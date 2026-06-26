/Python Video: కొండచిలువకు ముద్దు పెట్టబోయాడు.. కట్ చేస్తే ముక్కు, నోరు కొరికేసింది.. వైరల్!

Python Video Watch Here: సోషల్ మీడియా క్రేజ్, రీల్స్ పిచ్చి యువత ప్రాణాల మీదకు తెస్తోంది.. కేవలం లైకులతో పాటు వ్యూస్ కోసం కొందరు చేసే ప్రమాదకరమైన విన్యాసాలు ఊహించని విషాదాలకు దారితీస్తున్నాయి. తాజాగా ఒక యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువతో సాహసం చేయబోయి.. చావు అంచుల దాకా వెళ్ళిన భయంకరమైన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను వనికించేలా చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్ను సైతం షేక్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో ఎప్పటిదో అయినప్పటికీ.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని రీతిలో వైరల్ అవ్వడం విశేషం.. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ముద్దు పెట్టబోతే.. ఏం జరిగిందో చూడండి..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల ప్రకారం.. ఒక యువకుడు భారీ పరిమాణంలో ఉన్న కొండచిలువ తలభాగాన్ని చేతిలో పట్టుకొని ఉండటం మీరు గమనించవచ్చు. సాధారణంగానే కొండచిలువలు అత్యంత బలమైనవి, ప్రమాదకరమైనవిగా భావిస్తారు.. అయితే ఆ యువకుడు ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఆ పాముతో ఆటలాడడం మొదలుపెట్టాడు. అంతటితో ఆగకుండా.. ఆ కొండచిలువను నెమ్మదిగా తన ముఖం వైపుకు.. తిప్పుకుంటూ.. దాని మూతికి దగ్గరగా.. తన ముఖాన్ని తీసుకెళ్లాడు.. బహుశా ఆ యువకుడు దానికి ముద్దు పెట్టుకోవడానికో.. లేదా కెమెరాకు క్రేజీగా ఫోజ్ ఇవ్వడానిko అతడు ప్రయత్నించి ఉండవచ్చు..
కానీ మరుక్షణమే అక్కడ ఊహించని ఘోరం జరిగిపోయింది.. అతనిపై దాడికి వస్తుందనుకుందో... ఏమో కానీ.. ఆ కొండచిలువ ఒక్కసారిగా మెరుపు వేగంతో యువకుడి పై దాడి చేసింది. దానికున్న పదునైన పళ్ళతో.. ఆ యువకుడి ముక్కుతో పాటు నోటి భాగాన్ని కలిపి గట్టిగా పట్టుకొని ఉండడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడవచ్చు.. పాము నోటికి చిక్కిన యువకుడు నరకయాతన అనుభవించడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా గమనించవచ్చు. దాని పట్టు నుంచి తప్పించుకోవడానికి అతను పడిన ఆరాటం చూస్తే ఎవరికైనా గుండె ఆగిపోయినంత పని అవుతుంది..
కొండచిలువలు ఒకసారి పట్టుకుంటే అంత సులభంగా వదలవని మనందరికీ తెలుసు.. ఆ పాము యువకుడి ముఖాన్ని గట్టిగా లాగుతుండడంతో.. అతడు విపరీతమైన నొప్పితో పాటు.. ప్రాణ భయంతో విలవిలలాడిపోతున్నాడు.. ఆ పాము నుంచి తన ముఖాన్ని విడిపించుకోవడానికి సర్వశక్తులు వినియోగించి ఎంతగానో కష్టపడ్డాడు.. ఈ బీకర దృశ్యాన్ని పక్కనే ఉండి రికార్డు చేస్తున్న వ్యక్తి కూడా ఒక్కసారిగా షాక్కు గురైపోయినట్లు తెలుస్తోంది..
సోషల్ మీడియాలో వైరల్..
ఈ ఆశ్చర్యం కలిగించే వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తీవ్రంగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.. ఇలాంటి పిచ్చి పనుల వల్ల ప్రాణాలకే ప్రమాదం అంటూ హెచ్చరిస్తున్నారు.. వ్యూస్ కోసం ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడం ఏంటని కొంతమంది ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములతో చెలగాటమాడితే ప్రకృతి ఇలాగే బుద్ధి చెబుతుందని మరికొందరు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు.. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇట్లాంటి ప్రమాదకరమైన పాముల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే ఎంతటి ప్రమాదం ఉంచుకొస్తుందో చెప్పడానికి ఈ ఘటనే ఒక నిదర్శనంగా భావించవచ్చు..
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