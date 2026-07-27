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గరుడ పురాణం ప్రకారం ఈ 3 పనులు చేస్తే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవమే!

Garuda Puranam: ఈ మూడు పనులు చేయడం వలన  మీపై లక్ష్మీ దేవి అపార కరుణ ఎప్పటికీ నిలిచే ఉంటుందని చెబుతుంది. అంతేకాదు మీ ఇంట్లో ధన ధాన్యాలు వెల్లివిరిసేలా చేస్తాయని గరుడ పురాణం చెబుతుంది.  దీని వలన ఇంట్లో  సుఖ సంతోషాలు ఎల్లపుడు ఉండనున్నాయి.  ముఖ్యంగా  అన్నదానం చేయడం, గోవులకు సేవ చేయడం,  పితృదేవతలను పూజించడం వంటి పనులు ద్వారా  మీ ఇంట్లో లక్ష్మీ దేవి సదా కొలువై తీరుతుందని గరుడ పురాణ వచనం. దీని వలన  ఇంట్లో ఆర్థిక సమస్యలను తొలగిపోనున్నాయి. దీని వలన జీవితంలో శాంతి ఏర్పడబోతున్నట్టు గరుడ పురాణం చెబుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 27, 2026, 05:49 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:50 AM IST
గరుడ పురాణం ప్రకారం ఈ 3 పనులు చేస్తే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవమే!
Image Credit: Garuda Puranam (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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గరుడ పురాణం ప్రకారం ఈ 3 పనులు చేస్తే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవమే!
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