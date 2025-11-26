English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Ketu Favourite Zodiac: కేతువుకి ఎంతో ఇష్టమైన 5 రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని డబ్బే, డబ్బు!

Ketu Favourite Zodiac: కేతువుకి ఎంతో ఇష్టమైన 5 రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని డబ్బే, డబ్బు!

Ketu Favourite Zodiac Sign: కేతువు గ్రహం ప్రభావంతో ఈ రాశులవారికి చాలా రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో డబ్బు కూడా తిరిగి పొందుతారు.  

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 26, 2025, 08:32 AM IST

Trending Photos

Dharmendra Evergreen Movies: బాలీవుడ్ హీ మ్యాన్ ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ టాప్ మూవీస్ లిస్ట్..
6
dharmendra top movies list
Dharmendra Evergreen Movies: బాలీవుడ్ హీ మ్యాన్ ధర్మేంద్ర కెరీర్ లో ఎవర్ గ్రీన్ టాప్ మూవీస్ లిస్ట్..
Palash Muchhal Hospitailzed: స్మృతి మంధానకు మరో షాక్.. ఆస్పత్రిపాలైన కాబోయే భర్త పలాష్ ముచ్చల్‌.. ఏమైందంటే..?
6
Smriti Mandhana
Palash Muchhal Hospitailzed: స్మృతి మంధానకు మరో షాక్.. ఆస్పత్రిపాలైన కాబోయే భర్త పలాష్ ముచ్చల్‌.. ఏమైందంటే..?
Shukra moudyami 2025: పెళ్లి వేడుకలపై పిడుగులాంటి వార్త.. నవంబర్ 26 నుంచి శుక్ర మూఢమి.. ఏకంగా 83 రోజులు మూహూర్తాలు బంద్..
7
Wedding Celebrations
Shukra moudyami 2025: పెళ్లి వేడుకలపై పిడుగులాంటి వార్త.. నవంబర్ 26 నుంచి శుక్ర మూఢమి.. ఏకంగా 83 రోజులు మూహూర్తాలు బంద్..
Gold Rate: డ్రాగన్ కంట్రీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే చాలు.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. లక్షకు దిగివచ్చే ఛాన్స్..!!
6
Gold Price Rise
Gold Rate: డ్రాగన్ కంట్రీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే చాలు.. 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. లక్షకు దిగివచ్చే ఛాన్స్..!!
Ketu Favourite Zodiac: కేతువుకి ఎంతో ఇష్టమైన 5 రాశులు ఇవే.. వీరికి ఊహించని డబ్బే, డబ్బు!

Ketu Favourite Zodiac Sign Telugu Latest News: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఛాయా గ్రహాలకు కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. రాహు-కేతువు రెండు గ్రహాలను ఈ గ్రహాలుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ రెండు గ్రహాల్లో కేతువు గ్రహం అన్ని రాశులవారికి శుభ, అశుభ ఫలితాలను అందిస్తాడు. జన్మ జాతకంలో ఏ స్థానంలో కేతువు ఉన్నాడో.. దాన్ని బట్టి అశుభ, శుభ ఫలితాలను అందిస్తాడు. కేతువు గ్రహం కొన్ని రాశులవారికి ఎల్లప్పుడు అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ గ్రహం ఆధ్యాత్మికత, విలాసవంతం, మానసిక ఆనందానికి సూచికగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ గ్రహం జన్మ జాతకంలో శుభస్థానంలో ఉంటే ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశులంటే కేతువు గ్రహానికి చాలా ఇష్టం ఈ రాశులవారికి బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశువారిపై కేతువు ప్రభావం:
మీన రాశి
కేతువు గ్రహానికి మీన రాశికి దగ్గరి సంబంధం ఉంటుంది. అందుకే ఎల్లప్పుడు ఈ రాశివారికి కేతువు గ్రహం అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. కేతువు ప్రభావంతో ఈ రాశివారికి జీవితాల్లో ఆధ్యాత్మికత ఎక్కువుతుంది. దీంతో పాటు అన్ని రంగాల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా జీవితంలో ఈ రాశివారు ఏమి చేయాలనుకున్నారో, ఆ పనులు సులభంగా చేయగలుగుతారు. 

మేష రాశి
మేష రాశివారికి కేతువు అనుగ్రహం వల్ల ఆధ్యాత్మిక ప్రభావం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వీరు మంచి నాయకత్వ లక్షణాలతో ముందుకు వెళ్తారు. దీంతో పాటు కేతువు అనుగ్రహంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. దీంతో పాటు సమాజంలో మంచి గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది. 

కర్కాటక రాశి
కేతువు అనుగ్రహం ప్రభావంతో కర్కాటక రాశివారికి కూడా ఉద్యోగాల పరంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి ఉద్యోగాల్లో ప్రమోషన్స్‌ లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సమయంలో కర్కాటక రాశివారు కొత్త కొత్త కార్లను కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. అంతేకాకుండా చాలా బాగా ఆస్తులు కూడా సంపాదించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆస్తిలో పెట్టుబడి పెడితే, ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

కన్య రాశి
కేతువు అనుగ్రహం వల్ల కన్య రాశివారికి కూడా చాలా వరకు కలిసి వస్తుంది. వీరు అన్ని రంగాల్లో ఎంతో సులభంగా విజయాలు సాధిస్తారు. అంతేకాకుండా కేతువు అనుగ్రహం వల్ల ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి కూడా సులభంగా బయటపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎల్లప్పుడు ఈ రాశివారికి వ్యక్తి జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా సంతోషం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది. కష్టపడి పని చేసేవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. 

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

వృశ్చిక రాశి
కేతువు అనుగ్రహం వృశ్చిక రాశివారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. వీరికి డబ్బు కొరత పూర్తిగా తగ్గి పోతుంది. దీంతో పాటు ఏకాగ్రత కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే ఈ కేతువు ప్రభావంతో చుట్టు ఉన్న పరిస్థితులు కూడా ఎంతో సులభంగా మరిపోతాయి. అంతేకాకుండా సమాజంలో ఎదుర్కొంటున్న చిన్న చిన్న సమస్యల నుంచి కూడా ఎంతో సులభంగా ఉపశమనం కలుగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. 

NOTE: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించింది మాత్రమే. ఇది మీ నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్‌ ధృవీకరించదు.

Also Read: Shani Dev Effects: నవంబర్‌లో శని ప్రత్యక్ష కదలికలు.. ఈ రాశుల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. ఊహించని ఆదాయం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Rahu KetuRahu Ketu Effectketu effectZodiac signstelugu news

Trending News