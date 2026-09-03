/శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహం లభించాలంటే ఈ 5 వస్తువులు ఇంటికి తెచ్చుకోండి..

Auspicious Things For Janmashtami Telugu: హిందువులు ఎంతో పవిత్రంగా.. భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకునే పండుగలు శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి ఒకటి.. శ్రావణమాసం ముగింపు దశకు రాగానే శ్రీ కృష్ణాష్టమి సందడి ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది.. ఇప్పటికే దేశవ్యాప్తంగా కృష్ణుడి భక్తులు తమ ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకొని.. బాలకృష్ణుడికి ఇష్టమైన నైవేద్యాలతో పాటు అలంకరణలతో పండగకు సిద్ధమవుతున్నారు.. అయితే ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాల ప్రకారం.. జన్మాష్టమి పూజకు ముందు కొన్ని వస్తువులను ఇంటికి తీసుకురావడం అత్యంత శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. శ్రీకృష్ణుడికి ఎంతో ఇష్టమైన ఆ ఐదు వస్తువులు ఏమిటో.. వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇవి తప్పకుండా ఇంటికి తెచ్చుకోండి..
నెమలి పించం
కన్నయ్య అనగానే ముందుగా అందరికీ గుర్తుకొచ్చేది ఆయన కిరీటంలో ఉండే ఒక అందమైన నెమలిపించం.. శ్రీకృష్ణుడి రూపానికి నెమలి పించం ఒక అద్భుతమైన అందాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది. జన్మాష్టమి రోజున మీ ఇంటిలోకి నెమలిపించాన్ని తీసుకురావడం వల్ల అద్భుతమైన సానుకూలమైన శక్తిని పొందగలుగుతారు. వాస్తు ప్రకారం ఇది మీ ఇంట్లో వాస్తు దోషాలతో పాటు ప్రతికూల శక్తిని కూడా సులభంగా తొలగించి.. అద్భుతమైన ప్రశాంతమైన వాతావరణాన్ని అందిస్తుంది..
బాలకృష్ణుడి విగ్రహం..
శ్రీకృష్ణుడు జన్మించిన ఈ పవిత్రమైన రోజున.. చిన్ని శ్రీకృష్ణుడి విగ్రహాన్ని కొత్తగా కొని ఇంటికి తీసుకురావడం చాలా శుభప్రదంగా భావిస్తూ ఉంటారు. ఈ అద్భుతమైన రోజున కొత్త విగ్రహాన్ని తెచ్చి.. ఇంట్లో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజ చేయడం వల్ల ఇంట్లో సిరిసంపదలతో పాటు వృద్ధి లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. కుటుంబంలో నిరంతరం సుఖసంతోషాలు, శ్రేయస్సు రెట్టింపు అవుతుందని పురాణాలు చెబుతూ వస్తున్నాయి..
ఆవుల విగ్రహాలు..
గోకులం అంటేనే గోవులతో పాటు గోపాలురు మనందరికీ గుర్తుకొస్తుంటారు.. శ్రీకృష్ణుడి బాల్యమంతా గోవులతోనే గడిచిపోతూ ఉంటుంది. అందుకే ఆయనను గోవిందుడు గోపాలుడు అని పిలుస్తూ ఉంటారు. గోవులను రక్షించే వాడని ఆ రెండు పేర్లకు అర్ధాన్ని అందిస్తుంది.. శ్రీ కృష్ణాష్టమి పండుగకు ముందు ఆవు దూడ కలిసి ఉన్న విగ్రహం లేదా ఫోటోను ఇంటికి తెచ్చుకుంటే విశేషమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఇది కుటుంబ భద్రతతో పాటు స్వచ్ఛమైన ప్రేమకు ప్రతీకగా నిలుస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. దీనివల్ల జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయట..
పవిత్రమైన తులసి మొక్క..
శ్రీమహావిష్ణువు అవతారమైన శ్రీకృష్ణుడికి తులసి దళాలు అంటే ఎంతో ఇష్టం.. తులసి లేకుండా శ్రీకృష్ణుడికి చేసే ఏ పూజ అయిన అసంపూర్ణంగానే భావించవచ్చు.. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో తులసి మొక్క లేకపోతే.. జన్మాష్టమికి ముందు తప్పనిసరిగా ఒక తులసి మొక్కను తీసుకురండి. దాన్ని శుభ్రమైన ప్రదేశంలో ఉంచి ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా నీరు పోసి దీపారాధన చేయండి. దీనివల్ల సాక్షాత్తు ఆ లక్ష్మీదేవి కటాక్షం కలిగి.. ఇంట్లో ఎల్లప్పుడు ధనధాన్యాలతో పాటు సుఖసంతోషాలు లభిస్తూ ఉంటాయి..
మురళి..
శ్రీకృష్ణునికి ప్రాణ సమానమైనది వేణువు... ఇది ఇంట్లో శాంతికి, ఆనందానికి శ్రేయస్సుకు ప్రతీకగా చెప్పుకుంటారు. కృష్ణాష్టమికి ముందు అందంగా చెక్కించిన ఒక చెక్క వేణువును కొనుగోలు చేసి.. పూజా మందిరంలో శ్రీకృష్ణుడి లేదా గోపాలుడి విగ్రహం వద్ద తప్పకుండా ఉంచడం మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమ ఆప్యాయతలు విపరీతంగా పెరుగుతాయట. అలాగే ఇంట్లో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతుంది.
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