/Viral Video: ఒకవైపు కాలుతున్న చితి.. పక్కనే కూర్చుని రమ్మీ ఆడుతున్న యువకులు.. వీడియో!

Burning Pyre Rummy Game Viral Video Watch: సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి వచ్చినప్పటి నుంచి నిత్యం ఏదో ఒక విచిత్రమైన షాకింగ్ వీడియో నెట్టింట ఊహించని స్థాయిలో హల్చల్ చేస్తూనే ఉంటుంది. కొన్ని వీడియోలు నవ్వు పుట్టిస్తుంటే.. మరికొన్ని ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ ఉన్నాయి. కానీ తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఊహించని స్థాయిలో దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తుంది. చావుపట్ల కనీసం గౌరవం లేకుండా, ఏమాత్రం భయం భక్తి లేకుండా కొంతమంది యువకులు చేసిన పనికి అందరూ ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. అసలు ఏం జరిగి ఉంటుంది? తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో ఏంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శవం కాలుతున్నా.. డోంట్ కేర్..
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో ఒక హృదయ విదారక.. అదే సమయంలో విచిత్రమైన దృశ్యం కనిపిస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఒకవైపు స్మశాన వాటికలో చితిపై ఒక శవం కాలుతుంది. సాధారణంగా ఇలాంటి చోట నిశ్శబ్దంతో పాటు బాధ ఒక రకమైన భయానక వాతావరణముంటుంది.. కానీ అక్కడ ఉన్న కొందరు యువకులకు మాత్రం అవేమి పట్టనట్లుగా ప్రవర్తించారు. చితి పక్కనే కొంతమంది యువకులు కూర్చుని చాలా ప్రశాంతంగా రమ్మీ ఆడుతూ కనిపించారు..
భయం లేదు.. బాధ లేదు..
పక్కనే మంటలు ఎగసిపడుతూ ఒక మృతదేహం కాలిపోతున్నప్పటికీ.. ఆ యువకులు ఏమాత్రం చలించలేదు.. వారి ముఖాల్లో ఎలాంటి భయం కానీ.. బాధ కానీ కనిపించలేదు. తమ చుట్టూ ఏం జరుగుతుందననే.. దానితో సంబంధం లేకుండా.. ఆట గెలవడమే లక్ష్యంగా.. కార్డులు మొక్కలు పంచుకుంటూ రమ్మీ గేమ్ ఆడుతుండడం ఈ వీడియోలో మీరు స్పష్టంగా చూడొచ్చు. ఈ వీడియోను ఎవరు ఎక్కడ తీశారో కానీ.. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.
ఈ వీడియో సోషల్ మీడియా అన్ని ప్లాట్ఫారమ్లలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. దీనిపై చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు.. కలికాలం అంటే ఇదేనేమో.. మనుషుల్లో మానవత్వంతో పాటు చావుపట్ల భయం పూర్తిగా పోయాయి.. అని కొందరు కామెంట్స్ చేస్తుంటే.. మరికొంతమందైతే వీరి మానసికస్థితి ఏ స్థాయికి చేరిందో చూడండి.. స్మశానాన్ని కూడా వదలట్లేదు అంటూ కొంతమంది కామెంట్లలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. చితి పక్కన కూర్చుని రమ్మీ ఆడటానికి ఎంత గుండె ధైర్యం కావాలి బాబోయ్.. అంటూ మరికొంతమంది షాక్ అవుతూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు..
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