Nanda's Journey Conspiracy Latest News: ప్రముఖ ట్రావెల్ బ్లాగర్ నందాస్ జర్నీ యూట్యూబ్ ఛానల్ నిర్వాహకుడు నంద తనపై జరుగుతున్న కుట్రలకు సంబంధించిన అంశాలను బయట పెడుతూ సంచలన వీడియోను యూట్యూబ్లో విడుదల చేశారు.. గత కొద్ది రోజుల నుంచి తన వెనుక కొందరు వ్యక్తులు తిరుగుతూ.. తన వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బతీయటమే కాకుండా.. ఛానల్ ను డిలీట్ చేయడమే కాకుండా, తన ప్రాణాలు తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన వీడియో రూపంలో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ కమ్యూనిటీలో కూడా ఆయన ఓ పోస్ట్ ని పెట్టారు. ఎవరో కావాలని తనపై కుట్ర చేస్తున్నారని ఇందులో పేర్కొన్నారు. దీంతో అప్పటినుంచి తన సబ్స్క్రైబర్స్ వరుసగా ఏం జరిగిందని కామెంట్లు పెట్టడం ప్రారంభించారు.
ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ విడుదల చేసిన వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ ఛానల్ తనది కాదని.. తనొక కూలిగా పనిచేస్తున్నానని కొందరు ప్రచారం చేస్తున్నారని.. కానీ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి విడుదలయ్యే ప్రతి ఒక్క వీడియో ఐడియా నుంచి ఎడిటింగ్ వరకు అన్ని తానే స్వయంగా చూసుకుంటున్నారని నంద స్పష్టం చేశారు. థంబ్ నెయిల్స్ తప్ప మిగిలిన అన్ని రకాల పనులన్నీ తానొక్కడే చేస్తున్నట్లు ఈ వీడియోలో తెలిపారు. తనకు, ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ కు వెనకాల ఎవ్వరూ లేరని.. కానీ కొంతమంది కావాలనే తాము కూడా ఉన్నట్లు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆయన వీడియోలో చెప్పుకొచ్చారు.
కావాలని తన పేరు చెప్పుకొని లాప్ట్యాప్తో పాటు ఫోన్ కొనుక్కోవడానికి కొందరు దాతల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేశారని.. కానీ అతనికి దాతల నుంచి ఎలాంటి డబ్బులు అందలేదని ఈ వీడియోలో స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం యూట్యూబ్ వీడియోలకు అతను వాడుతున్న అన్ని రకాల వస్తువులను యూట్యూబ్ సంపాదనతో కొనుగోలు చేశారని చెప్పారు. అంతేకాకుండా యూట్యూబ్ నుంచి వచ్చే సంపాదన ను ఇంటికి ఇవ్వకుండా జల్సాలకు ఖర్చు చేస్తారని వస్తున్న ఆరోపణలను కూడా అతను ఖండించారు. ప్రతి నెల నంద తన ఇంటికి ఖర్చులకోసం రూ.20 వేల వరకు ఇంటికి పంపిస్తున్నట్లు ఆధారాలు కూడా చూపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఇలా ఒకటి కాదు రెండు కాదు తనపై ఎన్నో రకాల కుట్రలు జరుగుతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అలాగే కేదార్నాథ్ పర్యటన చివరి కోరికగా కొందరు చిత్రీకరించారని.. అంతేకాకుండా ఈ జర్నీలో కొందరు యాక్సిడెంట్ రూపంలో చంపడానికి, ఛానల్ ను పూర్తిగా రిమూవ్ చేయడానికి స్కెచ్ వేశారని కూడా నంద ఈ వీడియోలో తెలిపారు. అంతేకాకుండా తను ఎప్పుడు ఒక యూట్యూబర్ అని చెప్పుకొని.. హోటల్స్లో తోపాటు రెస్టారెంట్లలో డబ్బులు ఎగ్గొట్టలేదని.. ఒకవేళ చెప్పుకొని తిని ఉన్నట్లు నిరూపిస్తే.. ఛానల్ ను మూసేస్తానని సవాల్ విసిరారు. అంతేకాకుండా వీడియో వివరణ.. తనకు ఏమైనా జరిగితే అది సహజ మరణం కాదని.. తన వెనుక ఉన్న కుట్ర దారులు చేసిన పనేనని హెచ్చరిస్తూ ప్రేక్షకుల మద్దతు కోరారు..
