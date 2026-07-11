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శివలింగం ఎదురుగా దీపంతో సిగరెట్ వెలిగించిన యువకుడు.. వీడియో!

Youth Lights Cigarette From Diya Video: సోషల్ మీడియా వ్యూస్, రీల్స్ పిచ్చితో కొందరు యువకులు ఎంతటి నీచానికైనా పాల్పడుతున్నారు. తాజాగా ఒక పవిత్ర శివాలయంలో భక్తుల మనోభావాలు తీవ్రంగా దెబ్బతినేలా ఘోర అపచారం చోటుచేసుకుంది. దీనికి సంబంధించని వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 11, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:36 PM IST
శివలింగం ఎదురుగా దీపంతో సిగరెట్ వెలిగించిన యువకుడు.. వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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