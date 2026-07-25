/విద్యార్థుల సైకోయిజం.. గుండెను పిండేస్తున్న రిపోర్టర్‌ వీడియో..

Zee News Reporter Viral Video: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP) ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు, సామాన్య పౌరులు చేపట్టిన నిరసన ప్రదర్శనలు తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీశాయి. ఇదిలా ఉంటే, సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో క్షణక్షణానికి ప్రజలకు చేరవేసేందుకు.. ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లిన ఒక బాధ్యతాయుతమైన జర్నలిస్ట్కు ఎదురైన అవమానం ప్రతి ఒక్కరి గుండెను పిండేస్తోంది. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఈ జీ న్యూస్కి సంబంధించిన వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతోంది. చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఈ వీడియోను చూసి స్టూడెట్స్పై మండిపడుతున్నారు. అయితే, ఇప్పుడు ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..
విద్యార్థులు ధర్నా నుంచి నిజాయితీగా ప్రత్యక్ష ప్రసారం (Live Reporting) అందిస్తున్న జీ న్యూస్ రిపోర్టర్ను నిరసనకారులు, కొందరు ఉన్మాదంతో ప్రవర్తించి ఆయన చుట్టుముట్టారు. చుట్టూ ముసిరి.. అతని ముందే చేతులు ఊపుతూ.. లూజర్.. లూజర్ అంటూ వికృత చేష్టలతో భయభ్రాంతులకు గురిచేశారు. ఏ క్షణంలో ఏమవుతుందో తెలియని భయాందోళనల నడుమ, కేవలం తన వృత్తిధర్మాన్ని నెరవేర్చడానికి నిలబడిన ఆ విలేకరిపై చూపిన ఈ అనాగరిక వైఖరి యావత్ మీడియా రంగాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది.
మీడియాపై కక్ష సాధింపా?
కొన్ని ఛానెళ్లు తమ ఉద్యమాన్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నాయనే నెపంతో.. క్షేత్రస్థాయిలో వార్తలు సేకరిస్తున్న ఒక సామాన్య విలేకరిపై తమ కోపాన్ని ప్రదర్శించడం ఎంతవరకు సమంజసం? వార్త నచ్చకపోతే ప్రశ్నించే హక్కు ఉంది కానీ.. రాత్రింబవళ్లు శ్రమిస్తూ.. ప్రజాసమస్యలను వెలుగులోకి తెచ్చే జర్నలిస్టుల స్వేచ్ఛను హరించే హక్కు ఎవరిచ్చారు? విద్యార్థులమని చెప్పుకుంటూ.. వార్తాల రిపోర్టింగ్కి అంతరాయం కలిగించడం, వృత్తిపరమైన బాధ్యతల్లో ఉన్నవారిని మానసికంగా వేధించడం ప్రజాస్వామ్య విలువలకు తీవ్ర విఘాతం కలిగిస్తోంది.
జర్నలిస్టులకు భద్రతేది?
ఈ దారుణ ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాల్లో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లతో పాటు, జర్నలిస్ట్ సంఘాలు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నాయి. విధులు నిర్వర్తిస్తున్న ప్రతినిధిపై ఇలాంటి అరాచకానికి పాల్పడటాన్ని మేధావులు తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. జర్నలిస్టుల రక్షణే ధ్యేయంగా పోలీసులు తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ముంబైలో భారీగా భద్రతా బలగాలను మోహరించినప్పటికీ.. నిజాయితీగా పనిచేసే విలేకరులపై జరుగుతున్న ఇటువంటి దాడులు మీడియా రంగానికి పెద్ద సవాలుగా మారాయి. మైకులతో నిలబడే జర్నలిస్ట్ వెనుక ఒక కుటుంబం, ఒక బాధ్యత ఉంటాయని విద్యార్థులు గ్రహించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.