రాఖీ పండగ రోజే మరో చంద్ర గ్రహణం.. పండగ జరుపుకోవచ్చా..?

Chandra Grahanam 2026: 2026 ఏడాది రెండో చంద్రగ్రహణం ఏర్పడనుంది. రాఖీ పండుగ రోజే చంద్రగ్రహణం వస్తుండటంతో...పండగపై అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఆగస్టు 28 పౌర్ణమి తిథి,రక్షాబంధన్ రోజే చంద్రగ్రహణం రానుంది. ఈరోజు సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం బ్లడ్ మూన్ ఆకాశంలో కనువిందు చేయనుంది. అలాగే హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఈ ఏడాది ఇదే చివరి చంద్రగ్రహణం. అయితే చాలా మంది రాఖీ పౌర్ణమి రోజే చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడటం వలన అసలు రాఖీ కట్టుకోవచ్చా? పండుగపై గ్రహణ ప్రభావం ఉంటుందా? అనే చర్చ కొనసాగుతుంటుంది. అయితే ఈ చంద్ర గ్రహణం భారత్లో ఏమేర కనిపించనుంది...పండగపై దీని ప్రభావం ఏ మేరకు ఉంటుందన్న దానిపై అనుమానాలు వ్యక్తమౌతున్నాయి.
అక్కాచెల్లెళ్ల అనురాగానికి, అన్నదమ్ముల ఆప్యాయతకు ప్రతీక రాఖీ పౌర్ణమి. అయితే ఈసారి రాఖీ పండుగ వేళ ఒక అరుదైన బ్లడ్ మూన్ ఏర్పడబోతోంది. పౌర్ణమి రోజే చంద్రగ్రహణం రానుండటంతో అసలు పండుగ జరుపుకోవచ్చా? రాఖీ ఎప్పుడు కట్టాలి? ముహూర్తం ఉందా లేదా? అన్నది ఇప్పుడు ప్రతీ ఇంట్లో పెద్ద ప్రశ్నగా మారింది. రాఖీ పౌర్ణమి నాడే సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం పౌర్ణమి తిథి సమయంలోనే గ్రహణం ప్రారంభం కానుంది. దీంతో సూతక కాలం ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది? ఏ టైంలో దైవకార్యాలు లేదా శుభకార్యాలు నిషిద్ధం అనే దానిపై విశ్వాసాలు, సందేహాలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
రాఖీ కట్టుకోవడానికి ఎలాంటి సమయ పాలన అవసరం లేదు.. ?
ఈ గందరగోళంపై ప్రముఖ సిద్ధాంతులు, వేద పండితులు స్పష్టత ఇస్తున్నారు. గ్రహణ కాలంలో ఎలాంటి శుభకార్యాలు చేయకూడదనేది శాస్త్ర నియమం. అయితే గ్రహణం ప్రారంభం కావడానికి ముందే అంటే 'సూతక కాలం' ప్రారంభం కాకముందే రాఖీ వేడుకలు పూర్తి చేసుకోవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు. జ్యోతిష్య క్యాలెండర్ ప్రకారం.. గ్రహణానికి కొన్ని గంటల ముందు నుంచే సూతక కాలం మొదలవుతుంది. కాబట్టి ఉదయం వేళ పౌర్ణమి తిథి ఉన్న సమయంలో, సూతక కాలం ప్రారంభం కాకముందే అక్కాచెల్లెళ్లు తమ సోదరులకు రాఖీలు కట్టడం అత్యంత శుభప్రదం అని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
ఒకవేళ గ్రహణ సూతక కాలం లేదా గ్రహణ సమయం ప్రారంభమైతే మాత్రం రాఖీ కట్టడం నిషిద్ధం. ఆ సమయంలో పూజలు చేయడం కానీ, కొత్త పనులు ప్రారంభించడం కానీ మంచిది కాదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. కాబట్టి సమయాన్ని సరిగ్గా చూసుకుని రాఖీ వేడుక ప్లాన్ చేసుకోవడం అవసరం. గ్రహణం ఉన్న రోజున పండుగ చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలు పాటించాలి. ఉదయాన్నే తలస్నానం చేసి, దైవ ప్రార్థన ముగించుకుని, శుభ ముహూర్తంలో రాఖీ కట్టాలి. గ్రహణ సమయం దగ్గర పడుతుండగా ఇంట్లోని పూజా మందిరం తలుపులు మూసివేయడం లేదా దేవుళ్ల పటాలపై వస్త్రం కప్పడం చేయాలని పండితులు చెబుతున్నారు.
