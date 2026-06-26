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Python Video: కొండచిలువకు ముద్దు పెట్టబోయాడు.. కట్ చేస్తే ముక్కు, నోరు కొరికేసింది.. వైరల్!

Python Video Watch Now: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువకు ముద్దు పెట్టుకోబోయే సందర్భంలో ఆ పాము దాడి చేసిన దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. ఇది చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 26, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:55 PM IST
Python Video: కొండచిలువకు ముద్దు పెట్టబోయాడు.. కట్ చేస్తే ముక్కు, నోరు కొరికేసింది.. వైరల్!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కొండచిలువకు ముద్దు పెట్టబోయాడు.. కట్ చేస్తే ముక్కు, నోరు కొరికేసింది.. వైరల్!
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