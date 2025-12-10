Snake Video: వామ్మో.. కుండలోని పామును బయటికి గుంజి మరి పట్టుకున్న యువతి.. వీడియో..

Snake Video Watch Here: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ పోస్ట్ చేసే వీడియోలు విపరీతంగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. చాలామంది జనాలు ఎక్కువగా ఇలాంటి వీడియోలు చూసేందుకు ఆసక్తి చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే ఈ వీడియోలను లైక్లతో పాటు షేర్ కూడా చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఇలాంటి వీడియోలను చూసి భయపడిపోతున్నారు. నిజానికి చాలామంది ఎంతో సాహసం చేసి పాములను పట్టుకుని ప్రకృతిలో వదిలిపెడుతున్నారు. కొంతమంది మహిళా స్నేక్ క్యాచర్స్ కూడా ఇలాంటి అద్భుతమైన సేవలో పాలుపంచుకోవడం గర్వకారణం. అయితే, మహిళా స్నేక్ క్యాచర్స్ పాములు పట్టే, క్రమంలో వీడియోలు తీసి పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోలే మామూలుగా వైరల్ అవ్వడం లేదు.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ అందమైన యువతి అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకుంటున్న దృశ్యాలు చూడొచ్చు. వీడియో ప్రారంభంలో యువతి ఒక ప్రమాదకరమైన పాము తోకను పట్టుకొని పైకి లేపేందుకు ప్రయత్నించడం మీరు చూడొచ్చు. యువతి చాలా నెమ్మదిగా ఆమెపై దాడి చేయకుండా పామును పైకి లేపుతూ మరో చేతిలో పామును పట్టుకునే స్టిక్ను పట్టుకొని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, వీడియోలో యువతి ఆ పాముని ఒక పాడుబడిన ఇంటిలోని కుండలో నుంచి బయటికి తీయడం చూడొచ్చు. ఇలా బయటికి తీసిన పాముని రెస్క్యూ చేసింది.
Also Read: King Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా తలపై ప్లాస్టిక్ డబ్బా పెట్టి.. ఏం చేస్తున్నారో మీరే చూడండి..
పాము కొద్దిగా చిన్నది కావడంతో ఆ యువతిపై దాడి చేయలేకపోయింది. అయితే, ఇలాంటి పాములే చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి పాములతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని.. కాటేసే ప్రమాదం కూడా ఉందని వారు అంటున్నారు. ఇలాంటి పాములు కాటేసినప్పుడు వెంటనే దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్కి వెళ్లడం మంచిదని వారు చెబుతున్నారు. అయితే, పాములు పట్టుకునే సమయంలో నైపుణ్యం ఉంటేనే వాటిని పట్టుకోవడం మంచిదని.. ఎలాంటి నైపుణ్యం లేని వారు వీటికి దూరంగా ఉండడం చాలా మంచిదని వారు చెబుతున్నారు.
