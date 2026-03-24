Haryana Lover Propose Video: నాకే ప్రపోజ్ చేస్తావా..?.. కుండతో చావబాదిన అమ్మాయి.. వీడియో వైరల్..

Youth love proposal goes wrong girl attacks on boy in Haryana: చాలా మంది యువతీ, యువకులు ఇటీవల ప్రేమ పెళ్లిళ్లు చేసుకునేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ప్రేమ అనేది ఎప్పుడు, ఎవరి మీద కల్గుతుందో ఎవరు చెప్పలేదు. అందుకే ప్రేమను గుడ్డిదంటారు. దీనికి వయసుతో, బీద, ధనిక బేధాలు అస్సలుఉండవు. కానీ ఇటీవల కొంత మంది నీచులు పవిత్రమైన ప్రేమను తమ అవసరాలకు వాడుకుంటున్నారు. అవసరాలు తీరే వరకు చనువుగా ఉంటున్నారు. కామ వాంఛలు తీర్చుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత ముఖం చాటేస్తున్నారు. ఇది భరించలేదని కొంతమంది దాడులు లేదా హత్యలు చేసేందుకు కూడా వెనుకాడటంలేదు.
హరియానాలో టీ దుకాణం వద్ద అమ్మాయికి ప్రపోజ్ చేసిన అబ్బాయి..
కుండతో కొట్టిన అమ్మాయి.
తిరగబడ్డ అబ్బాయి.. వీడియో వైరల్ #Haryana
— UttarandhraNow (@UttarandhraNow) March 24, 2026
కొంత మంది మాత్రం కొన్ని రోజులు ఫ్రెండ్ లుగా ఉండి, ఆ తర్వాత ప్రేమ అంటూ చెప్తున్నారు. మరికొంత మంది తమకు నచ్చిన వారు ఎక్కడైన కన్పిస్తే వెంటనే ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు.ఈ కోవకు చెందిన ఘటన నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. హర్యానాలో జరిగిన ఒక లవ్ ప్రపోజ్ ఘటన సోషల్ మీడియాలో తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీనిలో యువతిని టీ స్టాల్ వద్ద యువకుడు ప్రపోజ్ చేశాడు. అయితే ఆ యువతి ఆవేశంతో ఊగిపోయింది.
నన్నే ప్రపోజ్ చేస్తావా అంటూ అక్కడున్న కుండను అతని ముఖం మీద విసిరి కొట్టింది. ఈ పరిణామంతో అతను అందరి ముందు తనను కొట్టిందని ఆమెపై దాడికి దిగాడు. పక్కన ఉన్న కర్ర తీసుకుని ఆమెను పలుమార్లు కొట్టాడు. ఈ పరిణామంతో అక్కడున్న వారు గందర గోళంకు గురయ్యాడు. కొంత మంది వారిని వారిస్తున్న ఎవరు వెనక్కు తగ్గలేదు.
ఇద్దరు ఒకర్నిమరోకరు బూతులు తిట్టుకున్నారు. మరీ వీరికి ముందే పరిచయం ఉందో లేదా టీ స్టాల్ దగ్గర ఆమెను ఫాలో అయి సడెన్గా లవ్ ప్రపోజ్ చేశాడో వివరాలులేవు కానీ వీరి రచ్చ అక్కడున్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యింది. ఆ మార్గంలో ఉన్న కొంత మంది వీరి రచ్చను సెల్ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
