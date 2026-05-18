/Adhika Jyesta Masam 2026: అధిక జ్యేష్ట మాసంలో ఈ పనులు చేయడం వలన మీ ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..

Astrology prediction on Adhika Jyesta Masam: గ్రహ రాజు సూర్యుడు ఒక సంవత్సరంలో 12 రాశుల చక్రాన్నిపూర్తి చేస్తే.. చంద్రుడు రోజుకు ఒక నక్షత్రం చొప్పున నెలకు 27 నక్షత్రాల దగ్గరే వుంటాడు. అంటే 12 x 27 = 324 రోజులు. సూర్యుడి చుట్టు భూమి తిరగడానికి 365 రోజుల 6 గంటలు 11 నిముషాలు 31 సెకెండ్లు పడుతుందని ఖగోళ శాస్త్రం చెబుతున్న మాట. చంద్రునికైతె 324 రోజులే సమయం పడుతుంది. సూర్య, చంద్రుల మధ్య సుమారు 41 రోజులు తేడా ఉంది. ఈ వ్యత్యాసం వలన భూమి సూర్యుని చుట్టూ 19 సార్లు తిరిగితే చంద్రుడు 235 సార్లు తిరుగుతున్నాడు. దాని వలన 19 సంవత్సరాలకు ఏడాదికి 12 మాసాల చొప్పున 228 నెలలు రావాల్సి ఉండగా 235 వస్తున్నాయి. అంటే చంద్రుడు 7 నెలలు అధికంగా తిరుగుతున్నాడని అర్థం. ఆ లెక్కన ప్రతి ముప్పై రెండున్నర సౌర మాసాలకు ఒక చాంద్ర మాసం అధికంగా వస్తుంది.
అధిక మాసము చాంద్రమానం ద్వారానే వస్తుంది. చాంద్రామానం అంటే చంద్ర కళలను ( తిథుల ) ఆధారంగా నెల రోజులను లెక్కించడం.
అధికమాసం కేవలం వైశాఖం, జ్యేష్టం, ఆషాడం, శ్రావణం, భాద్రపదం, ఆశ్వయుజం మాసాలకు మాత్రమే వస్తుంది. చైత్రం, కార్తీకం, మార్గశిరం, పుష్యం, మాఘం, ఫాల్గుణ మాసాలకు ఎప్పుడూ అధిక మాసం రాదు. ఒక సారి అధిక మాసం వచ్చాక తిరిగి 28 నెలలకు మరోసారి వస్తుంది. ఆ తర్వాత 34, 34, 35, 28 నెలలకు వస్తుంది. అధిక మాసం ముందు వచ్చి ఆ తర్వాత నిజమాసం వస్తుంది. ఈ అధిక మాసాన్ని మైల మాసం లేదా మలమాసం అని అంటారు. అంటే ఈ అధిక మాసంలో ఎలాంటి శుభ కార్యాలు చేయకూడదు.
అధిక మాసాలలో ప్రతి మాసానికీ ప్రత్యేకమైన పుణ్యప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, అధిక జ్యేష్ఠ మాసం అత్యంత పుణ్యప్రదమైనదిగా ధర్మశాస్త్రాలు, పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి. దీనిని కొన్నిచోట్ల పురుషోత్తమ మాసం అని కూడా గౌరవిస్తారు, ముఖ్యంగా విష్ణుభక్తులకు ఇది విశేషమైనది.*
అధిక మాస మహాత్మ్యం ప్రధానంగా* :- స్కాంద పురాణం, పద్మ పురాణం, నారద పురాణంలో వివరించబడింది.
అధిక జ్యేష్ఠ మాస ప్రాముఖ్యత..
1. విష్ణు ప్రీతికర మాసం:
ఈ మాసం శ్రీమహావిష్ణువుకు అత్యంత ఇష్టమైనది.
ఈ కాలంలో: విష్ణు నామస్మరణ, గీతా పారాయణం, విష్ణు సహస్రనామం, దానధర్మాలు చేస్తే అనేక రెట్లు ఫలితం లభిస్తుందని పురాణోక్తి.
2. పాపక్షయకర మాసం:
సాధారణ మాసాల్లో చేసిన పుణ్యకర్మలకు ఒక రెట్టు ఫలితం ఉంటే, అధిక మాసంలో అవి అనేక రెట్లు ఫలిస్తాయని పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి.
3. పురాణ కథ — పాపి విమోచనం..
పురాణాలలో ఒక కథ:- ఒక పాపాత్ముడు జీవితమంతా దురాచారంలో గడిపాడు. చివరలో యాదృచ్ఛికంగా అధిక మాసంలో: ఉపవాసం చేశాడు. విష్ణునామం జపించాడు. ఆ ఒక్క పుణ్యంతోనే అతనికి పరమపదం లభించిందని చెప్పబడింది.
అధిక మాసానికి సంక్రాంతి ఉండదు. ఇక ఈ అధిక జ్యేష్ఠ మాసానికి పురుషోత్తమ మాసం అని పేరు స్థిరపడిపోయింది.ఇది పాపక్షయ మాసం, భక్తి మాసం, పురుషోత్తమ మాసం అని మహర్షులు గౌరవించారు.
ప్రసిద్ధమైన వాక్యం:
అధిక మాసంలో చేసిన పుణ్యకర్మ కోటి రెట్లు ఫలిస్తుంది.
ఎందుకు “మలమాసం” అని కూడా అంటారు?
చంద్రసౌర గణనల్లో వ్యత్యాసం సమతుల్యం చేయడానికి వచ్చే అదనపు నెల ఇది. ప్రారంభంలో దీనిని దేవతలు స్వీకరించలేదు. ఆ తరువాత శ్రీమహావిష్ణువు దీనికి “పురుషోత్తమ మాస” మహిమ ఇచ్చాడని పురాణ కథనం.
