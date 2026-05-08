/Python Video: మెడలో కొండచిలువతో బైక్ రైడ్‌.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Python Bike Ride Viral Video Watch: నేటి కాలంలో సోషల్ మీడియాలో ఫేమస్ కావాలనే పిచ్చి యువతను ప్రమాదకరమైన దారుల వైపు నడిపిస్తూ వస్తోంది. లైకులతో పాటు షేర్ల కోసం ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టేందుకు వెనకాడడం లేదు.. తాజాగా ఒక యువకుడు చేసిన పని చూస్తే ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలగక తప్పదు.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ ను మోడలో వేసుకొని.. దర్జాగా బైక్ నడుపుతూ రోడ్డుపై వెళ్తున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి..
సాధారణంగా పాము కనిపిస్తేనే ఆమడ దూరం పరిగెత్తే.. ఈరోజుల్లో ఒక యువకుడు మాత్రం ఏకంగా ఒక కొండచిలువ పిల్లను తన మెడలో ఒక గొలుసులాగా వేసుకున్నాడు. అలా వేసుకోవడమే కాకుండా రద్దీగా ఉన్న రహదారిపై మోటార్ సైకిల్ ను వేగంగా నడుపుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఆ పాము అతని మెడ చుట్టూ కదులుతున్న.. ఏమాత్రం భయం లేకుండా స్వేచ్ఛగా బైకు నడపడం చూసి అటు వెళ్తున్న ప్రయాణికులు సైతం షాక్ అయిపోవడం మీరు చూడొచ్చు..
అదే సమయంలో కారులో వెళుతున్న కొందరు వ్యక్తులు ఈ వింత దృశ్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. వెంటనే తమ స్మార్ట్ఫోన్స్ను తీసి ఆ యువకుడి సాహసాన్ని వీడియో తీశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన కొద్దీ సేపటికే వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది. అంతేకాకుండా లక్షలాది వ్యూస్తో ట్రెండింగ్లోకి వచ్చింది. పోస్ట్ చేసిన కొద్ది రోజులకు ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ అవుతూ వచ్చింది. అయితే ఈ వీడియోను చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం తీవ్రంగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు..
ఇది సాహసం కాదు.. ఆత్మహత్యతో సమానం.. ఒకవేళ ఆ పాము ఒక్కసారిగా బిగిస్తే పరిస్థితి ఏంటి? అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. ఇలాంటి వారి వల్ల రోడ్డుపై వెళ్లే ఇతర వాహనదారులకు కూడా ప్రమాదమే అని మరికొందరు మండిపడుతున్నారు. వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం ప్రకారం కొండచిలువలను పట్టుకోవడంతోపాటు వాటిని వేధించడం, ప్రదర్శించడం కూడా చాలా నేరం.. అడవిలో ఉండాల్సిన మూగజీవాలను ఇలా రోడ్లపైకి తీసుకురావడం అటు పాముకు.. ఇటు ప్రజలకు ప్రమాదకరమని జంతువు ప్రేమికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు కూడా ఈ వీడియోను ఆధారంగా తీసుకొని సదరు యువకుడి పై కేసు నమోదు చేయాలని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం అంటున్నారు..
