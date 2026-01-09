English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Tirumala Darshan: 10 రోజుల్లో 7.83 ల‌క్ష‌ల మందికి తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం

10 Days 7 Point 83 Lakh Devotees Vaikunta Dwara Darshan In Tirumala: ధునుర్మాసంలో వచ్చే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు పూర్తవడంపై టీటీడీ హర్షం వ్యక్తం చేసింది. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా భక్తులకు దర్శనాలు పూర్తి చేశామని.. గతం కన్నా ఈసారి మరింత విజయవంతమైందని టీటీడీ ప్రకటించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 9, 2026, 03:49 PM IST

Trending Photos

Gold Mines: భూమిలో దాగి ఉన్న కోటి 83 లక్షల కిలోల బంగారం? దాని విలువ ఎన్ని లక్షల కోట్లు?
5
Gold mines
Gold Mines: భూమిలో దాగి ఉన్న కోటి 83 లక్షల కిలోల బంగారం? దాని విలువ ఎన్ని లక్షల కోట్లు?
PM Kisan: రైతులకు హెచ్చరిక.. పీఎం కిసాన్‌ డబ్బులు రూ.2000 ఈసారి వీరికి పడవు..!
5
PM KISAN
PM Kisan: రైతులకు హెచ్చరిక.. పీఎం కిసాన్‌ డబ్బులు రూ.2000 ఈసారి వీరికి పడవు..!
Actress Ramya: మగాళ్లను వీధి శునకాలతో పొల్చిన కన్నడ నటి.. నెట్టింట దుమారం.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Actress ramya
Actress Ramya: మగాళ్లను వీధి శునకాలతో పొల్చిన కన్నడ నటి.. నెట్టింట దుమారం.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Gold Price Venezuela: వెనిజులాలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఎంతో తెలుసా? పాలు, రొట్టె లాగా గోల్డ్ చౌకగా లభిస్తుందా..?
5
Venezuela gold price
Gold Price Venezuela: వెనిజులాలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఎంతో తెలుసా? పాలు, రొట్టె లాగా గోల్డ్ చౌకగా లభిస్తుందా..?
Tirumala Darshan: 10 రోజుల్లో 7.83 ల‌క్ష‌ల మందికి తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం

Tirumala Darshan: వైకుంఠ ద్వార ద‌ర్శ‌నాల‌పై భ‌క్తుల్లో విశేష సంతృప్తి లభించిందని టీటీడీ ప్రకటించింది. 10 రోజుల్లో 7.83 ల‌క్ష‌ల మందికి శ్రీ‌వారి ద‌ర్శ‌నాలు చేసుకున్నారని.. గ‌త ఏడాదితో పోలిస్తే ఈసారి ల‌క్ష మంది భ‌క్తుల‌కు అధికంగా ద‌ర్శ‌నం కల్పించినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాల సమయంలో రూ.41.14 కోట్ల హుండీ ఆదాయం లభించిందని.. 33 లక్ష‌ల మంది భ‌క్తుల‌కు అన్న ప్ర‌సాదం స్వీకరించారని అధికారులు తెలిపారు. 44 ల‌క్ష‌ల ల‌డ్డూల విక్ర‌యాలు జరిగినట్లు టీటీడీ ప్రకటించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Pay Revison Commission: ఉద్యోగులకు సీఎం చంద్రబాబు సంక్రాంతి గిఫ్ట్‌.. పీఆర్‌సీపై కీలక ప్రకటన

డిసెంబ‌ర్ 30 నుండి జ‌న‌వ‌రి 8వ తేదీ వ‌ర‌కు నిర్వ‌హించిన వైకుంఠ ద్వార ద‌ర్శ‌నాల‌కు టీటీడీ చేసిన ఏర్పాట్ల‌పై భ‌క్తులు విశేష సంతృప్తి వ్య‌క్తం చేసిన‌ట్లు టీటీడీ చైర్మ‌న్  బీఆర్‌ నాయుడు తెలిపారు. వైకుంఠ ద్వార ద‌ర్శ‌నాలపై తిరుమ‌ల‌లోని అన్న‌మ‌య్య భ‌వ‌న్‌లో శుక్ర‌వారం  మీడియా స‌మావేశం నిర్వ‌హించి వివరాలు వెల్లడించారు. ఈ సమావేశంలో టీటీడీ ఈవో  అనిల్ కుమార్ సింఘాల్‌, అద‌న‌పు ఈవో  సి.హెచ్‌.వెంక‌య్య చౌద‌రి పాల్గొన్నారు.

Also Read: Tirumala: ఈ ఒక్క నంబర్‌కు 'హాయ్‌' అంటే చాలు.. తిరుమల వివరాలు మీ ఫోన్‌లోకి

స్వామివారి దర్శనానికి విచ్చేసిన భక్తులందరూ కూడా టీటీడీ కల్పించిన సౌకర్యాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయని ఆనందం వ్యక్తం చేసినట్లు టీటీడీ చైర్మన్‌ తెలిపారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా ఏఐ సహకారంతో ఎప్పటికప్పుడు భక్తుల రద్దీని పర్యవేక్షిస్తూ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా టోకెన్ లేని భక్తులకు కూడా వేగవంతంగా దర్శనం కల్పించినట్లు వెల్లడించారు. వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై దాదాపు 93 శాతం మంది భక్తులు సంతృప్తి చెందారని ప్రకటించారు.

పది రోజుల్లో స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య 7.83 లక్షలు. గ‌త వైకుంఠ ద్వార ద‌ర్శ‌నాల్లో 6.83 ల‌క్ష‌ల మంది ద‌ర్శించుకున్నారు. ఈ ఏడాది ల‌క్ష మంది భ‌క్తుల‌కు అద‌నంగా ద‌ర్శ‌నం కలిగింది. జనవరి 2వ తేదీ శుక్రవారం రికార్డుస్థాయిలో 83 వేల మంది భక్తులకు దర్శనం చేసుకున్నారు. జనవరి 3వ తేదీ శనివారం అత్యధికంగా దాదాపు 89 వేల మందికి దర్శనం కల్పించాం. అందుబాటులో ఉన్న 182 గంటల దర్శన సమయంలో 164 గంటల సమయం సామాన్య భక్తులకు కేటాయించడంతో సామాన్య భక్తుల్లో ఆనందం నింపాం' అని టీటీడీ చైర్మన్‌ బీఆర్‌ నాయుడు తెలిపారు.

Also Read: Amaravati: కేంద్రానికి చంద్రబాబు కీలక విజ్ఞప్తి.. ఏపీ రాజధానిగా అమరావతిని గుర్తించాలి

'పది రోజుల్లో శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.41.14 కోట్లు రాగా.. శ్రీవారి లడ్డూలు 44 లక్షల విక్రయాలు జరిగాయి. గతేడాదితో పోల్చితే ఈ ఏడాది 10 లక్షల లడ్డూలు అదనంగా విక్రయించాం' అని టీటీడీ చైర్మన్‌ వెల్లడించారు. దర్శనాల సమయంలో దాదాపు 2400 మంది పోలీసులు, 1150 మంది విజిలెన్స్ సిబ్బందితో పటిష్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. వివిధ విభాగాల సమన్వయంతో ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏఐ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు భక్తుల రద్దీని ప్రత్యక్షంగా పర్యవేక్షిస్తూ భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tirumala templeDevoteesVaikunta dwara darshanLord venkateshwara swamyTirumala Tirupati Devasthanams

Trending News