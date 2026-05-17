/Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా ముఖంపై సిగరెట్ పొగ ఊదుతూ యువకుడి వికృత చేష్టలు.. వీడియో వైరల్!

Cobra Video Watch Now: సోషల్ మీడియాలో లైకులతో పాటు వ్యూస్ కోసం కొందరు యువకులు ఎంతటి తెగింపుకైన వెనకాడడం లేదు.. ప్రాణాలకే ముప్పు తెచ్చి ప్రమాదకరమైన జంతువులతో విన్యాసాలు చేస్తూ వార్తల్లో నిలుస్తూ వస్తున్నారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ వస్తోంది. ఈ వీడియోలో ఒక యువకుడు ఏకంగా రెండు అత్యంత విషపూరితమైన కింగ్ కోబ్రాలతో చెలగాటం ఆడుతూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల ప్రకారం.. ఒక వ్యక్తి పచ్చిక మైదానంలో కూర్చుని ఉండడంతో పాటు అతని ముందు రెండు ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలు పడగవిప్పి నిలబడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. సాధారణంగా పాములను చూస్తేనే ఎవరైనా పురాణ భయంతో అక్కడి నుంచి పారిపోతూ ఉంటారు. కానీ ఈ యువకుడు మాత్రం ఎలాంటి భయం లేకుండా వాటి ముందే కూర్చుని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అంతటితో ఆగకుండా.. నోట్లో సిగిరెట్ పెట్టుకొని కాలుస్తూ.. ఆ పొగను నేరుగా ఒక కింగ్ కోబ్రా ముఖంపై ఊదడం మీరు ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా చూడొచ్చు. పొగ ప్రభావానికి ఆ పాము ఒక్కసారిగా ఆగ్రహానికి గురైనట్లు కూడా వీడియోలో గమనించవచ్చు.
ఈ వికృత చేష్టాలు అంతటితో ఆగలేదు.. ఆ తర్వాత ఆ యువకుడు ఊహించని విధంగా పాము తలపై ముద్దు పెట్టుకోబోయాడు. అవును ఈ దృశ్యాలను కూడా మీరు వీడియోలో కళ్లకు కట్టినట్లు చూడొచ్చు. కొద్దిగా తేడా వచ్చిన క్షణాల్లో ప్రాణాలు తీయగల ఆ విష సర్పాల ముందు అతడు చేసిన ఈ స్టెంట్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.. ఈ వీడియోను ఒక సోషల్ మీడియా వినియోగదారుడు తన ఇంస్టాగ్రామ్ ఖాతా ద్వారా పోస్ట్ చేశారు..
ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సదరు యువకుడి పై తీవ్రంగా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది ధైర్యం కాదు ముమ్మాటికి మూర్ఖత్వమే అని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తుంటే. మరి కొంతమంది వన్యప్రాణులను హింసించినందుకు.. వాటి ప్రాణాలతో ఆడుకుంటున్న అందుకు అతనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కొందరు డిమాండ్ చేస్తూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. లైకుల పిచ్చితో ఇలాంటి ప్రాణాంతకమైన పనులు చేసి సమాజానికి ఎలాంటి సందేశం ఇస్తున్నారని పలువురు కామెంట్ల ద్వారా ప్రశ్నిస్తూ వస్తున్నారు.
