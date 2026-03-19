Jupiter Favored Zodiac: ఈ 3 రాశుల వారికి జీవితాంతం సిరిసంపదలు.. తిరుగులేని విజయం!

Jupiter Favored Zodiac Signs 2026: గురు గ్రహం అత్యంత ఇష్టపడే రాశుల్లో మూడు రాశులు చాలా ప్రత్యేకం. వీరికి ఎల్లప్పుడు గురువు అండదండలు ఉంటాయి. దీని కారణంగా వీరు అద్భుతమైన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతూ ఉంటుంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 19, 2026, 10:17 AM IST

Jupiter Favored Zodiac: ఈ 3 రాశుల వారికి జీవితాంతం సిరిసంపదలు.. తిరుగులేని విజయం!

Jupiter Favored Zodiac Signs 2026 In Telugu: నవగ్రహాల్లో అత్యంత శుభగ్రహంగా.. జ్ఞానానికి, సంపదకు కారకుడిగా భావించి బృహస్పతికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గురుడు ఒక వ్యక్తి జాతకంలో బలమైన స్థితిలో ఉంటే సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలతో పాటు అపారమైన సంపదలు లభిస్తూ ఉంటాయి. మొత్తం 12 రాశులలో మూడు రాశులు అంటే దేవ గురువుకు అత్యంత ప్రీతికరమైనవని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పేర్కొన్నారు. అందుకే ఈ రాశుల వారిపై ఆయన ఎల్లప్పుడూ కరుణాకటాక్షాలు ఊహించని స్థాయిలో అందిస్తూ ఉంటాడు. అయితే జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా దేవ గురువు బృహస్పతి అత్యంత ఇష్టపడే రాశులేవో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశి వారికి స్వయంగా బృహస్పతి అనుగ్రహాన్ని అందిస్తాడు. కాబట్టి వీరికి ఎల్లప్పుడు గురువు ప్రభావం అత్యధికంగా ఉంటుంది. వీరు సహజంగానే ధైర్యవంతులు కావడమే కాకుండా అదృష్టవంతులు. కాబట్టి ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా గురుడి అనుగ్రహం వల్ల అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతారు. అలాగే వీరి ఆర్థిక పరిస్థితులు ఎల్లప్పుడూ నిలకడగా ఉంటాయి. వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న ధనస్సు రాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ గురు అనుగ్రహం లభించి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరే విధంగా అడుగులు వేస్తారు. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా దేనికి లోటు ఉండదు..

మీన రాశి 
మీన రాశి వారికి కూడా బృహస్పతి అధిపతిగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి వీరికి కూడా ఎల్లప్పుడూ అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరు జీవితంలో గురువు అనుగ్రహం వల్ల జ్ఞానాన్ని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. అంతేకాకుండా ప్రశాంతంగా జీవించేందుకు ఇష్టపడతారు. వీరు చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ అద్భుతమైన విజయం లభిస్తుంది. విద్యా రంగాల్లో పనులు చేసే వారికి తిరిగి ఉండదు. గురుడి ఆశీస్సులతో వారసత్వ సంపాదన కూడా విపరీతంగా ఉంటుంది. 

సింహరాశి 
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ గురువు అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతారు. వీరికి కూడా ఊహించని ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వీరు అద్భుతమైన నాయకత్వ లక్షణాలతో జీవితాన్ని ముందుకు సాగిస్తారు. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వ రంగాల్లో పనులు చేస్తున్న వ్యక్తులకు అపారమైన కీర్తి, ప్రతిష్టలు లభిస్తాయి. జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు కూడా సులభంగా తొలగిపోతూ ఉంటాయి. వీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపడమే కాకుండా అపారమైన సంపద పొందుతారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

