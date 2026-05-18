/Adhika Masam 2026: అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో ఈ రాశులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. శని అనుగ్రహంతో వీరి కష్టాలు పరార్..

Adhika Masam Effects on zodiac Signs: అధికమాసం కేవలం వైశాఖం, జ్యేష్టం, ఆషాడం, శ్రావణం, భాద్రపదం, ఆశ్వయుజం మాసాలకు మాత్రమే వస్తుంది. చైత్రం, కార్తీకం, మార్గశిరం, పుష్యం, మాఘం మాసాలకు ఎప్పుడూ అధికమాసం రాదు. ఒక సారి అధిక మాసం వచ్చాక తిరిగి 28 నెలలకు మరోసారి వస్తుంది. ఆ తర్వాత 34, 34, 35, 28 నెలలకు వస్తుంది. అధిక మాసం ముందు వచ్చి ఆ తర్వాత నిజమాసం వస్తుంది. ఈ అధిక మాసాన్ని మైల మాసం లేదా ‘మల మాసం’ అని కూడా సంభోదిస్తారు. అంటే ఈ అధిక మాసంలో ఎలాంటి శుభ కార్యాలు చేయకూడదు.అధిక మాస మహాత్మ్యం ప్రధానంగా స్కాంద పురాణం, పద్మ పురాణం, నారద పురాణంలో వివరించబడింది
ఈ అధిక మాసంలో 5 రాశుల వారికి శుభవార్త అందుకోనున్నారు. మే 17, 2026న, అధిక మాసం ప్రారంభమైంది. శని తన స్థానాన్ని మార్చుకోబోతున్నారు. తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోవడం ద్వారా, శని బుధుడు పాలించే రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనుంది. శని దేవుడు 9 అక్టోబర్ 2026 వరకు ఈ రేవతి నక్షత్రంలోనే సంచారం చేస్తుంటాడు. దీని కారణంగా, ఈ 5 రాశుల వారికి శని దేవుని అనుగ్రహం మెండుగా ఉండబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
శని దేవుడి సంచారం వల్ల ప్రయోజనం పొందే రాశులు:
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి యొక్క లాభ గృహమైన పదకొండవ ఇంట్లో శనిదేవుడు నక్షత్ర మార్పు జరిగింది. ఇది వృషభ రాశి వారి ఆదాయాన్ని పెంచబోతుంది. అంతేకాదు వారి ఒక ముఖ్యమైన కోరికను కూడా నెరవేర్చగలదు. గతంలో చేసిన కష్టానికి ప్రతిఫలం లభించబోతుంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారు ఈ సారి తప్పక విజయం సాధిస్తారు.
పరిహారం: ఒక మట్టి కుండలో ఆవనూనె తీసుకుని, అందులో మీ ముఖాన్ని చూసుకోవడం వలన శనిదేవుడి అనుగ్రహంతో అన్ని కష్టాలు తీరనున్నాయి. అందులో కొన్ని నాణేలు వేసి దానం చేయడం లేదా శనిదేవుడికి ఆలయంలో ఉంచడం వలన మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు.
మిథున రాశి: శనీశ్వరుడు మిథున రాశిలోని దశమ భావంలో సంచరిస్తున్నాడు. ఇది వృత్తి, పనికి సంబంధించిన రాశి. అందువల్ల, మిథున రాశి వారు తమ ఉద్యోగాలలో, వ్యాపారంలో గొప్ప విజయాన్ని అందుకోవడం గ్యారంటీ. జీవితంలో ఉన్నత స్థానాన్ని పొందుతారు. సమాజంలో వారి గౌరవం పెరుగుతుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. పూర్వీకుల ఆస్తి కలిసొచ్చే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
పరిహారం: హనుమంతుడిని పూజించండి. నవగ్రహ సమేత ఆంజనేయ ఆలయాన్ని తరచుగా సందర్శించడం వలన అన్ని దోషాలు పటాపంచలవుతాయి.
తులారాశి: శని తులారాశిలోని ఆరవ భావంలో సంచరిస్తున్నాడు. ఇది ఆరోగ్యం, అప్పులు, శత్రువు నిర్మూలనతో పాటు సంఘర్షణలకు సంబంధించిన రాశి. మీరు మీ శత్రువులపై గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. మీరు మీ వృత్తిలో ఉన్నత స్థానాన్ని పొందుతారు. జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి ఇదే అనువైన సమయం. మీ ఆదాయం కూడా గతంలో కంటే రెట్టింపు అవుతుంది.
పరిహారం: ఆవనూనె దీపాన్ని ఆవ చెట్టు కింద వెలిగించండి. దీనివల్ల మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి: ఆనందానికి అధిపతి అయిన ధనుస్సు రాశిలోని నాలుగవ ఇంట్లో శని దేవుడి సంచారం వీరికి అన్ని విధాలుగా ఉపయోగకరంగా ఉండబోతుంది. ఈ సమయంలో మీ జీవితంలోని అన్ని రంగాలలో విజయం సాధిస్తారు. మీ సంపద రెట్టింపు అవుతుంది. మీరు సంపద, ఆస్తులను సంపూర్ణంగా అనుభవిస్తారు. మీరు కొత్త ఇల్లు లేదా కారు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలున్నాయి. ఎలాంటి అనారోగ్యాలు మీ దరిచేరవు. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు.
పరిహారం: ప్రతి శనివారం హనుమాన్ ఆలయంలో బూందీ లడ్డూ మరియు తమలపాకులు సమర్పించండి.
కుంభ రాశి: సంపదకు అధిపతి అయిన కుంభ రాశిలోని రెండవ ఇంట్లో శనీశ్వరుడి సంచారం మీకు అన్ని విధాలుగా అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. గతంలో అనుభవించిన కష్టాలు తీరుతాయి. జీవితంలో గణనీయమైన ఆర్థిక లాభాలను అందుకుంటారు. మీ బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. వ్యాపార పరంగా లాభదాయకంగా ఉండబోతుంది.
పరిహారం: ప్రతి శనివారం శనిదేవుడిని ప్రార్థించడం వలన అనేక శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఈ రోజున శనిదేవుడికి తైలాభిషేకంతో పాటు నల్లనువ్వులతో అభిషేకం చేయడం వలన అనేక శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు.
Disclaimer- ప్రియమైన పాఠకులారా, ఈ వార్తను చదివినందుకు ధన్యవాదాలు. ఈ వార్త కేవలం మీ అవగాహన కోసమే ఇవ్వబడింది. దీనిని రాసేటప్పుడు మేము సాధారణ సమాచారంతో పాటు పండితులు, హిందూ మంత గ్రంథాలను ఆధారంగా ఈ కథనాన్ని అందించాము. ఏదైనా పాటించే ముందు మీకు తెలిసిన పండితులను సంప్రదించండి. జీ న్యూస్ ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
