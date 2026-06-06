Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /Adhik maas Bhanu Saptami 2026: భాను సప్తమి వేళ అరుదైన యాదృచ్ఛికం.. రేపు ఈ పనులు చేస్తే జాబ్‌లో ప్రమోషన్‌తో పాటు ఆకస్మిక ధనయోం.!.

Adhik maas Bhanu Saptami 2026: భాను సప్తమి వేళ అరుదైన యాదృచ్ఛికం.. రేపు ఈ పనులు చేస్తే జాబ్‌లో ప్రమోషన్‌తో పాటు ఆకస్మిక ధనయోం.!.

Bhanu saptami tradition and rituals: ఆదివారం రోజు భాను సప్తమి కలిసి రావడంను అత్యంత గొప్పదని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో భానుసప్తమి రోజు సూర్యుడ్ని ఏవిధంగా ఆరాధిస్తే వెంటనే శుభఫలితాలు కల్గుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 06, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:08 PM IST
Adhik maas Bhanu Saptami 2026: భాను సప్తమి వేళ అరుదైన యాదృచ్ఛికం.. రేపు ఈ పనులు చేస్తే జాబ్‌లో ప్రమోషన్‌తో పాటు ఆకస్మిక ధనయోం.!.
Image Credit: suryadev(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో దంచి కొట్టిన వర్షం.. వాతావరణ కేంద్రం
Hyderabad Rains5 min ago
2
Actor Prakash Raj58 min ago
3
Vaibhav Sooryavanshi1 hr ago
4
Adhik mass 20261 hr ago
5
Peddi controversy1 hr ago