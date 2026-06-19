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Viral Video: ఒకవైపు కాలుతున్న చితి.. పక్కనే కూర్చుని రమ్మీ ఆడుతున్న యువకులు.. వీడియో!

Burning Pyre Rummy Game Viral Video: కొంతమంది యువకులు చితి పక్కనే కూర్చుని.. రమ్మీ గేమ్ ఆడుతున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోను చూసిన చాలా మంది ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 19, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:29 PM IST
Viral Video: ఒకవైపు కాలుతున్న చితి.. పక్కనే కూర్చుని రమ్మీ ఆడుతున్న యువకులు.. వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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ఒకవైపు కాలుతున్న చితి.. పక్కనే కూర్చుని రమ్మీ ఆడుతున్న యువకులు.. వీడియో!
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