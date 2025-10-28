Snake Market Video: వామ్మో.. పాముల మార్కెట్.. కేజీల లెక్కన అమ్మెస్తున్న దృశ్యాలు.. వీడియో ఇదే..

Snake Market Latest Video Viral: కొంతమంది యువత ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలను చూసి ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే కొంతమంది అదే పనిగా ఆశ్చర్యం కలిగించే వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొంతమంది అయితే జంతువులకు సంబంధించిన ఆశ్చర్యం కలిగించే వీడియోలు ఎక్కువగా షేర్ చేస్తున్నారు. ఇక మరి కొంతమంది పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన పాములకు సంబంధించిన వీడియో అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోలో ఒకే చోట పాములు కొబ్బరిగా ఉండటం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియో ఏంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మనం ఎన్నో రకాల మార్కెట్లను చూస్తూ ఉంటాం.. అంతేకాకుండా చాలామంది ప్రతిరోజు కూరగాయల మార్కెట్తో పాటు చేపల మార్కెట్కి వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ మీరెప్పుడైనా పాముల మార్కెట్కి వెళ్లారా? చాలామందికి సందేహం కలగవచ్చు.. పాములకు సంబంధించిన మార్కెట్లట కూడా ఉంటాయా అని! అవును పాములకు సంబంధించిన మార్కెట్లు కూడా కొన్ని చోట్ల ఉంటాయి. ఈ మార్కెట్లలో కేవలం పాములకు సంబంధించిన ఆహారాలను మాత్రమే విక్రయిస్తారు. అలాగే కొన్ని రకాల పాముల మాంసాన్ని అమ్ముతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఇలాంటి పాములు మార్కెట్కు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తుంది.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
ఈ వీడియోలో పాముల మార్కెట్లో ఓ యువతి అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాములను విక్రయించడం మీరు గమనించమని. అంతేకాకుండా వారు ఆ కదులుతున్న పాములను అటు ఇటు వారి చేతులతో అనడం మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే ఈ వీడియోలో ఎన్నో రకాల జాతులకు సంబంధించిన పాములు కనిపించినప్పటికీ.. మార్కెట్లో ఉన్న వారిపై దాడి చేయకపోవడం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. ఈ వీడియోలో యువతులు ఆ పాములను పట్టుకొని మరి.. వేరే వారికి అమ్మడం చూడొచ్చు.
ఈ వీడియోని చూసి కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.. ఇలాంటి విచిత్రకరమైన పాముల మార్కెట్ని మేము ఎప్పుడూ చూడలేదని కామెంట్లు కూడా చేస్తున్నారు. అయితే మరికొంతమంది మాత్రం ఇది నిజమైన వీడియో కాదని.. ఇది పాముల మార్కెట్ అస్సలు కాదని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. మీరు కూడా ఈ వీడియోను క్లియర్గా చూస్తే.. ఇది ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సృష్టించిన వీడియోగా అర్థమవుతుంది. ఏది ఏమైనా Ai అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువగా ఇలాంటి వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
