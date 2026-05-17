/Adhika Masam 2026: నేటి నుంచే అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభం.. ఈ నెలలో ఏం చేయాలి.. ఏం చేయకూడదు?

Adhika Jyeshtha Masam 2026 Date Latest News: సనాతన ధర్మంలో అత్యంత పవిత్రమైనదిగా భావించే.. మూడేళ్లకోసారి మాత్రమే వచ్చే అధికమాసం ఈ ఏడాది జేష్ఠ మాసంలో ప్రారంభమవ్వడం విశేషం. మే 15 నుంచి అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభం అయ్యింది. ఈ పవిత్ర కాలానికి హిందూ శాస్త్రంలో విశేషమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీనిని భగవంతుడి పేరిట పురుషోత్తమ మాసం అని కూడా భక్తులు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పిలుచుకుంటారట.. ఈ నెల రోజులపాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆలయాలని ఆధ్యాత్మిక శోభతో విరాజిల్లుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
అధికమాసం అంటే ఏంటి?
చాంద్రమాన, సౌరమాన, ఖగోళ గణిత కాలాల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని సరిచేయడానికి ఈ అధికమాసం ఏర్పడుతుంది. సాధారణంగా చంద్రమానం ప్రకారం ఒక సంవత్సరానికి 3504 రోజులు ఉంటాయి.. అదే సౌరమానం ప్రకారం 365 రోజులు ఉంటాయి. ఈ రెండు మాసాల మధ్య లేటా వచ్చే దాదాపు 11 రోజుల తేడా సమానం చేయడానికి ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి అదనపు మాసం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. శాస్త్ర సాంకేతిక పరంగా చూస్తే.. ఏ చాంద్రమానం లోనైతే సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి మారే సూర్య సంక్రాంతి జరగదో.. ఆ మాసాన్ని అధికమాసంగా పరిగణిస్తూ ఉంటారు.
పంచాంగ కర్తల లెక్కల ప్రకారం.. 2026 సంవత్సరంలో మే 17వ తేదీ ఆదివారం నుంచి అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభమై. జూన్ 15వ తేదీతో ముగుస్తుంది. ఆ తర్వాత జూన్ 16 నుంచి నిజ జ్యేష్ఠ మాసం ప్రారంభం అవుతుంది.. అధిక మాసంలో శూన్య శక్తులు ఎక్కువగా ఉంటాయని నమ్మకంతో వివాహాలతో పాటు గృహప్రవేశాలు, శంకుస్థాపనలు, ఉపమానాలు, వంటి లౌకికపరమైన శుభకార్యాలను సాధారణంగా నిర్వహించరు.. అయితే, ఆధ్యాత్మికపరంగా ఈ మాసం అత్యంత బలమైందని.. ఈ సమయంలో చేసే సత్యనారాయణ వ్రతాలతో పాటు హోమాలు, విష్ణు సహస్రనామ పారాయణాలు, తీర్థయాత్రలు, నదీ పుణ్య స్నానాలు మొదలైన దైవకార్యాలు ఎంతో శ్రేష్ఠమైనవిగా భావిస్తారు..
ఈ కాలంలో చేసే చిన్న పుణ్యకార్యానికైనా సరే.. సాధారణ రోజులకంటే అనేక రెట్లు అధిక ఫలం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతూ ఉన్నాయి. లౌకిక శుభకార్యాలు నిషిద్ధమైనప్పటికీ.. పితృ కార్యాలతో పాటు శ్రద్ధ కర్మలు, యధావిధిగా నిర్వహించుకోవచ్చు.. ఈ సమయంలో ముఖ్యంగా దానధర్మాలకు, అన్నదానానికి, వస్త్రధానానికి విశేష ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ నెలరోజుల పాటు నిరుపేదలకు అన్నదానం చేయడంతో పాటు సాయంత్రం వేళల్లో శివాలయాలు, విష్ణు దేవుడికి సంబంధించిన ఆలయాల్లో దీపారాధన చేయడం వల్ల సకల పాపాలు తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా అష్టైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం నిపుణులు చెబుతున్నారు. నేటి నుంచి ప్రారంభం అయినా ఈ పవిత్ర మాసంలో భక్తులందరూ దైవ నామస్మరణతో గడుపుతూ దానధర్మాలు ఆచరించి ఆ పురుషోత్తముని అనుగ్రహానికి పాత్రులు కావాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
