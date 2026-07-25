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విద్యార్థుల సైకోయిజం.. గుండెను పిండేస్తున్న రిపోర్టర్‌ వీడియో..

Zee News Reporter Viral Video: జీ న్యూస్‌కి సంబంధించిన రిపోర్ట్‌కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం అందిస్తున్న జీ న్యూస్‌ రిపోర్టర్‌పై కొందరు విద్యార్థులు వికృత చేష్టలకు పాల్పడడం ఇప్పుడు సోషల్‌ వీడియోలో విపరీతంగా వైరల్‌ అవుతోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 25, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:19 AM IST
విద్యార్థుల సైకోయిజం.. గుండెను పిండేస్తున్న రిపోర్టర్‌ వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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విద్యార్థుల సైకోయిజం.. గుండెను పిండేస్తున్న రిపోర్టర్‌ వీడియో..
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