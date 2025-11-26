Ketu Favourite Zodiac: కేతువుకి ఎంతో ఇష్టమైన 5 రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని డబ్బే, డబ్బు!

Ketu Favourite Zodiac Sign Telugu Latest News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఛాయా గ్రహాలకు కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. రాహు-కేతువు రెండు గ్రహాలను ఈ గ్రహాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ రెండు గ్రహాల్లో కేతువు గ్రహం అన్ని రాశులవారికి శుభ, అశుభ ఫలితాలను అందిస్తాడు. జన్మ జాతకంలో ఏ స్థానంలో కేతువు ఉన్నాడో.. దాన్ని బట్టి అశుభ, శుభ ఫలితాలను అందిస్తాడు. కేతువు గ్రహం కొన్ని రాశులవారికి ఎల్లప్పుడు అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ గ్రహం ఆధ్యాత్మికత, విలాసవంతం, మానసిక ఆనందానికి సూచికగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ గ్రహం జన్మ జాతకంలో శుభస్థానంలో ఉంటే ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశులంటే కేతువు గ్రహానికి చాలా ఇష్టం ఈ రాశులవారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి.
ఈ రాశువారిపై కేతువు ప్రభావం:
మీన రాశి
కేతువు గ్రహానికి మీన రాశికి దగ్గరి సంబంధం ఉంటుంది. అందుకే ఎల్లప్పుడు ఈ రాశివారికి కేతువు గ్రహం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. కేతువు ప్రభావంతో ఈ రాశివారికి జీవితాల్లో ఆధ్యాత్మికత ఎక్కువుతుంది. దీంతో పాటు అన్ని రంగాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఈ రాశివారు ఏమి చేయాలనుకున్నారో, ఆ పనులు సులభంగా చేయగలుగుతారు.
మేష రాశి
మేష రాశివారికి కేతువు అనుగ్రహం వల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రభావం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరు మంచి నాయకత్వ లక్షణాలతో ముందుకు వెళ్తారు. దీంతో పాటు కేతువు అనుగ్రహంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు సమాజంలో మంచి గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.
కర్కాటక రాశి
కేతువు అనుగ్రహం ప్రభావంతో కర్కాటక రాశివారికి కూడా ఉద్యోగాల పరంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఉద్యోగాల్లో ప్రమోషన్స్ లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో కర్కాటక రాశివారు కొత్త కొత్త కార్లను కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. అంతేకాకుండా చాలా బాగా ఆస్తులు కూడా సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెడితే, ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.
కన్య రాశి
కేతువు అనుగ్రహం వల్ల కన్య రాశివారికి కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. వీరు అన్ని రంగాల్లో ఎంతో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా కేతువు అనుగ్రహం వల్ల ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి కూడా సులభంగా బయటపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎల్లప్పుడు ఈ రాశివారికి వ్యక్తి జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా సంతోషం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. కష్టపడి పని చేసేవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి
కేతువు అనుగ్రహం వృశ్చిక రాశివారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి డబ్బు కొరత పూర్తిగా తగ్గి పోతుంది. దీంతో పాటు ఏకాగ్రత కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే ఈ కేతువు ప్రభావంతో చుట్టు ఉన్న పరిస్థితులు కూడా ఎంతో సులభంగా మరిపోతాయి. అంతేకాకుండా సమాజంలో ఎదుర్కొంటున్న చిన్న చిన్న సమస్యల నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించింది మాత్రమే. ఇది మీ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.
