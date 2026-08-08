/1000 అడుగుల లోయ అంచున చావుతో పోరాటం.. చీరలతో యువకుడిని కాపాడిన పర్యాటకులు!

Kalu Waterfall Accident Video Watch: పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు ఆనందంగా గడపడం మానేసి.. లైక్లు, కామెంట్ల కోసం సాహసాలు చేయడం నేటి యువతకు అలవాటుగా మారింది. మహారాష్ట్రలోని మాల్షేజ్ ఘాట్ సమీపంలో ఉన్న కాళూ జలపాతం (Kalu Waterfall) వద్ద సరిగ్గా అలాంటి ఓ ప్రమాదకరమైన ఘటనే ఒకటి చోటుచేసుకుంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో ఇప్పుడు నెటిజన్లను షాక్కు గురి చేస్తూ వస్తోంది.. ఓ యువకుడు జలపాతం అంచున నిలబడి.. సెల్ఫీ తీసుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. నీటి ప్రవాహం విపరీతంగా పెరిగింది.. రాళ్లపై ఉన్న నాచు కారణంగా అకస్మాత్తుగా అతడికి కాలు జారింది. క్షణాల వ్యవధిలోనే ఉధృతంగా పారుతున్న నీటి ప్రవాహంతో పాటు కొట్టుకుపోతూ.. వేలాది అడుగుల లోతుండే లోయ జారిపోవడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు..
అక్కడ ఉన్న మిగతా పర్యాటకులు అది చూసి భయంతో కేకలు వేయడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో గమనించవచ్చు. యువకుడి ప్రాణాలు గాల్లో కలసిపోయినట్లే.. అని అంతా భావించిన సమయంలోనే.. అద్భుతమే జరిగింది. లోయలోకి పడిపోయేందుకు సరిగ్గా కొద్ది అంగుళాల ముందు.. అక్కడున్న ఒక భారీ రాయిని యువకుడు గట్టిగా పట్టుకోగలిగాడు.. నీటి ఉధృతికి కొట్టుకుపోకుండా రాతిని పట్టుకుని ప్రాణభయంతో అల్లాడిపోయాడు.
ఆపదలో ఉన్న యువకుడిని కాపాడేందుకు అక్కడ అత్యవసర పరికరాలు ఏవీ లేవు... అయితే, అక్కడున్న పర్యాటకులు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా అద్భుతమైన సమయస్ఫూర్తిని ప్రదర్శించారు. పర్యాటకుల వద్ద ఉన్న చీరలు.. దుస్తులను ఒకదానికొకటి గట్టిగా ముడివేసి తాత్కాలిక తాడు (Makeshift Rope) తయారుచేశారు.
కొందరు పర్యాటకులు తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా జలపాతం అంచుకు చేరుకుని.. ఆ చీరల తాడును కింద ఉన్న యువకుడికి అందించారు. యువకుడు ఆ తాడును గట్టిగా పట్టుకోగానే.. పైన ఉన్నవారంతా కలిసి అతడిని సురక్షితంగా పైకి లాగారు.. దీంతో ఆ యువకుడు అతి కష్టం మీద పైకి వచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ గఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్స్ వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.
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