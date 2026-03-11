English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Youth Risky Video: రీల్ కోసం రైలు నుంచి వేలాడుతూ స్టంట్లు.. చివరికి ఏమైందో వీడియో చూడండి!

Youth Risky Video: రీల్ కోసం రైలు నుంచి వేలాడుతూ స్టంట్లు.. చివరికి ఏమైందో వీడియో చూడండి!

Youth Risky viral Video: నేటి యువత సోషల్ మీడియా పిచ్చి లో పడి ఏది పడితే అది చేస్తున్నారు. తాజాగా ఒక యువకుడు రీల్స్ కోసం ఏకంగా సాహసోపేతమైన చర్యకు పాల్పడ్డాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 11, 2026, 08:11 PM IST

Trending Photos

Salman-Samantha: భర్త రాజ్‌తో కలిసి సమంత భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ మూవీ.. హీరోగా బాలీవుడ్ భాయ్‌జాన్ సల్మాన్ ఖాన్
5
Samantha Pairs With Salman Khan
Salman-Samantha: భర్త రాజ్‌తో కలిసి సమంత భారీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ మూవీ.. హీరోగా బాలీవుడ్ భాయ్‌జాన్ సల్మాన్ ఖాన్
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘంపై కేంద్రం కీలక అడుగు.. 66 శాతం వరకు బేసిక్ శాలరీ పెంపు?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘంపై కేంద్రం కీలక అడుగు.. 66 శాతం వరకు బేసిక్ శాలరీ పెంపు?
Gold Rate Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. మార్చి 11వ తేదీ బుధవారం హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖ, చెన్నై, ముంబైలలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
8
Gold Rate Today
Gold Rate Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. మార్చి 11వ తేదీ బుధవారం హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖ, చెన్నై, ముంబైలలో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Kuldeep Yadav: ఈ మార్చి 14న టీమిండియా స్టార్ స్పిన్న‌ర్ కుల్దీప్ యాద‌వ్ పెళ్లి.. వధువు ఎవరంటే..?
5
Kuldeep Yadav Marriage
Kuldeep Yadav: ఈ మార్చి 14న టీమిండియా స్టార్ స్పిన్న‌ర్ కుల్దీప్ యాద‌వ్ పెళ్లి.. వధువు ఎవరంటే..?
Youth Risky Video: రీల్ కోసం రైలు నుంచి వేలాడుతూ స్టంట్లు.. చివరికి ఏమైందో వీడియో చూడండి!

Youth Risky viral Video Watch: సోషల్ మీడియాలో లైకులు వ్యూస్ కోసం యువత ప్రాణాలను పణంగా పెడుతోంది. గత కొద్ది రోజుల నుంచి ఈ ట్రెండు కొనసాగుతూ వస్తోంది. సాహసోపేతమైన చర్యలకు పాల్పడుతూ రీల్స్ చేస్తూ తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్న ఘటనలు ఎన్నో ఇప్పటికీ మనం సోషల్ మీడియాలో చూసాం.. అయినప్పటికీ కొందరిలో ఏం మాత్రం మార్పు రాలేకుండా పోతుంది. తాజాగా పరిగెడుతున్న రైలులో ప్రమాదకరమైన రీల్ చేయడానికి ప్రయత్నించిన ఓ వ్యక్తి రైలు పట్టాల పక్కనే ఉన్న విద్యుత్ స్తంభానికి బలంగా ఢీకొని కిందపడిపోయాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ యువకుడు వేగంగా వెళుతున్న రైలు భోగిలకుండే తలుపుల దగ్గర నిలబడి ఉన్నాడు. బయట గాలికి వేలాడుతూ స్టంట్ లు చేయాలని.. దానిని రియల్ గా చిత్రీకరించాలని ఆ యువకుడు నిర్ణయించుకున్నాడు. మొదట బయటకు వంగి ఎదురుగా ఏదైనా రైలు వస్తుందేమో అని చూసాడు.. ఏమి రావడం లేదని అనుకున్న వ్యక్తి.. రైలు మెట్ల పైకి దిగి ఒక చేత్తో హ్యాండిల్ పట్టుకొని శరీరాన్ని గాల్లోకి వచ్చి అటు ఇటు కదలడం ప్రారంభించాడు.. అయితే ఇదే సమయంలో రైల్లో ఉన్న తన స్నేహితుడు ఈ దృశ్యాలను చిత్రీకరించాడు..

అలా కొద్ది సెకండ్ల పాటు ఆ వ్యక్తి రైలు హ్యాండిల్ ని పట్టుకొని అటు ఇటు శరీరాన్ని గాల్లో కలపడం చూడొచ్చు.. అదృష్టవశాత్తు రైలు పట్టాల పక్కనే ఉన్న ఒక విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఆ యువకుడు గమనించలేకపోయాడు.. వేగంగా వెళుతున్న ఆ రైలు నుంచి అతను బయటకు వంగిన సమయంలో అతని వీపు.. స్తంభానికి బలంగా ఢీకొంది. ఆ దెబ్బకు ఆ యువకుడు పట్టు తప్పి రైలులో నుంచి అక్కడే పడిపోయాడు. ఈ భయానక దృశ్యాలు చూసి అతని స్నేహితుడు ఒక్కసారి షాక్కు గురై కెమెరా పక్కకు తిప్పేసి వీడియో అక్కడితో ఎండ్ చేశాడు.

pic.twitter.com/cohxfFJMw1

Also Read: AI Boyfriends: చైనాలో AIతో అమ్మాయిల లవ్.. భయపడుతున్న కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం?

ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందని విషయం ఇంకా స్పష్టంగా ఎవరికీ తెలియనప్పటికీ.. సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో మాత్రం విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. కేవలం కొన్ని సెకండ్ల వీడియో రియల్ కోసం ఎంతటి సాహసం చేయాలా.. అని చాలామంది కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు. ప్రాణం కంటే రీల్స్ గొప్పవా అంటూ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు మండిపడుతున్నారు. రైల్వే పోలీసులు ఇలాంటి వారిపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కొంతమంది నెటిజన్లు కోరుతున్నారు. యువకుడి పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఎలా ఉందో అనే విషయం ఎవరికీ తెలియదు.

Also Read: AI Boyfriends: చైనాలో AIతో అమ్మాయిల లవ్.. భయపడుతున్న కమ్యూనిస్టు ప్రభుత్వం?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Viral videoTrain Stunts Viral VideoViral Video WatchDangerous Instagram Reels

Trending News