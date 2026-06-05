/Adhik mass: శనివారం శ్రవణ నక్షత్రంతో పాటు మరో విశేషం.. రేపు తప్పకుండా చేయాల్సిన పూజలు, పరిహరాలు ఏమిటంటే..?

Adhik maas Shravana Nakshatra combination puja and rituals: జ్యోతిష్య పండితులు ప్రకారం అధికమాసం చాలా గొప్పదైన మాసం. దీన్ని పురుషోత్తమమాసం అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ నెలలో చేసే వ్రతాలు, పూజలు వెయ్యిరెట్లు గొప్ప శుభఫలితాలను ఇస్తాయి. అంతే కాకుండా దానాలు, నదీస్నానాలు, శాంతులు మొదలైనవి చేసుకుంటే చాలా కలిసి వస్తుందని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం.ఈ క్రమంలో అధిక మాసం వేళ ఈసారి శనివారం రోజున శ్రవణ నక్షత్రం కూడా కలిసి రావడం చాలా విశేషమని చెప్తున్నారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి జన్మ నక్షత్రం శ్రవణ నక్షత్రం. అది కూడా ఆయనకు అత్యంత ప్రీతికరమైన శనివారం రోజు రావడంను మరింత గొప్పదని చెప్తారు.
శనివారం శ్రవణ నక్షత్రం ఏంచేయాలంటే..?..
ముఖ్యంగా శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామి ప్రీతికొరకు ఏడు శనివారాలు వ్రతం చేయాలనుకునే వారు ఈరోజు ప్రారంభిస్తే విశేష ఫలితాలు కల్గుతాయి. అంతేకాకుండా సత్యనారాయణ వ్రతం చేస్తే వారి పుణ్యం గొప్ప యోగం తెచ్చిపెడుతుంది. ఇక నదీస్నానాలు, విష్ణు దేవాలయాల సందర్శన చేయాలి. విష్ణు సహస్రనామపారాయణం, అష్టోత్తర నామాలు మొదలైనవి చదువుకొవాలి.
వెంకటేశ్వరస్వామి అనుగ్రహం కోసం తులసీ మాలను సమర్పించుకొవాలి. స్వామి వారి పులిహోర అంటే చాలా ప్రీతి. అలాగే చక్కర పొంగలి, శిర ప్రసాదం చేసి నివేదన చేయాలి. నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. చీమలకు బెల్లం, ఆవులకు పశుగ్రాసంవేయాలి. గురుబలం కోసం ఎర్రటి శెనగలు నానబెట్టి అవి మొలకెత్తిన తర్వాత ఆవులకు తినడానికి పెట్టాలి.
ఇలా చేస్తే గురుబలంతో ఆగిన పనులు పూర్తవుతాయి. అమ్మవారి అనుగ్రహం కోసం లతితా సహస్రనామ పారాయణం చేయాలి. నవగ్రహా పూజలు,శనీదేవుడికి తైలాభీషేకం, నల్లనువ్వులతో అభిషేకం చేయాలి. హనుమంతుడికి తమలపాకులతో పూజించుకొవాలి. పండితులకు తోచిన పండ్లు లేదా వస్త్రం లేదా వంట సామాగ్రి దానంగా ఇవ్వాలి.
శనివారం ఏమిచేయకూడదు..
ఈ రోజున పొరపాటున కూడా కటింగ్ , షేవింగ్ లు చేసుకొకూడదు, మద్యం,మాంసాలకు దూరంగా ఉండాలి. చెడు ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలి.రోజంతా శ్రీ మహా విష్ణువును మనసారా స్మరిస్తు పూజించుకొవాలి. తమకు తోచిన సాయంను పేదవారికి ధనం రూపంలో లేదా అన్నంరూపంలో ఇవ్వాలి.
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