ఎక్కువగా పాము మాంసాన్ని విక్రయిస్తారు. ముఖ్యంగా థాయిలాండ్‌లోని కొన్ని బీచ్ ప్రాంతాల్లో వీటిని ఫ్రై చేసి కూడా అమ్ముతారు. ఇక మలేషియాలోని అడవి ప్రాంతాల్లో జీవించే కొంతమంది పాము మాంసాన్ని అతిగా తింటారు. ఇలా పాము మాంసం తినడం వారి ఆహార అలవాట్లలో ఒక భాగం. ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం చాలామంది పాములను తింటున్న వీడియోలు ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఓ యువతి పామును తింటున్న సందర్భంలో పోస్ట్ చేసిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది..

 
 
 
 
 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక యువతి అత్యంత విషపూరితమైన కింగ్ కోబ్రాను ఫ్రై చేసి.. ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని తినడం మీరు చూడొచ్చు. ఒక పెద్ద కత్తితో ఆ పాము పడగ భాగాన్ని కట్ చేసి.. నోట్లో వేసుకుని నమిలేయడం మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యపరిచేలా చేస్తున్నాయి. సాధారణంగా అందరూ విషం లేని పాములనే ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు. కానీ ఈ వీడియోలో యువతి అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా పామునే ఫ్రై చేసుకుని తినడం ఆశ్చర్యమేస్తోంది. అయితే ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది నిజమైన వీడియో కాదని కామెంట్లలో చెబుతున్నారు. ఇది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ సృష్టించిన వీడియో అని కామెంట్లను వారి అభిప్రాయాలను రాస్తున్నారు.

Also Read : India: బ్రిటిష్ వారు భారత్ నుంచి దోచుకెళ్లిన సంపాదన ఎంతో తెలుసా?.. తెలిస్తే, ఆశ్చర్యపోతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

