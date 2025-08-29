October Lucky Zodiac: అక్టోబర్ నెలలో ఈ 3 రాశుల వారి జాతకం అద్భుతం.. మట్టి ముట్టుకున్న బంగారం అవ్వడం ఖాయం..

October Month Lucky Zodiac Signs 2025 In Telugu: వేద జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని ప్రత్యేకమైన సమయాల్లో మాత్రమే గ్రహాలు రాశి సంచారంతో పాటు నక్షత్ర సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ ప్రక్రియకి జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు గ్రహాలు ఒకే రాశులు సంచార దశలు ఉంటాయి. ఇలా రెండు గ్రహాల కలయిక జరగడాన్ని సంయోగమని పిలుస్తారు. ఈ సంయోగం వల్ల శక్తివంతమైన యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి యోగాల వల్ల కొన్ని రాశుల వారు అపారమైన ధన లాభాలు పొందడమే కాకుండా జీవితంలో ఎన్నడూ పొందని అదృష్టాన్ని కూడా సొంతం చేసుకుంటారు అలాగే అనుకున్న పనులు కూడా వెంటవెంటనే జరిగిపోతాయి. అయితే గ్రహ సంయోగం, సంచారాలపరంగా అక్టోబర్ నెల చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఈ నెలలో మూడు శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. దీని కారణంగా అక్టోబర్ నెల కొన్ని రాశుల వారికి తీవ్ర దుష్ప్రభావాలను కలిగిస్తే మరికొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని ధన లాభాలను అందించబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే అక్టోబర్ నెలలో అత్యంత ప్రయోజనాలు పొందుబోయే రాశులేవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అక్టోబర్ నెల కలిసి వచ్చే రాశులు:
మిథున రాశి
ముఖ్యంగా అక్టోబర్ నెలలో శుక్రుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం కారణంగా ఏర్పడే కొన్ని రాజయోగాలతో మిధున రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీరు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందబోతున్నారు. అలాగే డబ్బులు సంపాదించేందుకు ఈ సమయంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు కూడా వెతుకుతారు. దీంతోపాటు ఆస్తులు భూములు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి.. ఈ సమయంలో వీరు ఆకస్మిక ధన లాభాలు పొందడం వల్ల రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించాలనుకుంటున్న వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగిన వ్యక్తులు ఈ సమయంలో ప్రజల్లో మంచి గౌరవం సంపాదించుకుంటారు. అలాగే భాగస్వామ్య జీవితం కూడా చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ శక్తివంతమైన రాజయోగాల ప్రభావం కారణంగా అక్టోబర్ నెల విశేషంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ధనస్సు రాశి వారికి ఈ సమయంలో కొత్త బాధ్యతలు లభించబోతున్నాయి. ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడిన వ్యక్తులకు ప్రమోషన్స్ కూడా లభించబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. సంగీత రంగానికి ముడిపడి ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. అలాగే ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో మంచి కంపెనీల నుంచి ఆఫర్ లెటర్ పొందుతారు. అలాగే వ్యాపారవేత్తలు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు సంపాదించే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా కృషికి తగ్గ ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో ఈ సమయంలో అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఇక భాగస్వామితో ఈ సమయంలో చాలా చక్కగా గడుపుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా అక్టోబర్ నెల అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి జాతకంలో శుక్రుడు శుభస్థానంలో ఉండబోతున్నాడు. దీనివల్ల వీరికి సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభించడమే కాకుండా అనేక రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కొన్ని రకాల శుభకార్యాలలో పాల్గొనే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొని అద్భుతమైన మానసిక ప్రశాంతత పొందుతారు. అలాగే వివాహ జీవితంలో భాగస్వామి పూర్తి సపోర్టు మీకు లభించి ఎన్నో రకాల లాభాలు పొందబోతున్నారు. దీంతోపాటు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. ప్రతిభకు తగ్గ ప్రశంసలు లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