వివాహాది, గృహప్రవేశం, ఉపనయనం వంటి శుభకార్యాలు సాధారణంగా ఈ అధిక మాసాల్లో చేయరు. కానీ: జపం, తపస్సు, వ్రతం, దానం, తీర్థయాత్ర, పితృకార్యాలు అత్యంత శ్రేష్ఠంగా భావిస్తారు.
అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో చేయదగినవి:-
అత్యుత్తమ ఆచరణలు:-
శ్రీమన్నారాయణ పూజ, విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం, గజేంద్ర మోక్షం పారాయణం, భాగవత పఠనం ,తులసి పూజ, ఏకాదశి ఉపవాసం, అన్నదానం, జలదానం, గోసేవ.
ప్రత్యేక దానాలు..
"జ్యేష్ఠ మాసం వేడి కాలం" కావడంతో: నీటి దానం, పానకం, చల్లని పానీయాలు, గొడుగు, పాదరక్షలు, విసనకర్రలు దానం చేయడం మహా పుణ్యకరం.
పితృకార్యాలు చేయవచ్చా?* అవును. అధిక మాసంలో:
మాసికం, ఆబ్దికం, తర్పణం, శ్రాద్ధం తప్పనిసరిగా నిర్వహించాలి. ఇవి నిషిద్ధం కావు.
ఆధ్యాత్మిక సందేశం:- మనిషికిలోపాల పరిహారం ఆత్మపరిశీలన, భక్తి వృద్ధి, పాపక్షయం కోసం లభించిన అదనపు పవిత్ర కాలంగా భావించబడుతుంది.
అధిక జ్యేష్ఠ మాసం — రోజువారీ ఆచరణ విధానం.అధిక మాసంలో కఠిన నియమాలు తప్పనిసరి కాదు.
తమ శక్తి, సమయం, భక్తికి అనుగుణంగా ఆచరించినా మహాపుణ్యం లభిస్తుంది. ఇది ప్రధానంగా భక్తి, జపం, దానం, నియమాచరణ కోసం ఉద్దేశించిన మాసం.*
ప్రాతఃకాల ఆచరణ (బ్రహ్మముహూర్తం నుండి)..
బ్రహ్మముహూర్తంలో లేవడం:- సూర్యోదయానికి 1½ గంటల ముందు లేవడం శ్రేష్ఠం. లేవగానే: కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః... లేదా ఓం నమో నారాయణాయ స్మరించాలి.
స్నానం* : సాధ్యమైతే:- తలస్నానం, తీర్థస్నానం, గంగాస్మరణతో స్నానం, స్నాన సమయంలో: గంగే చ యమునే చైవ అనే శ్లోకం పఠించాలి.
దీపారాధన:- ఇంట్లో తులసి వద్ద, పూజా మందిరంలో నెయ్యి లేదా నువ్వుల నూనె దీపం వెలిగించాలి.
ప్రధాన పూజా విధానం:- శ్రీమహావిష్ణు పూజ, అధిక మాసాధిదేవత శ్రీమన్నారాయణుడు. కనుక విష్ణు అష్టోత్తరం, విష్ణు సహస్రనామం పురుషసూక్తం, గజేంద్ర మోక్షం, శ్రీమద్భగవద్గీత ఒక అధ్యాయం చదవాలని చెబుతుంది.
జపం / అత్యుత్తమ మంత్రాలు: ఓం నమో నారాయణాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, గాయత్రీ జపం, హరినామసంకీర్తనం
రోజుకు: 108 లేదా 1008 సార్లు జపిస్తే ఉత్తమం.
మధ్యాహ్న ఆచరణ:-
దానం :- జ్యేష్ఠ మాసంలో దానం అత్యంత శ్రేష్ఠం.
ముఖ్యంగా:- జలదానం, పానకం, మజ్జిగ, గొడుగు, పాదరక్షలు, వీసనకర్ర, అన్నదానం ఇవి వేడి కాలంలో జీవరక్షణ దానాలుగా భావిస్తారు.
.సాత్త్విక భోజనం:- ఒకపూట భోజనం శ్రేష్ఠం, ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లి నివారించడం మంచిది, మితాహారం పాటించాలి, ఏకాదశి రోజుల్లో ఉపవాసం అత్యుత్తమం.
సాయంకాల ఆచరణ-
సాయంకాల దీపారాధన* :- తులసి కోట వద్ద దీపం వెలిగించాలి.
పఠించదగినవి: విష్ణు సహస్రనామం, రామనామం, గోవింద నామస్మరణ
హరినామ సంకీర్తన పఠించాలి.
పురాణ పారాయణం.. ఈ మాసంలో ముఖ్యంగా: శ్రీమద్భాగవతం, భగవద్గీత, విష్ణు పురాణం, పురుషోత్తమ మాస మహాత్మ్యం వినడం లేదా చదవడం శ్రేష్ఠం.
నిద్రకు ముందు..
ఆ రోజు చేసిన తప్పులకు క్షమాపణ ప్రార్థన:- “కృష్ణార్పణమస్తు” భావన
నారాయణ స్మరణతో నిద్ర, ప్రత్యేక నియమాలు (సాధ్యమైతే) పాటించదగిన నియమాలు
బ్రహ్మచర్యం..
సత్యవచనం..
కోపాన్ని నిగ్రహించుకోవడం..
పరనింద నివారణ..
భూశయనం (సాధ్యమైతే)..
ఉపవాసం / అల్పాహారం..
ఈ మాసంలో అత్యంత ఫలప్రదమైనవిగా చెప్పబడ్డాయి.
