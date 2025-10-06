Rajayogam 2025: వందేళ్ల తరువాత జరగబోతున్న అద్భుతం.. ఇక ఈ 3 రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు..!

Mahalakshmi rajayogam 2025: వందేళ్ల తర్వాత దీపావళి రోజున శక్తివంతమైన మహాలక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. కుజ చంద్రుల కలయిక వల్ల ఈ యోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ రాజయోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసొచ్చే అవకాశముంది.
భారతదేశంలో జ్యోతిష్యం పైన నమ్మకం ఉన్నవారు చాలామంది ఉన్నారు. ప్రతి రోజూ తమ రాశుల ఆధారంగా తమ భవిష్యత్తు జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుంటూ ఉంటారు. ఈ సంవత్సరం దీపావళి పండుగ అక్టోబర్ 20న వచ్చింది. గత నెల సెప్టెంబర్ 23న కుజుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించాడు. అయితే అక్టోబర్ 27 వరకు కుజుడు అక్కడే ఉండబోతున్నాడు. అదే సమయంలో చంద్రుడు కూడా తులారాశిలోకి ప్రవేశించడంతో అక్టోబర్ 21న మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. ఈ రాజయోగం అనేక రాశుల వారికి అనూహ్యంగా మంచి ఫలితాలు ఇవ్వబోతోంది.
అందులో మొదటగా కర్కాటక రాశి..
మహాలక్ష్మి రాజయోగం వల్ల ఈ రాశి వారికి అన్ని విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగం, వృత్తి విషయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు వస్తాయి. జీవితంలో కూడా సానుకూల మార్పులు ఏర్పడతాయి. అన్ని పనుల్లో విజయం సాధించడం తథ్యం. నిరుద్యోగులకు ఇది మంచి ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశముంది. మంచి ఆదాయం వచ్చే వ్యాపారాలు చేస్తారు. కొత్త వాహనం, ఆస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశముంది.
రెండవది మకర రాశి..
మహాలక్ష్మి రాజయోగం వల్ల మకర రాశి వారికి అన్నీ అనుకూల ఫలితాలే కలుగుతాయి. ఈ రాజయోగం మీ జాతకంలో కర్మ స్థానంలో ఏర్పడబోతోంది. దీనివల్ల ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. వీరికి ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశముంది. సమాజంలో ఎంతో గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపారులకు ఇది కలిసొచ్చే కాలం.
మూడవది కన్యా రాశి..
ఈ రాశి వారికి మహాలక్ష్మి రాజయోగం మంచి రోజుల్ని మోసుకొస్తోంది. మీకు ఈ యోగం సంపద, వాక్కు స్థానంలో ఏర్పడబోతోంది. ఈ యోగం వల్ల మీరు ఊహించని ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశముంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి పెరుగుతుంది. మీ ఉద్యోగంలో ఎదురయ్యే అడ్డంకులు తొలగిపోయి.. మిమ్మల్నే కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.
Also Read: Treasure Hunt: సముద్ర గర్భంలో భారీగా బయటపడ్డ 300 ఏళ్ల నాటి ఖజానా.. ఎంతో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..!
Also Read: Bc Reservations: బీసీ రిజర్వేషన్లపై హైకోర్టులోనే తేల్చుకోండి.. పిటిషన్ను కొట్టేసిన సుప్రీంకోర్టు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook