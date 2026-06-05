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Adhik mass: శనివారం శ్రవణ నక్షత్రంతో పాటు మరో విశేషం.. రేపు తప్పకుండా చేయాల్సిన పూజలు, పరిహరాలు ఏమిటంటే..?

Adhik mass puja on Saturday: అధిక మాసం అంటేనే చాలా విశేషమైందని చెప్తారు. అలాంటిది శనివాం రోజున  శ్రవణ నక్షత్రంతో కూడిరావడం మరింత శుభప్రదమని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 05, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:37 PM IST
Adhik mass: శనివారం శ్రవణ నక్షత్రంతో పాటు మరో విశేషం.. రేపు తప్పకుండా చేయాల్సిన పూజలు, పరిహరాలు ఏమిటంటే..?
Image Credit: lordbalaji(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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