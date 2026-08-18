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రాఖీ పండగ రోజే మరో చంద్ర గ్రహణం.. పండగ జరుపుకోవచ్చా..?

Lunar Eclips 2026: 2026 యేడాదిలో రెండో చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. ఇక పరాభవ నామ సంవత్సరంలో తొలి చంద్ర గ్రహణం ఈ నెల 27వ తేదిన ఏర్పడబోతుంది. ఇక ఈ రోజున రాఖీ పండగను జరుపుకోవచ్చా..? కొత్త యజ్ఞోపవీత ధారణ చేయవచ్చు. ఇంతకీ ఈ గ్రహణం మన దేశంలో కనిపిస్తుందా లేదా ? కనిపించకపోతే నియమాలు పాటించవచ్చా..?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 18, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 12:14 PM IST
రాఖీ పండగ రోజే మరో చంద్ర గ్రహణం.. పండగ జరుపుకోవచ్చా..?
Image Credit: Grahanam (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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