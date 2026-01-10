English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Nandas Journey: నందాస్ జర్నీ యూట్యూబర్‌పై భారీ కుట్ర.. ప్రాణాలకు ముప్పంటూ వీడియో..

Nanda's Journey: "నందాస్ జర్నీ" యూట్యూబర్‌పై భారీ కుట్ర.. ప్రాణాలకు ముప్పంటూ వీడియో..

Nanda's Journey Conspiracy News: ప్రముఖ ట్రావెల్ బ్లాగర్ నందాస్ జర్నీ నిర్వాహకులు నందాపై జరుగుతున్న కుట్రలకు సంబంధించిన వీడియోను తన యూట్యూబ్ ఛానల్ లో పోస్ట్ చేశారు. ఇందులో భాగంగా కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అవేంటో, తనపై జరుగుతున్న కుట్రలకు సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 10, 2026, 02:10 PM IST

Trending Photos

Tomorrow School Holiday: రేపు 4 రాష్ట్రాలలో పిల్లలకు స్కూల్స్ సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..?
5
School Holiday January 9 2026
Tomorrow School Holiday: రేపు 4 రాష్ట్రాలలో పిల్లలకు స్కూల్స్ సెలవు.. ఎక్కడెక్కడంటే..?
EPFO: 30కోట్ల మంది ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఫోన్‌పే, గూగుల్‌ పే నుంచే పీఎఫ్‌ డబ్బులు విత్‌డ్రా.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!
6
EPFO News
EPFO: 30కోట్ల మంది ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఫోన్‌పే, గూగుల్‌ పే నుంచే పీఎఫ్‌ డబ్బులు విత్‌డ్రా.. EPFO కీలక నిర్ణయం..!!
Mars Transit: సంక్రాంతి రెండు రోజులకు.. మకరంలోకి కుజుడు.. ఈ రాశులకు ఎనలేని సంపద!
6
Mercury transit
Mars Transit: సంక్రాంతి రెండు రోజులకు.. మకరంలోకి కుజుడు.. ఈ రాశులకు ఎనలేని సంపద!
Samantha Mangalsutra: హైదరాబాద్‌లో సమంత, రాజ్ జంట.. మంగళసూత్రమే హైలైట్
5
Samantha Raj Nidimoru together
Samantha Mangalsutra: హైదరాబాద్‌లో సమంత, రాజ్ జంట.. మంగళసూత్రమే హైలైట్
Nanda's Journey: "నందాస్ జర్నీ" యూట్యూబర్‌పై భారీ కుట్ర.. ప్రాణాలకు ముప్పంటూ వీడియో..

Nanda's Journey Conspiracy Latest News: ప్రముఖ ట్రావెల్ బ్లాగర్ నందాస్ జర్నీ యూట్యూబ్ ఛానల్ నిర్వాహకుడు నంద తనపై జరుగుతున్న కుట్రలకు సంబంధించిన అంశాలను బయట పెడుతూ సంచలన వీడియోను యూట్యూబ్లో విడుదల చేశారు.. గత కొద్ది రోజుల నుంచి తన వెనుక కొందరు వ్యక్తులు తిరుగుతూ.. తన వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బతీయటమే కాకుండా.. ఛానల్ ను డిలీట్ చేయడమే కాకుండా, తన ప్రాణాలు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన వీడియో రూపంలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ కమ్యూనిటీలో కూడా ఆయన ఓ పోస్ట్ ని పెట్టారు. ఎవరో కావాలని తనపై కుట్ర చేస్తున్నారని ఇందులో పేర్కొన్నారు. దీంతో అప్పటినుంచి తన సబ్స్క్రైబర్స్ వరుసగా ఏం జరిగిందని కామెంట్లు పెట్టడం ప్రారంభించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ విడుదల చేసిన వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ ఛానల్ తనది కాదని.. తనొక కూలిగా పనిచేస్తున్నానని కొందరు ప్రచారం చేస్తున్నారని.. కానీ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి విడుదలయ్యే ప్రతి ఒక్క వీడియో ఐడియా నుంచి ఎడిటింగ్ వరకు అన్ని తానే స్వయంగా చూసుకుంటున్నారని నంద స్పష్టం చేశారు. థంబ్ నెయిల్స్ తప్ప మిగిలిన అన్ని రకాల పనులన్నీ తానొక్కడే చేస్తున్నట్లు ఈ వీడియోలో తెలిపారు.  తనకు, ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ కు వెనకాల ఎవ్వరూ లేరని.. కానీ కొంతమంది కావాలనే తాము కూడా ఉన్నట్లు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన వీడియోలో చెప్పుకొచ్చారు.

కావాలని తన పేరు చెప్పుకొని లాప్‌ట్యాప్‌తో పాటు ఫోన్ కొనుక్కోవడానికి కొందరు దాతల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశారని.. కానీ అతనికి దాతల నుంచి ఎలాంటి డబ్బులు అందలేదని ఈ వీడియోలో స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్ వీడియోలకు అతను వాడుతున్న అన్ని రకాల వస్తువులను యూట్యూబ్ సంపాదనతో కొనుగోలు చేశారని చెప్పారు. అంతేకాకుండా యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చే సంపాదన ను ఇంటికి ఇవ్వకుండా జల్సాలకు ఖర్చు చేస్తారని వస్తున్న ఆరోపణలను కూడా అతను ఖండించారు. ప్రతి నెల నంద తన ఇంటికి ఖర్చులకోసం రూ.20 వేల వరకు ఇంటికి పంపిస్తున్నట్లు ఆధారాలు కూడా చూపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు తనపై ఎన్నో రకాల కుట్రలు జరుగుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Sankranti Bonus: ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్.. సూపర్ బోనస్ ప్రకటించిన కేంద్రం

అలాగే కేదార్నాథ్ పర్యటన చివరి కోరికగా కొందరు చిత్రీకరించారని.. అంతేకాకుండా ఈ జర్నీలో కొందరు యాక్సిడెంట్ రూపంలో చంపడానికి, ఛానల్ ను పూర్తిగా రిమూవ్ చేయడానికి స్కెచ్ వేశారని కూడా నంద ఈ వీడియోలో తెలిపారు. అంతేకాకుండా తను ఎప్పుడు ఒక యూట్యూబర్ అని చెప్పుకొని.. హోటల్స్లో తోపాటు రెస్టారెంట్లలో డబ్బులు ఎగ్గొట్టలేదని.. ఒకవేళ చెప్పుకొని తిని ఉన్నట్లు నిరూపిస్తే.. ఛానల్ ను మూసేస్తానని సవాల్ విసిరారు. అంతేకాకుండా వీడియో వివరణ.. తనకు ఏమైనా జరిగితే అది సహజ మరణం కాదని.. తన వెనుక ఉన్న కుట్ర దారులు చేసిన పనేనని హెచ్చరిస్తూ ప్రేక్షకుల మద్దతు కోరారు..

Also Read: Sankranti Bonus: ఈ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంక్రాంతి గిఫ్ట్.. సూపర్ బోనస్ ప్రకటించిన కేంద్రం

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Nandas JourneyNanda's Journey NewsNandas Journey Latest NewsNandas Journey Viral News

Trending News