గ్రహణ వేధ..
గ్రహణ వేధ కాలం మొదలయ్యాక ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోకూడదని నమ్ముతారు. ఇంట్లో వండిన పదార్థాలు, తాగునీటిపై గరక లేదా తులసి ఆకులు వేసి ఉంచడం శాస్త్ర సమ్మతం. గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత మాత్రమే మళ్లీ స్నానం చేసి, కొత్త ఆహారం వండుకోవాలని జోతిష్యులు చెబుతున్నారు. మరోవైపు గ్రహణం అనేది ఒక ఖగోళ వింత మాత్రమేనని, దీనికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతుంటారు. అయితే శతాబ్దాలుగా వస్తున్న సాంప్రదాయాలు, నమ్మకాల ప్రకారం ఎక్కువమంది శాస్త్ర నియమాలకే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అందుకే కాలమానాన్ని అనుసరించి పండుగ చేసుకోవడమే శ్రేయస్కరం.
మొత్తానికి రాఖీ పౌర్ణమి నాడు చంద్రగ్రహణం ఉన్నప్పటికీ.. పండుగను వర్జ్యం, సూతక కాలం లేని ఉదయం టైంలో ఆనందంగా జరుపుకోవచ్చు. సమయ పాలన పాటిస్తూ, సోదరభావానికి ప్రతీకైన రాఖీ పండుగను సురక్షితంగా జరుపుకోవాలని వేద పండితులు సూచిస్తున్నారు.
మన దేశంలో ఎక్కడా కనిపించని చంద్ర గ్రహణం..
మరోవైపు ఈ ఏడాది ఏర్పడే చివరి సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం భారత్లో కనిపించదు అని ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. అందువలన మన దేవానికి సూతక కాలం వర్తించదు.అయితే ఈ యేడాది ఏర్పడే చంద్ర గ్రహణం మన దేశంలో కనిపించడం లేదు. కనిపించని దానికి ఎలాంటి నియమాలు పాటించాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది 27 వ తేది గురువారం ఖండాగ్రాసర చంద్ర గ్రహణం. ఇది ఐరోపా, ఆసియా ఖండములో పశ్చిమ భాగంలో ఆఫ్రికా, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, పసిఫిక్, అట్లాంటిక్, హిందూ మహాసముద్రం, అంటార్కిటికా, ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది.
ఇక హంగేరి, పోర్చుగల్, నైజీరియా, నెదర్లాండ్స్, వెనిజులా, పెరూ, మెక్సికో, ఫ్రాన్స్, ఆస్ట్రియా బెల్జియం, పోర్చుగల్, క్యూబా, మొరాకో,ఐర్లాండ్, న్యూయార్క్, అల్జీరియా, స్పెయిన్ ఇంగ్లాండ్, అర్జెంటీనా, జర్మనీ దేశాల్లో ఖండగ్రాస చంద్ర గ్రహణం కనిపించును. మన దేశంలో ఎక్కడా ఈ సమయంలో గ్రహణం లేదు. కాబట్టి రాఖీ పండగ కానీ.. జంధ్యాల పౌర్ణమి కానీ ఎంచక్కా నిర్వహించుకోవచ్చు. కనిపించే వాటికే ప్రాధాన్యత కనిపించని వాటిని పట్టించుకోవాల్సిన పనిలేదు.
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