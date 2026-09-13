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నరముఖం నుంచి మీసాలు, గడ్డం వరకు.. దేశంలో భిన్న రూపాల్లో దర్శనమిచ్చే వినాయకులు వీరే!

Best Unique Ganesha Temples In India: మన దేశంలో ఇప్పటికి ఎన్నో వినాయకుడికి సంబంధించిన దేవాలయాలు ఉన్నాయి. ఆలయాల్లో వినాయకుడు వింత రూపాల్లో దర్శనం ఇస్తూ ఉంటాడు.. ఒకచోట వినాయక విగ్రహానికి మీసాలు గడ్డం ఉంటే.. మరొకచోట స్త్రీ రూపంలో దర్శనం ఇస్తాడు. ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన ఆలయాలు ఎక్కడ ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 13, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:43 AM IST
నరముఖం నుంచి మీసాలు, గడ్డం వరకు.. దేశంలో భిన్న రూపాల్లో దర్శనమిచ్చే వినాయకులు వీరే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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నరముఖం నుంచి మీసాలు, గడ్డం వరకు.. దేశంలో భిన్న రూపాల్లో దర్శనమిచ్చే వినాయకులు వీరే!
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