/ Adhika Jyeshta masam 2026: అధిక మాసం తొలి శనివారం.. ఈ రహస్య పరిహరాలు పాటిస్తే సాడేసాతి దోషాలు పరార్..

Adhika Jyeshta masam 2026 Powerful shani dev puja and remedies: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అధిక మాసం అనేది చాలా శక్తివంతమైందని చెప్తారు. ఈ మాసం మే 17 నుంచి ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత జూన్ 15 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో అధిక జ్యేష్ట మాసంలో పూజలు, వ్రతాలు, పరిహరాలకు మంచిదని చెప్తారు. ఎందుకంటే మనం చేసే చిన్న పూజలు కూడా గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తాయి. అధిక జ్యేష్ట మాసంలో శనీశ్వరుడికి అత్యంత ప్రీతికమైంది.
చాలా మంది శనీ అర్దష్టమ దోషం, సాడేసాతి, అష్టమ మొదలైన దోషాలతో బాధపడుతుంటారు. జీవితంలో కొంత మందికి ఎంత సంపాదించిన వారికి ఉన్నతి అనేది ఉండదు. ఈ క్రమంలో శనివారం అనేది శనీశ్వరుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైంది. ఈ రోజున కొన్ని పరిహరాలు, పూజలు, వ్రతాలు ఆచరించినట్టైతే అన్ని రకాల దోషాల నుంచి బైటపడవచ్చు.
శనివారం చేయాల్సిన పనులు..
శనివారం రోజున బ్రాహ్మీమూహుర్తంలో నిద్రలేవాలి. శుభ్రంగా స్నానం చేసి, ఉతికిన వస్త్రాలను ధరించాలి. ఆ తర్వాత ఇష్టమైన దేవతారాధనను చేయాలి. అంతే కాకుండా శనీశ్వరుడి ప్రతీకొరకు నల్లని నువ్వులతో పాటు శనీకి తైలాభిషేకం చేయించుకొవాలి. నల్లని వస్త్రాలను శనిశ్వరుడికి సమర్పించుకొవాలి.
ముఖ్యంగా శనివారం రోజు ఉప్పుడు, నవధాన్యాలు, నూనె, ఇనుము మొలలు మొదలైనవి ఒక పాత్రలో వేసి శనీశ్వరుడి అనుగ్రహం కోసం, దోషం నివారించాలని మొక్కుకుని పండితులకు దానంగా ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత దశరథుడు చెప్పిన శనీపీడా నివారణ స్తోత్రం చదవాలి.
అంతే కాకుండా తెల్ల జిల్లెడు పూలమాలను శనీశ్వరుడికి సమర్పించుకొవాలి. ముఖ్యంగా శనీశ్వరుడికి అనుగ్రహం కోసం ద్వాదశ శనీనామాలతో పూజించుకొవాలి. హనుమాన్ ను, వెంకటేశ్వర స్వామిని పూజించిన శనీదోష పీడలు తొలగుతాయి. అశ్వత్థ చెట్టు కింద నెయ్యితో శనీ అనుగ్రహం కోసం దీపారాధన చేయాలి. పేదలకు అన్న, వస్త్రాదానాలు చేయాలి. ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో చలివేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసిన కూడా శనీదోషాల నుంచి శాశ్వత విముక్తి లభిస్తుంది.
శనీవారం చేయకూడదని పనులు..
శనివారం రోజున కొన్ని పనులకు దూరంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా కటింగ్ చేసుకొవడం, షేవింగ్ లకు దూరంగా ఉండాలి. నల్లని కొత్త బట్టలు, చెప్పులను కొనకూడదు. ఉప్పును, కారంను, ఇనుము వస్తువుల్ని పొరపాటున కూడా ఇంటికి తీసుకొని రాకూడదు.
ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా పూజలు చేసుకుంటూ శనీదేవుడి పరిహరాలు పాటిస్తే శనీసాడే సాతి దోషాల నుంచి శాశ్వతంగా విముక్తి లభిస్తుందని పండితులు చెప్తున్నారు.
