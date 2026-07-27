/గరుడ పురాణం ప్రకారం ఈ 3 పనులు చేస్తే ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి తాండవమే!

గరుడ పురాణం వేదవ్యాసుడు రాసిన అష్టాదశ పురాణాల్లో ఒకటి. ఇది విష్ణుమూర్తి సాక్షాత్తు తన వాహనమైన గరుడుని చెప్పిన పురాణం కాబట్టి దీనికి గరుడ పురాణం అని పేరు వచ్చింది. ఈ పురాణం మరణంతో పాటు మరణానంతరం పుణ్యకార్యాల గురించి లోతుగా వివరణ ఇచ్చే పురాణం. ఈ గ్రంథం కేవలం మరణాతంరం యమ ధర్మ రాజు నరకంలో విధించే శిక్షల ప్రస్తావన ఇందులో ఉంటుంది. జీవితాన్ని సుఖసంతోషాలతో, శ్రేయస్సుతో నింపడానికి ఇది అనేక ఆచరణాత్మక పరిష్కారాలు ఇది మూల గ్రంథం. గరుడ పురాణం ప్రకారం, కొన్ని శుభకార్యాలను క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల ఇంట్లో అదృష్టం వెల్లివిరుస్తుంది. అంతేకాదు ఇంట్లో సంతోషం, శ్రేయస్సుతో పాటు ఆటంకాలు తొలగిపోనున్నాయి.
అన్నదానం చేయడం..
అన్నదానం చేయడం వలన లక్ష్మీదేవికి సంతోషాన్ని అందించే గొప్ప విషయం . గరుడ పురాణం ప్రకారం.. ఎవరైన శక్తి మేరకు పేదలకు, ఆకలితో ఉన్న ప్రయాణికులకు లేదా అవసరమైన వారికి అన్నం పెట్టేవారికి ప్రత్యేక పుణ్యం లభిస్తుందట. ఆహారాన్ని ఇతరులుక ఇవ్వడం వల్ల ఇంట్లో ఎప్పుడూ ఆహార కొరత ఉండదట. దీని వలన లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు ఎల్లపుడు మీపై ఉంటాయి. ప్రతిరోజూ ఎవరికైనా, చిన్న స్థాయిలోనైనా అన్నం పెట్టడం వంటి పనుల వలన ఇంట్లో సానుకూల శక్తిని తీసుకొస్తుంది. ఇది ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేయడమే కాకుండా కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి వెల్లివిరిసేలా చేస్తుంది.
గో సేవ..
గోవు సేవ పాపాలను తొలగిస్తుంది. గరుడ పురాణంలో గోవు సేవకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడింది. గోవును తల్లిగా భావించి సేవ చేయడం వల్ల ఎంతో పుణ్యం లభిస్తుందని గరుడ పురాణం చెబుతుంది. గోవులకు మేత పెట్టడం, దానిని సంరక్షించడం లేదా గోశాలకు విరాళం ఇవ్వడం జీవితంలోని అనేక పాపాలను తొలగిస్తుంది. దీనిని సేవించే వ్యక్తిపై ఇది సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఇది ఆర్థిక సమస్యలను తగ్గించి, కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు ఉండేలా చేస్తుంది. గోవును సేవించడం వల్ల ఒక వ్యక్తి యొక్క పూర్వజన్మ పాపాలు నశిస్తాయని గరుడ పురాణం చెబుతుంది.
పితృ కార్యాలు..
పితృదేవతలు.. , కులదైవాన్ని నిరంతర స్మరించుకోవడం వలన సానుకూల ఫలితాలుంటాయి. గరుడ పురాణం ప్రకారం పితృ దేవతలకు పూజించడం గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించబడింది. తమ పితృదేవతలను వారికి సంబంధించిన తిథుల్లో క్రమం తప్పకుండా గౌరవించి, తమ కులదేవతలను స్మరించుకుని పూజించేవారికి వారి ఆశీస్సులు పొందుతారు. పితృదేవతలకు తర్పణం సమర్పించడం, శ్రాద్ధం చేయడం, వారి జ్ఞాపకార్థం పుణ్యకార్యాలు చేయడం కుటుంబాన్ని రక్షిస్తుంది. ఇది ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలను, శాంతి, శ్రేయస్సును నిలబెడుతుంది. కులదైవాలను పూజించడం అడ్డంకులను తొలగించి, జీవితాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
దయ, సేవాభావం: గరుడ పురాణం ప్రకారం, దయ, సేవాభావంతో చేసే పనులు ఒక వ్యక్తి యొక్క అదృష్టాన్ని తీర్చిదిద్దుతాయి. పేదలకు సహాయం చేయడం, కష్టాల్లో ఉన్నవారికి అండగా నిలవడం, లేదా సమాజానికి మంచి చేయడం వంటివి పుణ్యాన్ని అమాంతం పెంచుతున్నాయి. ఈ పనులు మతపరంగా ముఖ్యమైనవి మాత్రమే కాకుండా, మానసిక సంతృప్తిని కలిగిస్తాయి. ఇతరులకు సహాయం చేసేవారికి విష్ణుమూర్తి స్వయంగా సహాయం చేస్తారని గరుడ పురాణం చెబుతోంది.
క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితం, భక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యత: ఈ శుభకార్యాలను అప్పుడప్పుడు కాకుండా క్రమం తప్పకుండా చేయాలని గరుడ పురాణం సలహా ఇస్తుంది. భక్తితో చేసిన పనులకు ప్రతిఫలం అనేక రెట్లు లభిస్తుంది. అన్నదానం, గోసేవ, పితృదేవతల పూజలను మీ జీవితంలో భాగం చేసుకోవడం ద్వారా, మీరు మీ అదృష్టాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు. ఈ పనులు సంతోషాన్ని, శ్రేయస్సును తీసుకురావడమే కాకుండా భవిష్యత్ తరాలకు కూడా ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి.ఈ మూడు శుభకార్యాలను ఆచరించడం ద్వారా, మీరు మీ అదృష్టాన్ని ప్రకాశవంతం చేసుకోవచ్చు. మీ ఇంట్లో ఎప్పటికీ సంతోషం, శ్రేయస్సు లోపించకుండా చూసుకోవచ్చు.
Disclaimer (నిరాకరణ): ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని జీ మీడియా చెప్పడం లేదు. ఇది మన 18 పురాణాల్లో ఉన్న గరుణ పురాణంలో ఉన్న విషయాన్నే మేము ప్రస్తావించాము. మరింత వివరమైన సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని పండితులను సంప్రదించడం వలన మరింత విలువైన సమాచారం తెలుసుకోవచ్చు.
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