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1000 అడుగుల లోయ అంచున చావుతో పోరాటం.. చీరలతో యువకుడిని కాపాడిన పర్యాటకులు!

Kalu Waterfall Accident Viral Video: కాళూ జలపాతం (Kalu Waterfall) దగ్గర జరిగిన ఓ ఘటన ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి సెల్ఫీ కోసం జలపాతం దగ్గరికి వెళ్లగా.. అక్కడ ఓ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ సమయంలో అందులో పడిపోతున్న సమయంలో కొంతమంది పర్యాటకులు అతడిని రక్షించారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 08, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 10:57 AM IST
1000 అడుగుల లోయ అంచున చావుతో పోరాటం.. చీరలతో యువకుడిని కాపాడిన పర్యాటకులు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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1000 అడుగుల లోయ అంచున చావుతో పోరాటం.. చీరలతో యువకుడిని కాపాడిన పర్యాటకులు!
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