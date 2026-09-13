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పిల్లలకు గణేశుడి రూపం చెప్పే 5 అద్భుతమైన జీవిత పాఠాలు..

Ganesh Chaturthi Lessons In Telugu: గణేశుడి రూపం ఎన్నో పిల్లలకు ఎన్నో సూత్రాలను అందిస్తూ ఉంటుంది. ఆయన ఏకదంతంతో పాటు పెద్ద చెవులు, మూషిక వాహనం జీవితంలో ఎలా నడుచుకోవాలో అనేది చెబుతుంది.. అయితే, వినాయకుడి రూపం నుంచి పిల్లలు నేర్చుకోవాల్సిన అద్భుతమైన విషయాలు ఏంటో తెలుసుకోండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 13, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 02:29 PM IST
పిల్లలకు గణేశుడి రూపం చెప్పే 5 అద్భుతమైన జీవిత పాఠాలు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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పిల్లలకు గణేశుడి రూపం చెప్పే 5 అద్భుతమైన జీవిత పాఠాలు..
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