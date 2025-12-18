2026 Astrology: 2026లో మొదటి రోజున దీన్ని మీ గుమ్మానికి కట్టండి! ఏడాది పొడవున ఇంట్లో డబ్బుకు ఢోకా ఉండదు!

2026 Astrology Tips: 2026 నూతన సంవత్సరానికి మరో కొన్ని రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంది. వచ్చే ఏడాది అంతా ఆర్థికంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా, లక్ష్మీదేవి కటాక్షం మీ ఇంటిపై ఉండాలని ఆశిస్తున్నారా? అయితే జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్న ఈ చిన్న పరిహారాన్ని పాటించి ఐశ్వర్యవంతులు అవ్వండి.
హిందూ ధర్మంలో లేదా హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారం.. తులసి మొక్కను అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. తులసి కోటలో లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉంటుందని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే తులసికి సంబంధించిన కొన్ని ఆచారాలు పాటిస్తే ఇంట్లో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయని వారు నమ్ముతారు.
తులసి చెట్టు వేరుతో అద్భుత పరిహారం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఇంటి ప్రధాన ద్వారానికి తులసి వేరును కట్టడం వల్ల ప్రతికూల శక్తి (చెడు కన్ను) దూరమై, సానుకూల శక్తి ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తుందని జోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. దీనివల్ల ధన ప్రవాహం పెరగడమే కాకుండా, ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ ధాన్యానికి, సంపదకు కొరత ఉండదట.
ఈ పరిహారాన్ని ఎలా పాటించాలి?
కావలసిన వస్తువులు: ముందుగా ఎండిపోయిన తులసి మొక్క వేర్లను సేకరించాలి. వీటితో పాటు ఒక ఎర్రటి గుడ్డ, కొన్ని అక్షతలు (బియ్యం) ఒక నాణెం సిద్ధం చేసుకోండి.
పూజా విధానం ఏంటి?
ఎర్రటి వస్త్రంలో తులసి వేర్లు, అక్షతలు, నాణెం ఉంచి ఎర్రటి దారంతో ఒక మూటలా కట్టాలి. ఈ మూటను లక్ష్మీదేవి పటం ముందు ఉంచి భక్తితో పూజించి, మీ మనసులోని కోరికను కోరుకోవాలి. పూజ పూర్తయిన తర్వాత, ఆ ఎర్రని వస్త్రంతో కప్పిన మూటను మీ ఇంటి ప్రధాన ద్వారం (మెయిన్ డోర్) బయటి వైపున, కుడి పక్కన స్పష్టంగా కనిపించేలా కట్టండి.
వచ్చే ఏడాది మొదటి రోజైన జనవరి 1, 2026న ఈ పరిహారం చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందుతారట.. ఆర్థిక కష్టాల నుండి విముక్తి పొందవచ్చని జోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం జోతిష్య నిపుణులు, మత విశ్వాసాల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
