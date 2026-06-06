Adhik maas 2026 Bhanu Saptami yog effect surya dev pooja: హిందూ ధర్మశాస్త్రంలో భాను సప్తమి తిథికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. మనకు కంటిముందు కన్పిస్తున్న ప్రత్యక్ష దేవుడిగా సూర్య భగవానుడ్ని చెబుతుంటారు. అంతేకాకుండా సప్తమి సూర్య భగవాడనుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన తిథిగా చెప్తారు. అది ఆదివారం కలసి రావడంను మరింత విశేషంగా, గొప్పయోగంగా భావిస్తారు. దీనిని సూర్య సప్తమి లేదా రవి సప్తమి లేదా వివస్వత్ సప్తమి అని కూడా అంటారు. ఈ సంవత్సరం, భాను సప్తమి అనేక అరుదైన యాదృచ్ఛికంగా జూన్ 7న ఆదివారం రోజున వచ్చింది. ముఖ్యంగా అధిక మాసంలో భాను సప్తమిని చాలా పవిత్రంగా భావిస్తారు.
భాను సప్తమి విశిష్టత..
జ్యేష్ఠ అధిక మాసంలోని కృష్ణ పక్ష సప్తమి తిథి నాడు భాను సప్తమిని జరుపుకుంటారు. క్యాలెండర్ ప్రకారం, జ్యేష్ఠ అధిక మాసంలోని కృష్ణ పక్ష సప్తమి తిథి జూన్ 7వ మనం ఈసారి జరుపుకుంటాం. తెల్లవారుజామున 3:50 గంటలకు ప్రారంభమై, జూన్ 8వ తేదీన తెల్లవారుజామున 4:34 గంటల వరకు ఉంటుంది. భాను సప్తమి రోజున సూర్యారాధన చేయాలని చెప్తారు.
చేయాల్సిన పూజలు, అర్ఘ్య సమయాలు
భానుసప్తమి రోజున బ్రాహ్మీమూహూర్తంలో నిద్రలేచి స్నానాదులుపూర్తి చేసుకొవాలి. శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి దేవుని దగ్గర దీపారాధన చేసి పూజలు చేసుకొవాలి. ఒక రాగి పాత్రలో స్వచ్ఛమైన నీటిని నింపి, అందులో ఎర్రటి పువ్వులు, పటిక బెల్లం, విరగని బియ్యపు గింజలను వేయాలి. ఆ తర్వాత సూర్యుడి నామస్మరణ చేస్తు అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి. ఇలా చేస్తే కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడంతో పాటు జీవితంలో గొప్ప శుభఫలితాలు కల్గుతాయి.
సూర్యుడ్ని నమస్కార ప్రియుడు అంటారు. అందుకే తప్పనిసరి సూర్యనమస్కారాలు చేయాలి.ఆదిత్య హృదయం పఠించాలి. ఎర్రని పూలు సమర్పించుకొవాలి. సూర్య భగవానుడు ఏడు గుర్రాల రథంపై ప్రకాశిస్తు తన తేజస్సుతో యావత్ ప్రపంచానికి వెలుగునిస్తాడు. సూర్యుడ్ని పూజించుకుంటే.. దివ్యమైన తేజస్సు, శక్తి తో పాటు ఆరోగ్యానికి కూడా మేలు జరుగుతుందని చెబుతారు. ఎలాంటి వ్యాధుల బారిన గురికారని చెబుతుంటారు. భాను సప్తమి రోజు చేసే దానాలు, వ్రతాలు, పూజలు ఇతర సమయాల్లో చేసిన దానికంటే వెయ్యి రెట్లు గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. నదీస్నానం కూడా చేస్తే చాలా మంచిదంటారు.
భాను సప్తమి రోజు ఏంచేయకూడదు..
భాను సప్తమి రోజున ఉప్పును , నూనెలను వాడకుండా ఉండాలి. మద్యం, మాంసాలకు దూరంగా ఉండాలి. కటింగ్, షేవింగ్ చేసుకొవడం నిషేదం. గోర్లను కూడా ఈ రోజు కట్ చేసుకొకూడదు. రోజంతా ఏకాగ్ర చిత్తంతో సూర్యనారాయణుడ్ని స్మరించుకుంటూ ఉండాలని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook