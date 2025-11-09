English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Chandramukhi Video: హాలోవీన్ సందర్భంగా.. చంద్రముఖి వేషాదరణలో ఆఫీస్‌కి వెళ్లిన యువతి.. ఏం జరిగిందంటే?

Chandramukhi Video: హాలోవీన్ సందర్భంగా.. చంద్రముఖి వేషాదరణలో ఆఫీస్‌కి వెళ్లిన యువతి.. ఏం జరిగిందంటే?

Halloween Chandramukhi Costume Video Viral: హాలోవీన్ సందర్భంగా ఓ యువతీ చంద్రముఖి వేషాదరణతో ఆఫీస్‌కి వెళ్ళింది. ఆఫీసులో ఉన్న వారంతా ఆమె వేషాధరణ చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 9, 2025, 05:34 PM IST

Halloween Chandramukhi Costume Video Watch: బ్రిటిష్ వారికి అక్టోబర్ నెల నుంచి డిసెంబర్ నెల చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో నుంచి వారికి పండగలు ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా నవంబర్ డిసెంబర్ నెలలోనే క్రిస్మస్ పండగ ప్రారంభమవుతుందైతే ఈ పండగకు ముందు హాలోవీన్ జరుపుకోవడం అక్కడి ప్రజల ఆనవాయితీ. ఇందులో భాగంగానే అక్కడి నివసించే ప్రతి ఒక్కరు దయ్యాల వేషధారణలో తిరుగుతూ ఉంటారు.. ఈ వేడుకలను భారతదేశంలోని కొన్ని చోట్ల కూడా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా బ్రిటిష్ దేశానికి సంబంధించిన ఆఫీసుల్లో ఈ వేడుకలు ఎంతో ఘనంగా జరుపుతాయి. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది దయ్యాల వేషాధరణలో తీసిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. తాజాగా ఇలాంటి వీడియోని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది. ఇంతకీ ఈ వీడియో ఏంటో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

పురుషులతో పోలిస్తే హాలోవీన్ వేడుకల్లో ఎక్కువగా స్త్రీలే పాల్గొంటూ ఉంటారు. ఈ సమయంలో దయ్యాల వేషాధరణలో అందర్నీ ఆకర్షిస్తూ ఉంటారు. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కూడా ఓ యువతి అరుదైన వేషాధారణలో కనిపించింది. ఈ వీడియోలో యువతి ఏకంగా చంద్రముఖి వేషధారణలో దర్శనమిచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సుస్మిత అనే ఓ ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా నుంచి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోకు హాలోవీన్ సందర్భంగా భారతీయ దెయ్యం వేషాదరణలో ఆఫీస్‌కి వెళ్ళాను అని క్యాప్షన్ పెట్టి షేర్ చేసింది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కాస్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

 
 
 
 
 

సుస్మిత చంద్రముఖి వేషాదరణలో భాగంగా చీర ధరించి.. కంటికి నల్ల కాటుకను పూసుకుని.. అచ్చం చంద్రముఖి సినిమాలో హీరోయిన్ ఎలా యాక్ట్ చేసిందో అలా చేసింది. దీంతో అక్కడున్న ఆమె సహచరులు ఆమె నటనకు మంత్రముగ్ధులై చప్పట్లు కొట్టారు. కొంతమంది ఈలలు కూడా వేశారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఆమెను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసుకున్నారు. ఈ వీడియోని చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ వీడియోను చూసి.. ఆమె తప్పుడు ప్రొఫెషన్‌ను ఎంచుకుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక మరి కొంతమంది భారతదేశంలో హాలోవీన్ ను ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Chandramukhi Viral VideoChandramukhi VideoChandramukhi Latest VideoChandramukhi Latest News

