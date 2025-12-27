Anaconda Video: స్వీట్ గర్ల్స్ అంటూ.. జూ కీపర్ ఎంత పని చేసిందో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

Giant Anaconda Video Watch: సోషల్ మీడియా యుగంలో వింతలు విశేషాలకు సంబంధించిన దృశ్యాలు మనం రోజు చూస్తూ ఉంటాం. ముఖ్యంగా కొన్ని పాములతో పాటు జంతువులకు సంబంధించిన వింత వీడియోలు ఎంతో ఆసక్తిగా చూస్తాం. అలాగే కొంతమంది జంతువులను పట్టుకుంటున్న సమయంలో కూడా తీసిన వీడియోలు ఎక్కువగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. మరి కొంతమంది పాములను పట్టుకుంటున్న సందర్భంలో తీసిన వీడియోలను కూడా పోస్ట్ చేస్తే జనాలు వైరల్ చేస్తున్నారు. ఇలా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలైతే జనాలు ఎంతో ఇష్టంగా చూస్తున్నారు.. తాజాగా కూడా ఇలాంటి పాములకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే ద రెప్టైల్ జూ (The Reptile Zoo) అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షేర్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తుంది. చాలామంది చిన్న పాములను చూసి వాటికి ఆమెడ దూరం పరిగెడతారు.. అలాంటిది ఈ వీడియోలో ఓ మహిళ ఏకంగా ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారీ అనకొండ పాములను నీటిలో నుంచి బయటికి తీస్తోంది. అంతేకాకుండా వాటితో ఆమె ముద్దు ముద్దుగా ఆడుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్స్ను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే..జూ కీపర్ జూలియట్ బ్రూవర్ పాములకు ప్రత్యేకంగా తయారుచేసిన ఎన్క్లోజర్ నుంచి అత్యంత భారీ అనకుండా లను ఒక్కొక్కటిగా బయటికి తీసుకురావడం మీరు చూడొచ్చు. ఆమె మొదటగా ఆ ఎన్క్లోజర్లో ఉన్న నీటిలో నుంచి అత్యంత భారీ అనకుండాను బయటికి తీసింది. అంతేకాకుండా బయటికి తీస్తున్న సమయంలో వీడియోకి చూపించడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే ఆ వెంటనే ఆశ్చర్యకరంగా మరో పామును బయటకు తీసింది. ఇలా ఆ యువతి వెంట వెంటనే వరుసగా ఐదు అనకొండ పాములను బయటికి తీసి నేలపై ఉంచింది. ఆమె వాటిని అందులో నుంచి ఎత్తి బయటికి తీయడం ఎంతో శ్రమతో కూడుకున్న పని అని తెలుస్తోంది.
Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..
అయితే, ఇదే సమయంలో ఆమె అనకొండ గురించి చెబుతూ వచ్చింది.. అనకొండల చర్మం కొంచెం నీలిరంగులో మెరుస్తూ ఉంటుందని.. అలాంటి సమయంలోనే కుబుసం విడిచేందుకు సిద్ధమైందని ఆమె వీడియోలో వివరించింది. వీడియో చివరిలో.. ఆ ఐదు పాములు ఒకే చోట పెద్ద కుప్పగా ఏర్పడడం చూస్తుంటేనే..ఒళ్లు గగుర్పొడుస్తుంది. ఇవి చూడడానికి చాలా భయంకరంగా ఉన్నప్పటికీ ఆ యువతి ఏ మాత్రం భయపడకుండా స్వీట్ గర్ల్ అంటూ పిలుస్తూ ఎంతో ప్రేమగా చూసుకోవడం విశేషం. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలు చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వారి అభిప్రాయాలు రకరకాలుగా కామెంట్ల రూపంలో పంచుకుంటున్నారు.
