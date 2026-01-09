Tirumala Darshan: వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై భక్తుల్లో విశేష సంతృప్తి లభించిందని టీటీడీ ప్రకటించింది. 10 రోజుల్లో 7.83 లక్షల మందికి శ్రీవారి దర్శనాలు చేసుకున్నారని.. గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి లక్ష మంది భక్తులకు అధికంగా దర్శనం కల్పించినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల సమయంలో రూ.41.14 కోట్ల హుండీ ఆదాయం లభించిందని.. 33 లక్షల మంది భక్తులకు అన్న ప్రసాదం స్వీకరించారని అధికారులు తెలిపారు. 44 లక్షల లడ్డూల విక్రయాలు జరిగినట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.
డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 8వ తేదీ వరకు నిర్వహించిన వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలకు టీటీడీ చేసిన ఏర్పాట్లపై భక్తులు విశేష సంతృప్తి వ్యక్తం చేసినట్లు టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో శుక్రవారం మీడియా సమావేశం నిర్వహించి వివరాలు వెల్లడించారు. ఈ సమావేశంలో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్, అదనపు ఈవో సి.హెచ్.వెంకయ్య చౌదరి పాల్గొన్నారు.
స్వామివారి దర్శనానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా టీటీడీ కల్పించిన సౌకర్యాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయని ఆనందం వ్యక్తం చేసినట్లు టీటీడీ చైర్మన్ తెలిపారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా ఏఐ సహకారంతో ఎప్పటికప్పుడు భక్తుల రద్దీని పర్యవేక్షిస్తూ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా టోకెన్ లేని భక్తులకు కూడా వేగవంతంగా దర్శనం కల్పించినట్లు వెల్లడించారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై దాదాపు 93 శాతం మంది భక్తులు సంతృప్తి చెందారని ప్రకటించారు.
పది రోజుల్లో స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య 7.83 లక్షలు. గత వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల్లో 6.83 లక్షల మంది దర్శించుకున్నారు. ఈ ఏడాది లక్ష మంది భక్తులకు అదనంగా దర్శనం కలిగింది. జనవరి 2వ తేదీ శుక్రవారం రికార్డుస్థాయిలో 83 వేల మంది భక్తులకు దర్శనం చేసుకున్నారు. జనవరి 3వ తేదీ శనివారం అత్యధికంగా దాదాపు 89 వేల మందికి దర్శనం కల్పించాం. అందుబాటులో ఉన్న 182 గంటల దర్శన సమయంలో 164 గంటల సమయం సామాన్య భక్తులకు కేటాయించడంతో సామాన్య భక్తుల్లో ఆనందం నింపాం' అని టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు తెలిపారు.
'పది రోజుల్లో శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.41.14 కోట్లు రాగా.. శ్రీవారి లడ్డూలు 44 లక్షల విక్రయాలు జరిగాయి. గతేడాదితో పోల్చితే ఈ ఏడాది 10 లక్షల లడ్డూలు అదనంగా విక్రయించాం' అని టీటీడీ చైర్మన్ వెల్లడించారు. దర్శనాల సమయంలో దాదాపు 2400 మంది పోలీసులు, 1150 మంది విజిలెన్స్ సిబ్బందితో పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. వివిధ విభాగాల సమన్వయంతో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏఐ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు భక్తుల రద్దీని ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తూ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.
