/నరముఖం నుంచి మీసాలు, గడ్డం వరకు.. దేశంలో భిన్న రూపాల్లో దర్శనమిచ్చే వినాయకులు వీరే!

Best Unique Ganesha Temples In India In Telugu: సాధారణంగా గణపతి అనగానే గజ ముఖంతో పాటు అద్భుతమైన పెద్ద పొట్ట, చేతిలో మోదకం మనందరికీ గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. అయితే దేశంలోని కొన్ని పురాతన క్షేత్రాల్లో విగ్నేశ్వరుడు భక్తులకు అత్యంత విలక్షణమైన రూపంలో దర్శనమిస్తూ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ ఉంటాడు.. శతాబ్దాల చరిత్రతో పాటు స్థల పురాణాల ఆధారంగా ఆయా ఆలయాల్లో స్వామివారి రూపం ఎందుకు భిన్నంగా ఉందో తెలుసా? అసలు కొన్ని దేవాలయాల్లో ఆ విగ్నేశ్వరుడి రూపం చూస్తే ప్రతి ఒక్క భక్తుడికి ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంటుంది.. మన దేశంలో వింత వినాయకులు దర్శనమిచ్చే ఆలయాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో? అసలు ఈ రూపాల్లో గణేషులు దర్శనం ఇవ్వడానికి గల కారణాలేంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
వింత వినాయకులు..
నరముఖ గణపతి.. తిలతర్పణపురి (Tamil nadu)
ఈ దేవాలయంలో దర్శనమిచ్చే వినాయకుడికి గజ ముఖం అస్సలు ఉండదు. సాధారణ మానవ ముఖం లాగా భక్తులకు దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు. శివుడు గణేశుడి తలను ఖండించి.. గజ ముఖాన్ని ప్రతిష్టించడానికి పూర్వం స్వామి ఎలా ఉన్నాడో.. ఆ రూపంలోనే ఇక్కడ కొలువుదీరుతారని స్థల పురాణం చెబుతోంది. పితృదేవతలకు తర్పణం వదిలేందుకు ఈ క్షేత్రం చాలా ప్రసిద్ధి. అంతేకాకుండా వినాయక నవరాత్రుల్లో తప్పకుండా భక్తులు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ దర్శనమిస్తున్న వినాయకుడిని దర్శించుకుంటారు.
మీసాల గణపతి.. జైపూర్ (Rajasthan)
ఈ దేవాలయంలో దర్శనమిచ్చే రోఖడియా గణేష్ ఆలయంలోని విగ్రహానికి పెద్ద మీసాలు, గడ్డం ఉంటాయి. స్థానిక రాజపుత్ర సాంస్కృతి తో పాటు రాజసానికి ప్రతీకగా స్వామిని యోధ రూపంలో ఇక్కడ మలిచినట్లు సమాచారం.. భక్తుల కోరికలను తక్షణమే నెరవేర్చే శక్తివంతుడిగా ఈ విగ్రహాన్ని కొలుస్తారు. అందుకే ఇక్కడ ఉండే విగ్నేశ్వరుడిని దర్శించుకుని కొత్త కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేస్తే తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతారని అక్కడి ప్రజల నమ్మకం..
స్త్రీ రూపంలో వినాయకి..మదురై మీనాక్షి ఆలయం (Tamil nadu)
ఈ దేవాలయంలో గణేశుడి ముఖంతో పాటు స్త్రీ శరీర రూపంలో ఉండే వ్యాఘ్రపాద గణేశ్వరి విగ్రహం ఇక్కడ కనిపించడం విశేషం. ఇక్కడ ఉండే వినాయకుడు మహిళా శరీర రూపంలో భక్తులందరికీ దర్శనమిస్తూ వరాలను కురిపిస్తూ ఉంటాడు..శక్త్యంశల సమ్మేళనంగా భావించే 64 యోగినీ రూపాలలో విగ్నేశ్వరి ఒకరిగా శాస్త్రం చెబుతోంది.. మాతృ రూపంలో గణపతి తత్వాన్ని ఆరాధించే సాంప్రదాయం ఇందులో కనిపిస్తుందని పండితులు చెబుతూ ఉన్నారు. అందుకే ఈ ఆలయానికి కూడా వినాయక చవితి రోజున భక్తులు దర్శనానికి పోటెత్తుతారు.
మధురూరు మహాగణపతి.. కాసరగోడ్ (Kerala)
ఇక్కడి వినాయక విగ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. కేరళలో ఉండే ఈ దేవాలయంలో దర్శనమిచ్చే వినాయకుడు నిరంతరం స్వయంభుగా పరిమాణంలో పెరుగుతూ భక్తులందరికీ దర్శనాన్ని అందిస్తూ ఉంటాడు. ఒక బాలుడు ఆలయ గోడపై గీసిన చిన్నచిత్రం కాలక్రమేన స్వయంభుగా ఉద్భవించి.. నేటికీ క్రమంగా పెరుగుతోందని స్థానికులు విశ్వసిస్తూ ఉంటారు.. అప్పటినుంచి ఇప్పటివరకు ఇక్కడ వినాయకుడు నిరంతరం పూజలు అందుకుంటూ ఉంటాడు.. అయితే ఈ ఆలయానికి కూడా భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో వినాయక చవితి రోజున వచ్చి పూజలు చేస్తూ ఉంటారు.
సముద్రపు ఇసుక గణపతి.. గణపతిపులే (Maharashtra)
పశ్చిమ ముఖంగా సముద్రతీరంలో వెలసిన స్వయంభు ఇసుక విగ్రహంగా ఈ గణపతిని చెప్పుకుంటారు.. అన్ని విగ్రహాలతో పోలిస్తే ఈ వినాయక విగ్రహం చాలా వింతగా కనిపిస్తూ ఉండి భక్తులకు అభయాన్ని అందిస్తూ కనిపిస్తుంది. సాధారణ దేవాలయాల్లోని విగ్రహాలు తూర్పుముఖంగా ఉంటాయి. అయితే పశ్చిమ ద్వారపాలకుడిగా తీర ప్రాంతాన్ని రక్షించేందుకు స్వామి ఇక్కడ పశ్చిమముఖంగా భక్తులందరికీ దర్శనమిస్తాడు. ఇక్కడ వినాయకుడిని దర్శించుకోవడం వల్ల సకల శుభాలు జరుగుతాయని భక్తులు నమ్ముతూ ఉంటారు. అందుకే వినాయక నవరాత్రుల్లో భాగంగా ఈ ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడుతూ ఉంటుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..