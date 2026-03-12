Viral Video: గాలిపటం మాంజాకు చిక్కుకున్న గుడ్లగూబ.. యువకులు ఎలా పట్టుకున్నారో చూడండి.. వీడియో!

Owl Rescue Viral Video: ఆధునిక కాలంలో మనుషులు తమ స్వార్థం కోసం ప్రకృతితో పాటు మూగజీవాలను హింసిస్తున్న సమయంలో పూణేలో జరిగిన ఒక ఘటన మానవత్వం ఇంకా బతికి ఉందని నిరూపించింది.. గాలిపటం దారానికి చిక్కుకొని విద్యుత్ తీగలపై వేలాడుతున్న ఒక తెల్లని గుడ్లగూబను స్థానిక యువకులతో పాటు అగ్నిమాపక సిబ్బంది కలిసి ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా వారి మానవత్వానికి ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
నగరంలో గత సంక్రాంతికి ఎగరవేసిన గాలిపటాల దారం విద్యుత్ తీగలకు అలాగే చుట్టుకుని ఉండిపోయింది. అటుగా ఎగురుతూ వచ్చిన ఒక తెల్లని గుడ్లగూబ ప్రమాదవశాత్తు ఆధారంలో చిక్కుకు పోయింది. రెక్కలు దారానికి గట్టిగా చుట్టుకోవడంతో.. ఆ పక్షి గాల్లోనే తలకిందులుగా వేలాడుతూ విలవిలలాడిపోయింది. కిందికి దిగలేక.. పైకి ఎగరలేక ఆ మూగ జీవి పడుతున్న నరకయాతనను గమనించిన కొంతమంది స్థానిక యువకులు వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు..
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని.. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టారు.. అయితే, ఆ గుడ్లగూబ చాలా ఎత్తుగా ఉండడంతో.. అక్కడికి నిచ్చెన అందకుండా పోయింది.. వారి ఎలాగోలా ఆ గుడ్లగూబ ఉన్న చోటుకి నెమ్మదిగా ఒక కర్ర సహాయంతో కత్తెరను పంపించి.. దాని రెక్కలకు ఉన్న దహరాన్ని కత్తిరించి.. విద్యుత్ తీగల నుంచి మెల్లగా కిందికి లాగారు. వారు నెమ్మదిగా ఆ గుడ్లగూపను పైనుంచి కిందికి తీసుకువచ్చారు..
https://t.co/VCiObyaVZZ pic.twitter.com/8pW3iMBOsX
— Anonymous_girl (@srutimisra_789) March 11, 2026
ఆధారం చుట్టుకోవడం వల్ల గుడ్లగూబ రెక్కలకు స్వల్ప గాయమైనట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే వెంటనే వారు పశు వైద్యుడిని పిలిపించి దానికి ప్రత్యేకమైన చికిత్స కూడా అందించినట్లు తెలుస్తోంది. దారం పోగులన్నింటినీ తొలగించి.. అది కోరుకున్నాక ఒక సురక్షితమైన ప్రదేశంలో ఆ గుడ్లగూపను విడిచిపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఈ మొత్తం ఘటనను అక్కడే ఉన్న కొంతమంది తమ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలు కాస్త వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. అయితే, ఈ వీడియోని చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు..
Also Read: AI Boyfriends: చైనాలో AIతో అమ్మాయిల లవ్.. భయపడుతున్న కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం?
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook