English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Horoscope: 2026 ఏడాది 4 రాజయోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు.. అదృష్టం పట్టబోతోంది!

Horoscope: 2026 ఏడాది 4 రాజయోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు.. అదృష్టం పట్టబోతోంది!

Most Luckiest Zodiac Sign In 2026: 2026 ఏడాది ప్రారంభంలోనే ఎన్నో అద్భుతమైన యోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. దీని కారణంగా ఈ కింది 3 రాశులవారికి ఊహించని లాభాలు కలుగుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 11, 2025, 12:53 PM IST

Trending Photos

Gajakesari Rajayogam: 2026లో డబుల్ గజకేసరి రాజయోగంతో అదృష్టం మారబోతున్న రాశులు ఇవే..
7
Gajkesari Rajyoga
Gajakesari Rajayogam: 2026లో డబుల్ గజకేసరి రాజయోగంతో అదృష్టం మారబోతున్న రాశులు ఇవే..
Prabhas: ప్రభాస్ హైట్‌తో ఆ విషయంలో చాలా ఇబ్బందిపడ్డా.!. బాంబు పేల్చిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ ..
7
Kriti sanon
Prabhas: ప్రభాస్ హైట్‌తో ఆ విషయంలో చాలా ఇబ్బందిపడ్డా.!. బాంబు పేల్చిన బాలీవుడ్ బ్యూటీ ..
Star Actress: ప్రభాస్ చాలా టెంప్టింగ్‌గా ఉన్నాడు.!.. స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్.!..
7
Payal Rajput
Star Actress: ప్రభాస్ చాలా టెంప్టింగ్‌గా ఉన్నాడు.!.. స్టార్ హీరోయిన్ షాకింగ్ కామెంట్స్.!..
New Year 2026: మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న కొండలు.. సముద్ర అలల సరాగాలు.. ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం.. కొత్త ఏడాది మరింత కొత్తగా.. ఇలా ప్లాన్ చేసి.. ఎంజాయ్ చేయండి..!!
6
New Year 2026 celebrations
New Year 2026: మంచు దుప్పటి కప్పుకున్న కొండలు.. సముద్ర అలల సరాగాలు.. ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం.. కొత్త ఏడాది మరింత కొత్తగా.. ఇలా ప్లాన్ చేసి.. ఎంజాయ్ చేయండి..!!
Horoscope: 2026 ఏడాది 4 రాజయోగాలు.. ఈ రాశులవారికి ఊహించని డబ్బు.. అదృష్టం పట్టబోతోంది!

Most Luckiest Zodiac Sign In 2026: 2026 సంవత్సరం ప్రారంభం అద్భుతమైన రాజయోగాలతో మొదలవుతుంది. దీని కారణంగా నాలుగు రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరంలో ఎంతో శక్తివంతమైన హంస మహా పురుష రాజయోగంతో పాటు బుధాదిత్య రాజయోగం, మహాలక్ష్మి రాజయోగం, గజకేసరి రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. అయితే, ఈ రాజయోగాల శక్తివంతమైన ప్రభావం మొత్తం అన్ని రాశుల వారిపై పడుతుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారాలపరంగా ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీంతోపాటు సామాజికంగా కూడా బోలేడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.  అలాగే ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

2026 సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఏర్పడిన నాలుగు రాజయోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని అందిస్తాయి. దీంతోపాటు కొత్త అవకాశాలు లభించడమే కాకుండా జీవితంలో కూడా పురోగతి లభించి కెరీర్, సంపద, గౌరవం పరంగా అద్భుతమైన పురోగతి లభిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో జీవితంలో సానుకూలమైన మార్పులు రావడం కూడా ప్రారంభమవుతాయి. ఇదిలా ఉంటే జనవరి రెండున ఏర్పడే గజకేసరి రాజయోగ ప్రభావం నెల ప్రారంభం నుంచే మొదలవుతుంది. జూన్ రెండు వరకు ఏర్పడే శక్తివంతమైన రాజయోగాల కారణంగా ఏ రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 

ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్‌పాట్:
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ ఏడాది చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి నాలుగు రాజయోగాలు ఏర్పడడం కారణంగా జూన్ నెల వరకు వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఘననీయమైన పురోగతి లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి సపోర్టు కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా జీవితంలో పురోగతి లభించి అందరి మద్దతు లభిస్తుంది. ఇక కొత్త కొత్త ప్రణాళికలతో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా చాలావరకు బలోపేతమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీంతోపాటు విశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. మీ లక్ష్యాల నుంచి వేగంగా పురోగతి లభిస్తుంది. దీంతో పాటు సమాజంతో పాటు కుటుంబంలో గౌరవం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఇక కొత్త ఇళ్లతో పాటు ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయం కొత్త జీవితానికి నాంది పలుకుతుంది.

కన్య రాశి 
కన్యా రాశి వారికి 2026 సంవత్సరం అదృష్టాన్ని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో అనేక శుభసంకేతాలు అందుతాయి. కొత్త ఆదాయం ఆర్గాలు కూడా తెరుచుకోవడమే కాకుండా అదృష్టం సహకరించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ధైర్యంతో పాటు ఉత్సాహం కూడా పెరుగుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులతో పాటు బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసే వ్యక్తులకు చాలా పురోగతి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా అనుకున్న పనులు వెంటవెంటనే చేసి జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో బంధువులతో పాటు కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధాలు మరింత బలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే జీవితంలో వీరు అకస్మాత్తుగా డబ్బులు పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారికి 2026 సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి నాలుగు బలమైన రాజయోగాల ప్రభావంతో జీవితంలో అనేక రంగాల నుంచి సానుకూలమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. పోటీ పరీక్షలు రాసేవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. విద్యలో విజయాలు సాధించడమే కాకుండా.. కొత్త ఇళ్లతో పాటు ఆస్తులు వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. నిలిచిపోయిన డబ్బు కూడా ఈ సమయంలో తిరిగి పొందగలుగుతారు. కుటుంబ జీవితంలో శాంతి సంతోషం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. సహోద్యోగుల నుంచి మంచి లాభాలు పొందుతారు. దీంతోపాటు ఈ సంవత్సరం కర్కాటక రాశి వారికి ఎంతో అనుకూలంగా మారుతుంది. జీవితంలో వ్యక్తిగత అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుంది. 

గమనిక: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు. అలాగే ఈ సమాచారం కేవలం నమ్మకాలపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది.

Also Read: Chatugrahi Yoga 2026: త్వరలో 4 గ్రహాల అరుదైన కలయికతో రాజయోగం.. జాక్ పాట్ కొట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Most Luckiest Zodiac Sign In 2026: Horoscope 2026Horoscope Telugu NewsHoroscope 2026 Leo

Trending News